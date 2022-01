Pienryhmätilojen ja kirjastojen aukiolo on tärkeää, sanoo Aalto-yliopistossa opiskeleva Konstantin Kouzmitchev. Aallossa 45 prosenttia luennoista on järjestetty etänä, 12 prosenttia hybridijärjestelyin.

Keväällä korkeakouluista valmistuvat ensimmäiset etäkandit. He ovat tehneet suurimman osan tutkinnostaan koronapandemian aikana ja siirtyvät siksi työelämään valmiiksi väsyneinä.

Tyypillinen tilanne on tämä: Meeri Saltevo istuu sängyllään kuuntelemassa etäluentoa. Lopuksi jakaudutaan keskustelemaan pienryhmiin.

Silloin suuri osa opiskelijoista katoaa linjoilta. Loppujen kamerat ovat poissa päältä.

”Olen itse koettanut päästä ahdistuksesta eroon ja pysyä linjoilla, mutta tuo on se realiteetti. Olen pitänyt sängystä esityksiä mustille ruuduille.”

Keväällä politiikkaa ja viestintää opiskellut Saltevo valmistuu valtiotieteiden kandidaatiksi. Hän kuuluu vuosikurssiin, joka tekee lähes koko tutkintonsa etänä.

Ensimmäinen opiskelusyksy yliopistolla oli ihana, Saltevo kertoo. Keväällä alkoi koronakriisi.

Se oli shokki. Ensijärkytyksen jälkeen opiskelijat yrittävät keksiä luovia keinoja ylläpitää yhteisöllisyyttä. Nyt siihen on taas väsytty. Se näkyy mykkyytenä luennoilla ja kyllästymisenä etätapahtumiin.

”Ei kukaan jaksa tulla johonkin vappu-Zoomiin.”

” ”Koko opiskelija-identiteettini on murentunut.”

Samaa tarinaa kertovat tätä juttua varten haastatellut professorit ja yliopistolehtorit. Opiskelijoiden tavoittaminen on muuttunut vaikeammaksi. Se, että osa porukasta katoaa ennen pienryhmiä, on jo koronaklassikko.

Opiskelijoita on osallistettu, Saltevo sanoo. Luennoilla on yritetty ylläpitää pohdintaa ja keskustelua, ja argumentaatiotaitoja on harjoitettu kirjallisesti. Etäopiskelu tuo monille myös joustonvaraa.

”En haluaisi sanoa, että yliopiston tehtävä ei etänä toteudu. Kyllä se toteutuu, mutta vastuu lankeaa yksilötasolle.”

Tehtävä on vaikea, Saltevo sanoo.

”Koko opiskelija-identiteettini on murentunut. Sitä ei enää ole.”

Kokemus opiskelijuudesta muuttunut täysin, sanoo Meeri Saltevo.

Etäopetussuositus päättyy korkeakouluissa tammikuun lopussa. Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa rajoitukset jätetään taakse näillä näkymin seuraavan periodin alussa maaliskuussa.

Nyt osa Saltevon opiskelukavereista aikoo venyttää opintonsa maksimiin, jotta pääsisi kokemaan hetken normaalia opiskelijaelämää.

” ”Miten voit aktivoida ihmisiä Zoomissa, kun ketään ei enää kiinnosta.”

Koronafukseiksi kutsutaan opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opinnot pandemian aikana. Sellainen on Roosa Reponen, joka opiskelee toista vuotta sosiaalipsykologiaa Helsingin yliopistossa.

Kampuksella Reponen ei ole oleillut. Yliopistoon syntynyt side on hento, koska lähes kaikki kohtaamiset ovat olleet Zoomissa.

”Henkilökunnalta olen kuitenkin saanut valtavasti apua selviytymiseen.”

”Bileitä ja ryyppäämistä” Reponen ei ole kaivannut, vaan enemmänkin luentoja ja spontaaneja keskusteluja.

”Olemme puhuneet kavereiden kanssa siitä, että kun Zoomista kirjautuu ulos, on vaan tosi paljon enemmän yksin kuin jos lähtisi kävelemään kaupungilla luennolta kotiin.”

Reposesta sosiaalisen puolen puute on vaikuttanut hänen opiskelumotivaatioonsa.

”Teen kyllä tehtäviä, mutta se ei ole kivaa. Innostus on jäänyt.”

