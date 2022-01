Pelko on paras sijoitustuotteiden myyjä, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Mikko Mäkinen.

Viime vuoden alussa asiantuntijat olivat yhtä mieltä yhdestä asiasta. Jos inflaatio alkaa kiihtyä, osakemarkkinat ovat vaikeuksissa. Inflaatio oli markkinoiden suurin mörkö.

Etenkin syksyä kohden energian hinnat nousivat rajusti ja toimitusketjut tökkivät. Yhdysvaltojen inflaatio läheni seitsemää ja Euroopan viittä prosenttia. Yhdysvalloissa osakemarkkina päätti vuoden 27 prosentin nousuun ja Euroopassakin päästiin yli 20 prosentin nousulukemiin.

Ennustajista tehtiin jälleen kerran narreja. Inflaatio ylitti kaikki odotukset, mutta osakekurssit vain kipusivat.

Vaikka tietäisimme, mitä taloudessa tulee tapahtumaan, siitä on pitkä matka osakekurssien ennustamiseen. Kuten sijoittajalegenda Charlie Munger on todennut markkinoiden mysteeristä:

”Sen ei ole tarkoitus olla helppoa. Jokainen, jonka mielestä se on helppoa, on tyhmä.”

Viimeisten viikkojen aikana pelko inflaatiosta ja korkojen noususta iski vihdoin markkinoille. Varsinkin kasvuyhtiöt ovat laskeneet voimakkaasti.

Pelko on paras sijoitustuotteiden myyjä. Kultaa ja bitcoinia on suositeltu inflaation suojaksi. Äärimmäisin inflaatiosuoja on ollut erään sijoittajan sauna, joka on sullottu täyteen sokeria.

Ihmisen geeneihin on ohjelmoitu huoli mahdollisista uhista. Savannilla leppoisa optimisti olisi voinut joutua leijonan kitaan. Luultavasti tästä syystä pessimismi saa niin paljon tilaa talousmediassa ja ihmisten mielissä.

Optimisti vaikuttaa myyntimieheltä samalla kun pessimisti kriittiseltä ajattelijalta. Pelko taas saa ihmiset arvailemaan seuraavaa osakemarkkinoiden korjausta ja menettämään osan pitkän ajan hyvistä tuotoista.

Sijoittajat pelkäävät inflaatiota, koska keskuspankit vastaavat siihen nostamalla korkoja. Korkeammat korot laskevat taloudellista aktiviteettia ja nostavat osakkeiden vaihtoehtoina pidettyjen velkakirjojen tuotto-odotuksia.

” Velallisten kissanpäivät luultavasti jatkuvat.

Yleensä osakemarkkinat ovat kuitenkin nousseet etenkin keskuspankkien koronnostojen alkuvaiheessa. Vasta kun keskuspankkien rahapolitiikka käy todella tiukaksi, ovat osakemarkkinat yleensä vaikeuksissa. Sijoittajille inflaatiolla korjattu reaalikorko on nimelliskorkoa tärkeämpi.

Keskuspankit ovat puun ja kuoren välissä. Koronnostoja viivytellään ja toivotaan, ettei korkea inflaatio jää pysyväksi olotilaksi. Velkavuorten kasvattaminen ja omaisuusarvojen paisuttaminen ovat olleet keskuspankeilta riski liike. Korkojen voimakas nostaminen realisoisi nämä riskit. Velallisten kissanpäivät luultavasti jatkuvat.

Sitten toisaalta, pörssikurssien ennustamisen lisäksi myös talousnumeroita ennustamalla tekee itsestään helposti narrin.

Inflaatiomöröstä puhuttaessa usein unohtuu, että myös yritysten myyntihinnat ja omaisuuden arvo nousevat hintatason mukana. Toki toisilla yhtiöillä on hinnoitteluvoimaa enemmän kuin toisilla. Harva nikottelee, kun Iphonen hinta nousee viidellä prosentilla, mutta rakennusyhtiö voi olla sidottu myyntihintoihinsa, vaikka kustannukset nousevat.

” On fiksua sijoittaa ja hajauttaa sijoitussuunnitelman mukaan.

Luultavasti huonoin neuvo uudessa inflaatiotilanteessa olisi tehdä jotain radikaalia. Historian valossa inflaation aikaan kannattaa sijoittaa kutakuinkin kuten muutenkin. Osakkeet ja kiinteistöt ovat säilyttäneet hyvin arvonsa, jopa tuottaneet kohtuullisesti.

Jos päätyy myymään osakkeita, on hyvä, miettiä mitä rahoilla sitten tekee. Jos inflaatio on neljä prosenttia, ja talletustilille ei saa korkoa, häviää rahan ostovoimasta neljä prosenttia vuodessa. Samasta syystä nollakorkoisten velkakirjojen osto sopii parhaiten laskutaidottomille.

Osakesalkkuun voi tehdä hienosäätöä. Hyvän hinnoitteluvoiman yhtiöt, raaka-ainetuottajat ja kiinteistöyhtiöt ovat aiemmin pärjänneet hyvin korkean inflaation olosuhteissa. Ei ole kovin rohkeaa ennakoida arvo-osakkeiden pärjäävän kasvuosakkeita paremmin, kun korot nousevat.

Kullan arvo nousi inflaatiovuosina 1970-luvulla hyvin, mutta takuuvarma arvonnousija sekään ei ole ollut inflaation aikana. Tällä kertaa kryptovaluutat kilpailevat kullan kanssa arvonsäilyttäjinä etenkin nuoremmilla sukupolvilla. Inflaatiolta suojautumien kryptovaluutoilla voi päätyä hyvin tai hyvin huonosti.

Joskus paras sijoitusneuvo on olla tekemättä mitään. On fiksua sijoittaa ja hajauttaa sijoitussuunnitelman mukaan. Maailmassa on vain kourallinen säännöllistä ylituottoa tekeviä makrosijoittajia. On kohtuullisen turvallista olettaa, ettet sinä ole yksi niistä.