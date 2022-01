Striimaus- ja videoalustojen reaktiosisällöt ovat jo vuosia olleet harmaalla alueella. Nyt kiista tekijänoikeuksista on kärjistymässä.

Kanadalainen Félix Lengyel ilmestyy ruudulle kodistaan Yhdysvalloista ja kertoo siivonneensa huoneensa. Tuhannet katsojat ovat odottaneet häntä jo tovin, tuhannet ovat vielä matkalla. Kello lyö aamuyön tunteja.

Lengyel puhuu kameralle rennosti. Seuraavan 21,5 tunnin ajan hän viihdyttää katsojiaan ympäri maailmaa striimausalusta Twitchissä katsomalla videoklippejä muiden suosittujen striimaajien tuoreimmista toilailuista, seikkailemalla liki kymmenvuotiaan GTA V -pelin roolipeliserverillä ja jutustelemalla niitä näitä.

Lengyel tunnetaan paremmin nimellä xQc. Hän on kenties maailman suosituin livestriimaaja.

Striimin yhtäaikaisten katsojien määrä vaihtelee tyypillisesti noin 50 000:n ja 120 000:n välillä. Tammikuun alkupuolella lähetettyä striimiä ja sen tallennetta on tätä juttua kirjoittaessa katsottu yli 4,3 miljoonaa kertaa.

Se on huomionarvoista, sillä viime aikoina striimauspiirejä on puhuttanut se, mitä xQc tekee lähetyksensä alkupuolella.

Reilun tunnin jutustelun jälkeen Lengyel nimittäin ilmoittaa katsovansa loppuun Masterchefin kahdeksannen kauden. Seuraavan parituntisen aikana hän katsoo kolme jaksoa julkkiskokki Gordon Ramsayn vetämää ohjelmaa kymmenien tuhansien seuraajiensa kanssa. Yhtälössä on vain yksi ongelma.

Lengyelillä ei tiettävästi ole lupaa Masterchefin jakamiseen katsojilleen.

Twitchin ja Youtuben kaltaisten striimausalustojen suosio on kasvanut viime vuosina valtavasti. Striimausohjelmistoja tekevän Streamlabsin julkaisemien tilastojen mukaan livestriimejä katsottiin yhteensä 27,9 miljardia tuntia vuonna 2020, mikä oli lähes 80 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Statistan mukaan viime vuoden kolmannella neljänneksellä pelkästään Twitchissä striimejä katsoi yhtäaikaisesti keskimäärin 2,6 miljoonaa katsojaa.

Livestriimit ovat perinteisesti keskittyneet videopelien ympärille. Viihdyttävä tai taitava pelaaja jakaa pelaamisensa katsojille, ja nämä muistavat häntä halunsa mukaan rahallisesti. Pelejä striimataan nopeatempoisista räiskintäpeleistä ja tarinallisista yksinpeleistä aina Simsin kaltaisiin rauhallisiin simulointipeleihin.

Viime vuosien aikana pelaamisen rinnalle on noussut reaktiosisältö. Sisällöntuottaja katsoo jotain, ja reagoi siihen omalla tavallaan.

Niin sanotun reaktiometan aikakaudesta kertoo, että tunnetuimman livestriimausalustan Twitchin suosituin kategoria ei nykyisin ole yksikään peli, vaan Just Chatting – vain juttelua.

Kategorian alle sopivilla striimeillä on ympäri päivän yhteensä satoja tuhansia yhtäaikaisia katsojia. Yksikään yksittäinen peli ei enää näinä aikoina ohita sen lukemia, ainakaan ilman erityistä syytä.

Tyypillisesti striimaajat ovat reagoineet lähinnä lyhyisiin klippeihin, mutta viime kuukausien aikana xQc:n kaltaiset suuren yleisön keräävät sisällöntuottajat ovat alkaneet katsoa seuraajiensa kanssa kokonaisia tv-ohjelmia ja anime-sarjoja.

Enää ei puhuta pienimuotoisesta lyhyiden klippien katselusta, vaan isolla rahalla tehtyjen videosisältöjen välittämisestä.

Striimaus- ja videoalustojen reaktiosisällöt ovat jo vuosia olleet tekijänoikeudellisesti harmaalla alueella, mutta nyt sisällöntuottajat ovat päättäneet kokeilla tekijänoikeuksien valvonnan rajoja.