Roosa Reponen on tehnyt opintojen ohessa töitä kaupan kaupan kassalla. ”Se on ihanaa, koska pääsen juttelemaan tosi erilaisten ihmisten kanssa.”

Reponen vertaa etäopiskelua masennukseen. Vaikka sosiaalisuuden tietää tekevän itselle hyvää, se muuttuu koko ajan vaikeammaksi. Luennoitsijat kyllä yrittävät parhaansa.

”Miten voit ylipäätään aktivoida ihmisiä Zoomissa, kun ketään ei enää kiinnosta.”

Roosa Reposesta tuntuu, että hän on saanut yliopistolta vähemmän kuin lähiopetuksessa opiskelleet. Osaaminen on periaatteessa sama kuin muillakin, mutta jotain puuttuu.

”Saahan ruuastakin vitamiinit, vaikka siinä ei olisi mausteita eikä se maistuisi miltään.”

” ”Onhan se riesa tulla paikan päälle, kun sängyssä on helppoa laittaa Zoom päälle ja pelata samalla Xboxia.”

Etäopiskelun vaikutuksista hyvinvointiin on puhuttu, mutta millaisia ihmisiä etäyliopistosta tulee työelämään?

Jo valmiiksi väsyneitä, uskoo tuotantotaloutta Aalto-yliopistossa opiskeleva Konstantin Kouzmitchev.

Kouzmitchev on Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja. Hänen ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan HYYn puheenjohtajan Aleksi Tujusen mukaan opiskelijat ovat turhautuneita ja uupuneita.

Kouzmitchev uskoo, että myös opiskelijoiden valmiudet ovat kärsineet. Nyt yliopiston tehtävä ei hänestä täyty.

”Tieteellinen ajatteleminen ja argumentaatiotaito jäävät etänä harjoittelematta. Eivätkä arjen kohtaamiset ja verkostot tapahdu Zoomissa.”

Tutkinto itsessään antaa suunnilleen samoja valmiuksia, uskoo Aleksi Tujunen. Mutta kun hän teki oman aineenopettajan opetusharjoittelunsa, oppilaat olivat luokassa, Tujunen itse etänä.

Saksaa opiskeleva Tujunen olisi halunnut oppia ryhmän ottamista haltuun ja päästä opettajanhuoneeseen jakamaan ajatuksia opettajien ja muiden opetusharjoittelijoiden kanssa. Oli pettymys, että se jäi kokematta.

Tujusesta monet ovat passivoituneet. Kouzmitchevistakin ilmassa on selvää taisteluväsymystä. Aluksi jaksettiin yrittää, ei enää.

Ei ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille ole muodostunut käsitystä vaikka siitä, miten luennoilla keskustellaan, Kouzmitchev sanoo. Ei siis ihme, jos ahdistaa.

”Jos ei näe muiden reaktioita vaan 200 mustaa näyttöä, mikin avaaminen ja itsensä framille nostaminen on tosi epämiellyttävää.”

Korkeakouluopiskelijat ovat moninainen joukko, Kouzmitchev ja Tujunen muistuttavat. Joustavan etäopiskelun toivotaan jatkuvan osittain pandemian jälkeenkin. Siinä on heistä paljon hyvää.

Etenkin nuorimpien opiskelijoiden toiveet ovat polarisoituneet. Osa kaipaa kampukselle, mutta osa ei tahdo sinne enää lainkaan.

”Sekin on laajempi yhteiskunnallinen ilmiö. Kun kotona on mukavaa eikä sieltä tarvitse poistua, voi olla haastamatta itseään”, Kouzmitchev sanoo.

Onhan se riesa tulla paikan päälle, kun sängyssä on helppoa laittaa Zoom päälle ja pelata samalla Xboxia, eräs yliopistolehtori tokaisi taustakeskustelussa.

Kelkasta saattavat pudota etenkin ne, joilla on muutenkin ulkopuolinen olo, Kouzmitchev miettii.

”Omasta yksiöstä käsin kaikki saattaa vaikuttaa hienommalta kuin on. Kun tapaa muita kasvokkain, ennakkoluulot murtuvat. Eivät ne muut olekaan niin ihmeellisiä tyyppejä.”

Opiskelijat saattavat kokea, että opetus ei anna etänä samaa kuin ennen, mutta onko tunteelle oikeasti katetta?

