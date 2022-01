Volkswageniin perustuva Audi Q4 on hieno, mutta takavetomalli on alitehoinen.

Olipas siinä hienot valot, kertoo tuttava myöhemmin, kun olen poistunut paikalta uudella Audi Q4 e-tronilla.

Jotain erikoista pitää ollakin, onhan Audi tekniikaltaan, tehoiltaan ja toimintamatkaltaan olennaisesti sama auto kuin Volkswagen ID.4 ja Škoda Enyaq, mutta kalliimpi.

Audissa takavalot siis yhdistyvät näyttäväksi valonauhaksi, jonka erottaa kaukaa. Ohjelmoidut led-valot tekevät myös erilaisia eläväisiä efektejä, kun autoon astelee.

Q4 e-tron on kolmas VW-konsernin MEB-alustarakenteelle perustuva täyssähköauto. Tämä parilla lisävarustepaketilla ryyditetty Audi maksaa 74 000 euroa, siis noin 15 000 euroa enemmän kuin hyvin varusteltu vastaava Volkkari tai Škoda. Audista maksettavalla lisärahalla saa ainakin sisaruksia tunnokkaamman ajettavuuden ja ehkä hieman hienostuneemman tunnelman sisätiloihin.

Q4 on tavallaan Volkkarin isosisko, mutta samalla se on myös Audin isomman E-tronin pienempi sukulainen. E-tron, isolla E:llä, tunnetaan ennen kaikkea hurjasta kulutuksestaan. Q4 on pihimpi, mutta silti kohtalaisen tilava.

Reisituelliset penkit ovat hyvät. Verhoiluvaihtoehtoja on runsaasti.

Nyt testissä on viistoperäisen Sportback-mallin takavetoversio. Yksi taakse asennettu sähkömoottori tuottaa siis 150 kW (204 hv) tehoa ja testimallissa sähkökilometrejä pitäisi yhdistetyssä ajossa piisata 491. Sähkö on raskasta: auton elopaino on 77 kilowattitunnin akkupaketin ansiosta tukevat 2 120 kiloa.

Vaikka Audi jakaa tekniikkansa ja perusrakenteensa VW:n ja Škodan kanssa, on se kuitenkin leimallisesti oma autonsa. Ylipäänsä nämä kolme sisarusta ovat tyyliltään varsin erilaisia.

Ratin hipaisukytkimet ovat epätarkat ja epämiellyttävät.

Ohjaamossa on panostettu mukavuuteen. Tukevassa penkissä on kelpo reisituki ja keskinäyttö on käännetty sopivasti kuskia kohti. Äänieristys on hyvä. Rengasmelu pysyy aisoissa, vaikka vanteet ovat kookkaat 21-tuumaiset. Osansa lienee äänieristetyillä sivulaseilla, jotka saa lisävarusteena maltilliseen 150 euron hintaan. Toinen vaihtoehto ovat lämpöeristelasit.

Audin muotoilijat olisivat kuulemma halunneet tehdä ohjaamosta futuristisemman, mikä olisi epäilemättä tarkoittanut kliinistä avaruustyyliä hieman ID.4:n tapaan. Konservatiivisempien testiasiakkaiden palautetta kuitenkin kuunneltiin, ja lopputulos on toimiva yhdistelmä vanhaa ja uutta.

Runsaasti informaatiota tarjoavan ja ilmeeltään muista Audeista tutun mittariston tukena on tuulilasin heijastusnäyttö. Käyttöjärjestelmä on ylipäänsä selkeämpi kuin mallisisaruksissa.

Älykkäät led-matriisiajovalot maksavat 1 500 euroa. Poskihampaassa näkyy parkkitutka.

Ilmastointia voi myös yhä säätää perinteisillä kytkimillä. Niihin kylläkin kaipaisi taustavaloa pimeällä.

Vanhoja ja toimivia ratkaisuja säilyttävä filosofia ei harmi kyllä ulottunut ratin kytkimiin asti. Valitettavan nopeasti yleistyvän tyylin mukaisesti Audin rattinappulat on korvattu epätarkoilla hipaisukytkimillä. Niitä on hankala käyttää: ajotietokoneen näkymiä selatessa tulee jatkuvasti hypättyä halutun näkymän yli ja äänenvoimakkuutta kovemmalle säätäessä radio mykistyy. Tätä ”kehitystä” kosketellessa tekee mieli hakata päätä rattiin.

Erikoisesti myös vakionopeudensäätimessä on vain kymmenen kilometrin pykälät nopeuden asettamiseen. Toivenopeutta ei siis voi naksutella tarkasti kilometrin pykälissä, kuten useimmissa autoissa. Ratkaisu on niin pöljän tuntuinen, että asia pitää varmistaa maahantuojalta: kyllä se näin on.

