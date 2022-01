Valtavaksi hitiksi noussut Roblox on raivannut tietä käyttäjien omalle sisältöjen luomiselle ja tehnyt siitä valtavirtaa. Roblox on digitaalinen alusta, jossa pelaajat voivat luoda omia maailmojaan ja viettää siellä aikaa muiden kanssa. Siis pelien metaversumi.

Jo ennen kuin Roblox nousi suureksi pörssilistatuksi ilmiöiksi, muutama Suomessa peliteknologiayhtiö Unityllä työskentelevä henkilö kiinnostui siitä. He tutkivat sen bisnesmallia ja ajattelivat pystyvänsä toteuttamaan teknisesti paremman alustan hyödyntämällä Unityn työkalua ja ekosysteemiä.

”Robloxin kautta näimme, että tulevaisuus on sosiaalisissa virtuaalisissa pelimaailmoissa ja käyttäjien luomassa sisällössä. Päätimme perustaa oman startupin”, Yahaha Studiosin operatiivinen johtaja Pengfei Zhang kertoo.

Zhang muutti Kiinasta Suomeen 2008, ja hän on opiskellut Oulun ammattikorkeakoulussa ja Teknillisessä korkeakoulussa ennen kuin se yhdistyi Aalto-yliopistoksi. Opiskeluiden jälkeen hän pääsi töihin pelien mainosteknologiaa kehittävään Applifier -startupiin. Peliteknologiajätti Unity osti Applifierin 2014, ja työntekijänä myös Zhang sai vähitellen Unityn osakeoptioita.

Kun Unity listautui 2020 New Yorkin pörssiin, se oli kiinnostava uutinen myös suomalaisittain, sillä käytännössä kaikilla Unityn työntekijöillä oli optio-ohjelman myötä osakkeita. Myös Pengfei Zhang sai samalla taloudellista turvaa uuden yrityksensä perustamiseen.

”Se auttoi, sillä epäonnistuminen ei pelottanut. Meidän ei myöskään tarvinnut heti huolehtia, voimmeko maksaa itsellemme palkkaa”, Zhang sanoo.

Muita perustajia ovat myös Unityn Kiinan-toimistolla työskennelleet Chris Zhu ja Hao Min.

Heidän perustamansa Yahaha Studios on kasvanut kaikessa hiljaisuudessa, ja yhtiöllä on jo toimisto Helsingin lisäksi myös Kiinassa ja Etelä-Koreassa. Yhtiöllä on Zhangin mukaan jo 95 työntekijää, eli se on suomalaisittain työntekijämäärältään jo kymmenen suurimman studion kannoilla. Suomessa työntekijöistä on kuitenkin vain muutama.

Kaikessa hiljaisuudessa yhtiö myös keräsi heti perustamisensa jälkeen 44 miljoonan euron rahoituksen. Summa kerättiin kolmella rahoituskierroksella puolen vuoden aikana. Se on valtava summa vasta perustetulle pelistudiolle. Vielä poikkeuksellisempaa on se, miten arvokkaaksi sijoittajat määrittelivät yhtiön jo tuossa vaiheessa.

Zhangin mukaan yhtiön arvo rahoituskierroksella oli ”muutamia satoja miljoonia euroja”, mutta tarkempaa summaa hän ei halua paljastaa. Se miten korkealle arvostus nousi, oli yhtiön perustajillekin yllätys.

”Tavoittelimme vain muutaman miljoonan euron siemenrahoitusta. Sitten sana levisi ja moni sijoittaja otti meihin yhteyttä. Osa yhdysvaltalaisista sijoittajista tarjosi rahoituksen ehdoissa niin korkeaa arvostusta, että moni muu sijoittaja jäi pois, sillä heillä ei ollut enää rahaa osallistua tähän”, Zhang kertoo.

Yhtiön korkeaksi nousseeseen valuaatioon oli Zhangin mukaan kolme syytä. Ensinnäkin 2020 alkanut koronapandemia teki monista peliyhtiöistä aiempaa kuumempia, kun liikkumisrajoitusten vuoksi ihmisten pelaaminen lisääntyi. Sijoittajat näkivät pelaamisen ja verkkoyhteisöt hyvin koronaa kestävinä kohteina.