Ainakaan Helsingin yliopistossa etäopetus ei näytä romahduttaneen opintojen tasoa. Opiskelijat vastaavat kandiopintojensa aikana kolme kertaa kyselyyn, joka koskee heidän opiskeluaan, hyvinvointiaan ja kokemuksiaan opetuksesta.

Pandemia näkyy Yliopistopedagogiikan keskuksen tutkimuksen tuloksissa siten, että variaatio opiskelijoiden kokemuksissa opetuksesta ja opiskelusta on huomattavasti aikaisempaa suurempaa, sanoo Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan keskuksen johtaja, professori Auli Toom.

” Jos luentoa ei suunnittele hyvin, se saattaa jäädä yksinpuheluiksi.

”Osa opiskelijoista on etäopinnoissa elementissään ja on hyötynyt opintojen ja opiskelun joustavuudesta. Osa opiskelijoista kokee yksinäisyyttä ja voi todella huonosti, sillä heille lähiopetus ja sen sosiaaliset kontaktit ovat olleet kannatteleva voima.”

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun varadekaanin Tomas Falkin mielestä etäopiskelu on mennyt pääosin hyvin. Digitaaliset työkalut ovat toimineet, opettajat sekä opiskelijat ovat joustaneet ja palaute kursseista on ollut hyvää.

Mutta on myös toinen puoli tarinasta, Falk sanoo.

”Opintokokonaisuudet on pitänyt miettiä perusteellisesti uudelleen. Opettajat sanovat, että sisältö on pitänyt karsia 70–80 prosenttiin entisestä.”

Hiljaista tietoa ei liiku, sanoo Aleksi Tujunen. ”Kun edelliset opiskelija-aktiivit poistuvat, juhlia ja tapahtumia on vaikeaa järjestää.”

Ja jos luentoa ei suunnittele hyvin, se saattaa jäädä yksinpuheluiksi.

”Opiskelijat ovat yhä loistavia, mutta opettajalla on iso vastuu luoda ja puskea vuorovaikutusta. Jos luennoi kymmenille, eikä kenelläkään ole kameraa päällä, eihän siinä saa mitään käsitystä fiiliksestä.”

Aalto-yliopiston oppimispalveluiden johtaja Eija Zitting sanoo luottavansa siihen, että opetus on antanut etänäkin opiskelijoille hyvät valmiudet.

”Opiskelijat tahtovat itsekin varmistaa, että saavat kaiken irti entiseen tapaan. Kyllä täältä yhä huippuosaajia valmistuu.”

Mutta yliopistossa tapahtuu myös mallioppimista, Zitting sanoo.

”Meillä on nyt opiskelijoita, joiden kokemus akateemisesta traditiosta on jäänyt vajaaksi.”

Eihän opiskelu tapahdu vain luokkahuoneissa, vaan yhtä lailla niiden ulkopuolella, Tomas Falk huomauttaa. Kun kohtaamisia ei ole, jotain jää pois.

”Tälle jollekin” opettajilla ei oikein ole ollut mittareita. Kampuksella sen on voinut olettaa tarttuvan opiskelijoihin siinä sivussa.

” ”Kun vuorovaikutus heikkenee, se näkyy yhteisen ajattelun heikkenemisenä.”

Mitä tämä puuttuva ”jokin” sitten on, kun kasvokkaista vuorovaikutusta ei ole?

Samoja asioita työelämässäkin pohditaan. Myös se on muuttunut sillä aikaa, kun koronakandit ovat opiskelleet. Etätyö jatkuu ainakin osittain myös työpaikoilla, eikä täsmälleen entiseen edes tahdota palata.

Yhden vastauksen tarjoaa aivotutkija Katri Saarikivi: etänä kärsii koheesio, siis ryhmähenki ja yhteisöllisyys.

”Yliopistosta puuttuvat kaikista parhaiten yhteisöllisyyttä ja samastumista rakentavat toimet, eli juhlat.”

Mutta on myös internetyhteisöjä, jotka ovat saaneet aikaan koheesiota, Saarikivi muistuttaa.

”Enkä itsekään jaksanut istua luennolla enkä käydä bileissä.”

Aivotutkimuksen näkökulmasta jotain jää silti ehdottomasti puuttumaan, Saarikivi sanoo.

”Sillä on merkitystä, että pääsemme haistelemaan toistemme kainaloita.”