Edestakaisin liikkuva vaihteenvalitsin on sama palikka kuin Škoda Enyaqissa.

Ajotuntuma on jämäkkä ja testimalliin valittu sport-alusta on napakanpuoleinen. Joidenkin makuun se voi olla turhan tiukka, mutta vastapainoksi se tekee raskaasta autosta suhteellisen ketterän käsiteltävän. Vakiovarusteena tulee nopeuden mukaan säätyvä ohjaus. Se on omassa sarjassaan kiitettävän tunnokas.

VW-kolmikosta Audi on käsiteltävyydeltään ja ajotunnoltaan paras, mutta tuntuu kuin siitä puuttuisi sydän. Takavetomallin 150-kilowattinen moottori ei todellakaan nostata pulssia. Vaikkei kaipaisikaan Teslan kiihtyvyyttä, on 8,5 sekunnin taival nollasta sataan 74 000 euron hintaluokassa laiska suoritus.

” Sekalaisessa asiointiajossa ilman esilämmitystä Q4 paineli vajaat 300 kilometriä.

Viisto takalasi syö tilaa korkeilta tavaroilta.

Odotukset myös vaikuttavat. Arkisemmassa Volkkarissa ja Škodassa sama voimalinja tuntuu riittävältä, mutta sporttisuutta tavoittelevaan Audiin tehoja kaipaisi lisää. Pontevampi nelivetoinen Quattro-malli pysyy paremmin kilpailijoidensa perässä, vaikkei sekään salamanliukas ole.

Toimintamatka on kohtuullinen. Nyt neljän asteen plussakeleillä sähköä riitti 385 kilometrin tasaiseen maantieajoon. Keskikulutus oli alimmillaan 19,9 kilowattituntia sadalla. Pätkäajossa kylmällä raskas tankki imee toki virtaa. Sekalaisessa asiointiajossa ilman esilämmitystä Q4 paineli vajaat 300 kilometriä.

Pikalataus onnistuu nopeimmillaan 125 kilowatin teholla akun ollessa lämmin ja lähes tyhjä. Hyvissä oloissa 80 prosentin varaus voidaan saavuttaa noin 40 minuutissa.

Mittaristo tarjoaa informaatiota, eikä kikkaile sähköisyydellä.

Q4:n pystyperäiseen malliin verrattuna viistotun Sportbackin ainoa etu on ulkonäkö, jos tällainen miellyttää silmää. Käytännössä viistoperä on hankala: pienestä takaikkunasta ei näe juuri mitään ja korkeiden esineiden lastaaminen vaikeutuu. Peruutuskamera on syystäkin vakiovaruste.

Pienestä lisärahasta takapenkkien selkänojat saa kääntymään kolmessa osassa, mistä on hyötyä pitkän tavaran kuljettamisessa.

Audia ja VW:n sähköautoja mainostetaan täysin hiilineutraaleina. Valmistuksen päästöjä siis kompensoidaan rahoittamalla ilmastoprojekteja. Tekojen todellista vaikutusta on koeajojutun puitteissa vaikea selvittää. Joka tapauksessa sisustassa on hyödynnetty kierrätysmateriaaleja ja kangaspenkkeihin kerrotaan käytetyn 26 puolentoista litran muovipulloa kuhunkin. Testimallissa oli kuitenkin nyt 5 000 euron sisätilapaketti Feinnappa-nahkaverhoilulla. Ei ilmene, montako lehmännahkaa siihen on käytetty.

Takaselkänoja taittuu kolmessa osassa.

Alussa mainitut led-valot eivät pelkästään näytä hienoilta. Ne todella valaisevat. Kaukovalojen matriisi-ledit syttyvät ja sammuvat pienissä paloissa muun liikenteen mukana, ja koeajolla toiminta oli virheetöntä. Lisävaruste helpottaa pimeällä maantiellä ajoa.

Audia on tässä nyt verrattu mallisisaruksiinsa, mutta entä kilpailijat? Testimallin hinnalla on valittavana monta tilavampaa ja tehokkaampaa täyssähköautoa ja vielä hyvillä varusteilla, esimerkiksi nelivetoinen Mustang Mach-e:n, Tesla Model Y sekä Hyundain ja Kian nelivetoversiot. Toisaalta Audi on edullisempi kuin Mersun ja Bemarin vastaavat mallit.

Viikon perusteella Q4 on miellyttävä ja konservatiivinen bisnessarjan täyssähköauto. Audiin tottuneen ei liene vaikea siirtyä bensamallista tämän rattiin. Sporttia tämä takaveto-Sportback ei kuitenkaan tarjoa.