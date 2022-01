Kasvuyritystapahtuma Slushissa on ollut tapana, että sen vetäjä vaihtuu kahden vuoden välein.

Siksi jo joulukuussa järjestetyssä Slush-tapahtumassa tiedettiin, että Miika Huttunen jättäisi organisaation ja olisi uuden nimityksen aika.

Uusi nimikään ei ole varsinaisesti yllätys, sillä saappaisiin on ollut tapana kasvaa Slush-tiimin sisällä.

Slushia vetää seuraavaksi Eerika Savolainen, joka toimi viime vuonna tapahtuman operatiivisena johtajana.

Poikkeuksellista ovat olosuhteet. Vuoden 2020 Slush jouduttiin perumaan kokonaan, ja 2021 tapahtumaan tiimi valmistautui epävarmoissa tunnelmissa jatkuvasti muuttuvan koronapandemian tuomien rajoitusten keskellä.

Koronavuoden Slush oli tavallista pienempi, 8 800 osallistujan tapahtuma. Kutistuminen sai toisaalta myös kehuja. Yli puolet osallistujista oli startup-yrittäjiä tai sijoittajia, eli Slush palasi juurilleen palvelemaan ydinkohderyhmäänsä. Voiko tästä tulkita, että tämä linja jatkuu?

”Yleisö rakasti fokusoituneempaa lähestymistä ja viime vuoden tapahtuma opetti meille paljon. Tänä vuonna tavoitteena on määritellä juuri se, miltä Slush näyttää tulevina vuosina”, Savolainen sanoo.

Kun tapahtuma paisui 25 000 osallistujaan, isojen kumppanien osastot täyttivät Helsingin Messukeskuksen hallit. Onko Slushin taloudellisesti järkevää tehdä tapahtumaa pienempänä?

”Kyllä, se on taloudellisesti mahdollinen yhtälö. Pyrimme varmistamaan, että osallistujat ovat relevantteja, joten se on kumppaneille houkuttelevaa”, Savolainen uskoo.

Lue lisää: Omikron ei estänyt Slushin paluuta – HS:n toimittajat sukelsivat kaninkoloon, jossa miljoonat liikkuvat illan tullen ja ”vastuullisuus” on maalattu Ferrarin kylkeen

Vuoden 2021 talousluvut eivät ole vielä valmistuneet. Savolaisen mukaan Slush onnistui kuitenkin tekemään aiempaa pienemmällä tapahtumalla tuloksen, joka varmistaa jatkuvuuden.

Tapahtumatiimin koko vaihtelee vuoden aikana, ja tällä hetkellä Slushissa on noin 20 työntekijää. Syksyllä tapahtuman lähestyessä määrä on noin kaksinkertainen. Lisäksi ovat tapahtuman aikana mukaan tulevat vapaaehtoiset.

Eerika Savolainen, 26 Työ: Slush-kasvuyritystapahtuman toimitusjohtaja 2022 tammikuusta lähtien.

Ura: Slushin eri rooleissa 2019 lähtien, mm. vastuussa Node-ohjelmasta. Operatiivinen johtaja 2021. Demos Helsinki 2017-2019.

Koulutus: Kauppatieteen kandidaatti.

Jokainen tiimi ja toimitusjohtaja on myös jättänyt oman kädenjälkensä tapahtumaan. Edellisten johtajien aikana Slushiin on tullut lisää ympäristö- ja vaikuttavuusteemoja ja esimerkiksi ilmastostartupit ovat olleet näkyvästi esillä. Mikä on Savolaisen ajatus hänen mukanaan tuomasta annista?

Se liittyy Savolaisen mukaan itse tiimin johtamiseen ja siihen, miten Slush toimii kuten mikä tahansa kovatasoinen eurooppalainen kasvuyritys.

”Haluan, että Slush-tiimi on paras paikka nuorille oppia kasvuyrittäjyyttä.”

Se tarkoittaa esimerkiksi, että tapahtuman suunnittelu etenee tiukasti asetettujen tavoitteiden ja virstanpylväiden mukaan. Sellaista on myös startupissa, jossa rajallinen rahoitus asettaa raamit sille kuinka nopeasti tuotteen kaupallistettavuus täytyy pystyä todistamaan.

Se on myös syy siihen, miksi Savolainen itse alun perin kiinnostui Slushista ja halusi mukaan tiimiin.

Savolainen aloitti rahoituksen opinnot Aalto-yliopistossa vuonna 2014. Samana vuonna hän päätyi ensimmäistä kertaa Slushiin vapaaehtoiseksi rakennustiimiin.

Kului muutama vuosi, ja 2019 hän haki täysipäiväiseksi työntekijäksi Slushin organisaatioon.

”Mua kiehtoi siinä se, miten paljon ihmiset uskoivat suhun vaikka olet vielä nuori ja urasi alussa. Se, miten nuoresta iästä huolimatta saadaan isoja asioita aikaan.”

Savolainen ennätti kokea 2019 tavallisen ison Slushin ennen pandemiaa. Ehkä sitä voisi verrata yliopisto-opiskeluun ja siihen, että olisi ennättänyt kokea fuksivuoden ennen kuin opiskelut siirtyivät etäopinnoiksi.

Kun 2020 tapahtuma peruttiin, tilalle luotiin nopeasti Node-verkkoalusta, jonka tavoitteena oli yhdistää sijoittajat ja yrittäjät toisiinsa – siis korvata Slushin verkostoitumista etänä. Savolainen johti tämän palvelun kehitystä.

Node oli alkuvaiheessa maksullinen ja kuratoitu palvelu, jonne pääsivät vain valitut yritykset, sijoittajat ja kumppanit. Alustalla oli isojen puhujanimien virtuaalisia esiintymisiä ja työpajoja sekä mentorointia.

”Se oli äärimmäisen hieno oppimiskokemus. Pääsimme luomaan tuotteen nollasta tilanteessa, jossa meidän onnistuminen oli Slushin jatkuvuuden kannalta tärkeää”, Savolainen kertoo.

Viime vuonna kun tapahtuma taas pystyttiin järjestämään, mukaan pyrki ehkä tavallistakin enemmän nuoria vapaaehtoisia.

”Kun pariin vuoteen ei ollut tarjolla vastaavia tilaisuuksia tehdä asioita, into oli nyt suurempaa.”

Lue lisää: Slushissa vieraillut Jani Penttinen sai korona­tartunnan – kaksi viikkoa myöhemmin häntä valmisteltiin teho­hoitoon sairaalassa Las Vegasissa

Lue lisää: ”Kun loppubileet alkoivat, jengi heitti maskin pois ja säntäsi glitter-pisteelle.” Slush kutistui ja toi esiin kovan ytimensä.

Itse Slushissa vaadittiin osallistujilta koronapassit ja kaikille jaettiin pikatestejä. Päivällä tapahtumassa pidettiin kasvomaskeja, mutta iltaisin meno oli oheistapahtumissa ja juhlissa vapaampaa. Kun omikron-muunnos oli juuri rantautumassa Suomeenkin, oli pelko siitä millaiseksi koronalingoksi Slush osoittautuisi.

Virallisen tartunnanjäljityksen mukaan suoraan Slushiin liittyviä tartuntoja raportoitiin silti alle kymmenen. Lisäksi joitakin tapauksia tuli tietoon oheistapahtumista.

”Kaikkiaan vaikuttaa siltä, että tapahtuma oli varsin koronaturvallinen”, Savolainen sanoo.