Toinen syy oli Yahahan kokenut perustajatiimi, jossa oli taustaa Unityn lisäksi Microsoftilta ja Electronic Artsilta. Ennen rahoituksen hakemista tiimi oli rakentanut jo toimivan demon, ja pystyi näyttämään visionsa konkreettisesti.

Kolmas syy oli siinä, että sijoittajat ennakoivat jo metaversumin nousua isoksi teknologiatrendiksi.

”Sijoittajat näkivät, että visiot realisoituisivat 2021 jälkeen. Olimme aikaisin alalla ja he halusivat antaa meille tarpeeksi pääomaa, jotta pääsemme hyvin liikkeelle. He näkivät, että alalle tulisi kilpailua, joten meidän piti olla hyvin rahoitettuja”, Zhang kertoo.

Yahahan pääkonttori Suomessa on perustettu maaliskuussa 2021. Rahoitus meni vuoden 2020 lopussa Hongkongiin perustetulle holding-yhtiölle, joten teknisesti sijoitus ei tullut Suomeen.

Pääsijoittajina rahoituskierroksella olivat 5Y Capital, HillHouse ja Coatu. Mukana oli myös sijoittajia kuten ZhenFund, Bertelsmann Asia Investments, BiliBili ja Xiaomi. Suuri osa sijoittajista on kiinalaisia pääomasijoitusyhtiöitä. Coatu on yhdysvaltalainen sijoitusrahasto, jonka aiempia sijoituksia ovat olleet muun muassa Reddit, Uber ja Doordash.

Yhtiö kuitenkin tiedotti rahoituksesta vasta nyt, kun se on pian julkaisemassa pelimaailmansa testiversion rajatun käyttäjäryhmän kokeiltavaksi.

Yahahan julkaisema kuva tulossa olevasta pelimaailmasta.

Tulossa on pelimaailma, jossa pelaajat voivat rakentaa omia 3D-maailmoita ja julkaista niitä muidenkin pelattavaksi. Tarjolla on kirjasto erilaista visuaalista materiaalia, jota voi hyödyntää tarvitsematta osata itse koodata.

Testiversiossa ei ole vielä ansaintamallia, eli käyttäjät eivät vielä pysty myymään tai ostamaan sisältöjä. Se tulee mukaan myöhemmin, kun yhtiö on ensin kerännyt tietoa pelaajakokemuksesta.

”Rakennamme ekosysteemiä, jossa sisällöntuottajat pystyvät ansaitsemaan luomuksillaan”, Zhang sanoo.

Metaversumista ja käyttäjien tuottamasta sisällöstä on tullut alalla trendisanoja, joiden perässä monet nyt juoksevat. Yahaha on kuitenkin onnistunut erottumaan joukosta.

Yhtiöllä on Shanghaissa tuotekehitysyksikkö, sillä Zhangin mukaan pelkästään Helsingissä olisi ollut mahdotonta rekrytoida osaavia työntekijöitä näin nopeasti. Lahjakkaimmat suomalaiset tekijät työskentelevät jo tunnetuissa pelistudioissa, kuten Supercellissa, Roviolla ja Small Giant Gamesilla.

”Shanghaissa on laajempi joukko tekijöitä, ja helpompi rekrytoida”, hän sanoo.

Koreassa toimiva yksikkö puolestaan tuo osaamista sosiaalisen viihdealustan rakentamisesta.

Kiinan pelialaa kuristavan tiukan sääntelyn vuoksi yhtiö ei ole aikeissa julkaista tuotettaan lainkaan Kiinassa, vaan se tähtää länsimarkkinoille.

Suomessa pelistudion perustaminen on muutoinkin Zhangin mielestä vapaampaa ja turvallisempaa.

”Kiinassa ei ole julkista startup-rahoitusta, eikä sosiaaliturvaa, joka toisi perheelle turvan jos startup ei menesty. Suomessa turvaverkko mahdollistaa pienille pelistudioille luovuuden ja kokeilemisen.”