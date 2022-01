HS Visio kasasi yhteen kuluneen viikon keskeiset markkinauutiset.

Kiinan talouskasvu hidastui loppuvuonna

Kiinan talous kasvoi viime vuonna nopeimmin kymmeneen vuoteen, selviää maan maanantaina julkaisemista virallisista tilastoista. Maailman toiseksi suurimman talousmahdin talous kasvoi viime vuonna kaikkiaan 8,1 prosenttia.

Valtaosa kasvusta tuli kuitenkin ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Neljännen vuosineljänneksen kasvu, neljä prosenttia, oli hitainta jopa yli vuoteen, kun heinäkuusta syyskuuhun kasvua oli 4,9 prosenttia. Kasvua viimeisen kolmen kuukauden aikana hidastivat muun muassa koronaviruksen tartuntaryppäät sekä kiinteistömarkkinoiden taantuma.

Vuotuinen kasvu ylitti uutistoimisto AFP:n ennusteet tasan kahdeksan prosentin kasvusta. Maan tilastovirasto varoitti kuitenkin, että kotimaan talouteen kohdistuu paineita muun muassa kysynnän supistumisen ja heikentyneiden odotusten takia.

Credit Suissen johtaja erosi alle vuoden pestin jälkeen

Sveitsiläisen Credit Suisse -pankin hallituksen puheenjohtaja Antonio Horta-Osorio jätti maanantaina paikkansa koronarajoitusten rikkomiseen liittyvän kohun seurauksena.

Alle vuoden Credit Suissen leivissä ollut Horta-Osorio jätti pankin välittömästi ja hänen seuraajakseen valittiin Axel Lehmann.

Portugalilaisen Horta-Osorion kerrottiin joulukuussa rikkoneen Sveitsin karanteenisääntöjä matkustaessaan. Sveitsi tiukensi maahantulosääntöjään marraskuun loppupuolella.

Solidiumin toimitusjohtaja jättää tehtävänsä

Valtion sijoitusyhtiö Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen jättää tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana toukokuun lopussa. Solidium aloitti välittömästi uuden toimitusjohtajan haun.

Mäkinen, 60, on toiminut yhtiön johdossa vuodesta 2017 lähtien.

Mäkinen on kevään yhtiökokouksissa edelleen ehdolla muun muassa metsäyhtiö Stora Enson hallituksen puheenjohtajaksi ja konepajakonserni Metso Outotecin hallituksen jäseneksi.

Digia antoi positiivisen tulosvaroituksen

Ohjelmistoyhtiö Digia nosti tulosohjeistustaan viime vuodelta.

Yhtiön mukaan sen viime vuoden ebita-liikevoittoprosentti on hieman yli 11 prosenttia. Aiemman arvion mukaan liikevoittoprosentti olisi ollut noin 10 prosenttia.

Yhtiön mukaan liikevoittoprosentin parantuminen johtuu odotuksia paremmasta joulukuun liikevaihdosta. Liiketoiminnan kulut jäivät myös odotuksia matalammiksi.

Positiivinen tulosvaroitus sai Digian osakkeen reippaaseen nousuun maanantaina Helsingin pörssissä.

Metso Outotec tutkii metalliyksikkönsä myyntiä

Konepajakonserni Metso Outotec kertoi tutkivansa metalliyksikkönsä myyntiä. Vaihtoehtoina ovat myös yksikön pitäminen tai kumppanin löytäminen sen kehittämiseen.

Metallit-toimiala sisältää sulatuksen, metallien ja kemikaalien prosessoinnin sekä raudan ja lämmönsiirron sekä niihin liittyvän palveluliiketoiminnan.

Metso Outotec päätti myös siirtää hydrometallurgian metalliyksiköstä mineraaliyksikköönsä.

Yhtiö perusteli siirtämistä sillä, että se mahdollistaa mineraalien ja hydrometallurgian käsittelyprosessien synergioiden hyödyntämisen entistä tehokkaammin.

Tesla hyväksyi dogecoinin maksuvälineenä

Sähköautoja valmistavan Teslan oheistuotteita voi ostaa käyttämällä dogecoin-kryptovaluuttaa maksuvälineenä, kertoi Teslan perustaja Elon Musk twiitissään.

Dogecoin luotiin vuonna 2013 alun perin vitsiksi ja parodiaksi koko kryptovaluuttahulluttelusta. Muun muassa Muskin suosion ansiosta dogecoinin hinta on kivunnut nopeasti.

Musk on hehkuttanut myös bitcoinia. Viime vuonna Tesla kertoi sijoittaneensa bitcoiniin ja sallivansa ajoneuvojensa ostamisen bitcoinilla. Suunnitelma kuitenkin kuopattiin.

Toistaiseksi dogecoin on ainoa Teslan hyväksymä kryptovaluutta.

Microsoft ostaa peliyhtiö Activision Blizzardin

Ohjelmistojätti Microsoft haluaa ostaa peliyhtiö Activision Blizzardin lähes 70 miljardilla dollarilla eli noin 60 miljardilla eurolla. Kyseessä on ohjelmistoyhtiön suurin yrityskauppa ikinä.

Microsoft tarjoaa osakekohtaista hintaa joka on 45 prosenttia korkeampi kuin Activision Blizzardin kurssi ennen ostohankkeen julkistusta.

Activision Blizzardin tunnetuimpiin tuotteisiin kuuluvat muun muassa Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush ja Overwatch. Activision Blizzardin kurssi on viime kuukausien aikana ollut laskussa. Yhtiötä ovat ravistelleet paljastukset seksuaalisesta ahdistelusta.

Kauppa vaatii kilpailuviranomaisten ja omistajien hyväksynnän. Tarkoitus on toteuttaa kauppa ensi vuoden aikana.

Kiinan Xi avasi ”yhteisen hyvinvoinnin” politiikkaa

Kiinan presidentti Xi Jinping nousi harvinaisesti puolustamaan niin sanotun yhteisen hyvinvoinnin vahvistamista korostavaa politiikkaansa Maailman talousfoorumin vuosittaisessa johtajatapaamisessa.

Kiinan mukaan tavoitteena on kaventaa varallisuuserojen kuilua.

Xin johdossa Kiina on tiukentanut otettaan teknologiayhtiöistä ja lisännyt sääntelyä koulutuksessa. Viime vuonna Kiina esimerkiksi vaati kyytipalvelu Didiä vetäytymään pörssistä Yhdysvalloista ja Tencentiä hyväksyttämään kaikki uudet sovellukset ja päivitykset viranomaisilla.

Xi totesi puheenvuorossaan, että Kiina on edelleen avoin ulkomailta tuleville sijoituksille, kunhan pääoma toimii maan lakien ja sääntelyn mukaisesti.

Volkswagen ja Bosch perustavat yhteisen akkuyrityksen

Saksalaiset Volkswagen ja Bosch aikovat perustaa yhteisyrityksen akkukennotehtaiden laitteiden tuotantoon ja palveluihin. Yhteisyritys on määrä perustaa vuoden loppuun mennessä.

Yhteisyritys toimittaisi tuotantojärjestelmiä ja -prosesseja akkukennojen tuotantoon. Lisäksi se auttaisi akkutuottajia lisäämään tuotantoa tehtaillaan ja tukisi niitä tehtaiden ylläpidossa.