Opiskelu ei ole etänä yhtä laadukasta kuin kasvotusten. Kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa syntyy taitoja, jotka liittyvät yhteistyöhön, muiden ymmärtämiseen ja oman identiteetin kehitykseen.

”Kun vuorovaikutus heikkenee, se näkyy yhteisen ajattelun heikkenemisenä.”

Ihmisiin tarttuu asioita jo, kun he astuvat huoneisiin, joissa on muita ihmisiä, Saarikivi selittää. Mekanismit ovat niin hienovaraisia, että ne eivät välity videoyhteydellä.

”Yhteinen ongelmanratkaisu toimii jopa paremmin, kun videot ovat pois päältä. Kehonkieli tulee videon yhteydellä vähän väärässä rytmissä.”

Etenkin kulttuurin oppii hienovaraisen, sanattomankin palautteen perusteella, Saarikivi sanoo. Joku rypistää kulmakarvojaan, toinen tokaisee jotain tietyllä äänenpainolla.

Mutta kun puhutaan etäopetuksen vaikutuksesta yliopistoyhteisöön, Saarikivi ei ole aivan varma, mitä se tarkoittaa.

”Olisi kiva kuvitella, että sellainen yhteisö olisi, mutta omalla kohdallani kuuluminen siihen on aika vähäistä. Tai mistä vaikka sivistys ylipäätään koostuu? Ehkä kaikesta tästä pitäisi puhua enemmän.”

” ”Yliopistoissa pitää puskea opiskelijoita haastaviin tilanteisiin.”

Yliopistolain mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.

Tehtävät kuulostavat yleviltä. Ne on kuitenkin kirjattu lakiin.

Opetuksessa on etänä onnistuttu. Mutta voivatko yliopistot kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa Zoomissa?

”Nyt ollaan ihan ytimessä”, huokaa Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom.

”Yliopiston tehtävä on kasvattaa opiskelijoita akateemiseen asiantuntijuuteen. Haluan ajatella, että alumnimme ratkaisevat maailman hankalia ongelmia. Voiko sellainen ajattelu kehittyä vakuumissa yksiön kotisohvalla? Se vaatisi kosketusta muiden ihmisten kanssa.”

Etäluennot ovat työläitä ja kuormittavia, ja kyllä myös professorit ja lehtorit kaipaavat vuorovaikutusta, Lindblom sanoo.

”Usein kuultu lause heiltäkin on, että opetan Zoomissa tai Teamsissa mustia palluroita.”

Opetuksen sisältö välitetään videolla, mutta tutkijayhteisössä toimiminen jää vieraaksi, sanoo Konstantin Kouzmitchev.

Jatkossa Lindblomista on mietittävä tarkkaan, millainen opetus on järkevää etänä, ja millainen taas on äärimmäisen tärkeää kasvokkain.

Etäopiskelu on osa tulevaisuudenkin yliopistoa. Mutta pelkästään kätevyys opiskelijalle ei tule olemaan sen johtotähtenä.

”Yliopistoissa pitää puskea opiskelijoita haastaviin tilanteisiin. Ajattelu ja taidot kehittyvät juuri haastamalla. Eivät ne kehity, jos kaikki on juuri niin kuin itse haluaisi.”

” ”Vaikka haluan kampukselle takaisin, siitä tulee kulttuurishokki.”

Ainakaan Helsingin yliopisto ei tule Lindblomin mukaan tarjoamaan hybridimallia, jossa opiskelija voi itse valita, onko läsnä vai etänä.

”Ne eivät onnistu laadukkaasti samaan aikaan, ja opettajalle se on kaikkein kuormittavinta.”

Jatkossa yliopistoissa mietitään kenties aiempaa syvemmin, miten ne toteuttavat tehtäväänsä, Lindblom pohtii.

”Ehkä kaikki kaipaavat näitä rakennuksia ja ihmisiä aiempaa enemmän ja ovat ymmärtäneet niiden arvon. Ei digitaalinen kirjekurssi ole yliopisto.”

Roosa Reponen tahtoo olla optimisti.

Maaliskuussa lähiopetus alkaa taas. Reponenkin haluaa uskoa, että opiskelijat palaavat kampuksille innoissaan ja osaavat arvostaa luentoja aiempaa enemmän.

”Luulen silti, että se on tosi vaikeaa. Vaikka haluan kampukselle takaisin, siitä tulee kulttuurishokki.”