Tai jos tekijänoikeuden tutkija Samuli Melartilta Turun yliopistosta kysytään, eivät reaktiosisällöt tässä tapauksessa itseasiassa edes ole harmaalla alueella.

”Striimaajilla on lähtökohtaisesti oltava tekijänoikeuslisenssi yleisölle välittämiinsä teoksiin. Muussa tapauksessa he loukkaavat oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuksia”, Melart sanoo.

Käytännössä näin ei kuitenkaan useimmiten ole.

Euroopassa teosten käyttö ilman erillistä lupaa voi olla sallittua tekijänoikeuden rajoitusten tai poikkeusten nojalla. Ne koskevat kuitenkin vain hyvin rajattuja käyttötarkoituksia, kuten parodian tekemistä tai lainausten ottamista arvostelua varten.

Yhdysvaltain lainsäädännöstä taas löytyy kohtuullisen käytön (fair use) periaate. Se on avoin tekijänoikeuden rajoitus, jonka nojalla tekijänoikeuksien alaisen materiaalin luvaton käyttö voidaan todeta tuomioistuimessa sallituksi tapauskohtaisesti.

Silloinkin käytön on oltava kohtuullista ja perusteltua, eikä sen laillisuudesta ole ennalta varmuutta. Videoalustojen tekijänoikeuskysymyksiä ratkotaan oikeudessa hyvin harvoin, joten ennakkotapauksiakaan ei juuri ole.

Melartin mielestä on kuitenkin selvää, että kokonaisten tv-sarjojen tai edes jaksojen välittämisessä kohtuullisen käytön ehdot eivät täyty, vaikka striimaaja kommentoisikin ohjelmaa tasaisin väliajoin.

”Yhdysvalloissa tekijänoikeusrajoitukset ja poikkeukset ovat hieman Euroopan vastaavia joustavampia, mutta tuskin nekään venyvät tässä tapauksessa.”

Tekijänoikeusongelma ei ole videoalustoille uusi. Toistaiseksi Yhdysvaltain tekijänoikeuslainsäädännön niin sanotut turvasatamapykälät ovat suojanneet niitä oikeustoimilta. Käytännössä se tarkoittaa, että alustat eivät ole vastuussa käyttäjiensä tekijänoikeusrikkomuksista, kunhan ne puuttuvat rikkomuksiin riittävällä tavalla.

Alustat ovat ratkaisseet tämän eri tavoin. Amerikkalainen mediayhtiö Viacom haastoi hakukonejätti Googlen omistaman Youtuben oikeuteen tekijänoikeuksiensa loukkaamisesta jo vuonna 2007.

Nykyisin ViacomCBS:n nimellä tunnettu yhtiö omistaa muun muassa CBS-televisiokanavan, elokuvastudio Paramountin sekä lapsille ja nuorille suunnatun Nickelodeon-kanavan.

Viacomin ja muutaman muun kanteen myötä Google loi content id -järjestelmän, joka tunnistaa Youtube-videoissa käytetyn tekijänoikeuksien alaisen materiaalin. Järjestelmä antaa tekijänoikeuksien haltijalle mahdollisuuden joko estää oikeuksiaan rikkovan videon esittäminen, tai lunastaa sen tuottamat mainostulot itselleen.

Félix ”xQc” Lengyel Anaheimissa Kaliforniassa vuonna 2019.

Amazonin omistaman Twitchin järjestelmä ei ole aivan yhtä edistynyt kuin kilpailijansa. Se käyttää Audible Magic -nimistä ohjelmaa, joka tunnistaa tekijänoikeuksien alaista äänisisältöä.

Järjestelmän avulla Twitch on esimerkiksi hiljentänyt automaattisesti livestriimien tallenteista sellaisia kohtia, joissa soitetaan tekijänoikeuksien alaista musiikkia.

Videosisältöjä Twitchin järjestelmä ei kuitenkaan vaikuta toistaiseksi saavan kiinni automaattisesti. Tekijänoikeuksien haltijan täytyy itse tehdä Twitchille ilmoitus oikeuksiaan loukkaavista striimeistä, minkä jälkeen Twitch antaa striimaajalle varoituksen sekä mahdollisesti lyhyen jäähyn.

Käytännössä vaikuttaa siis siltä, että Twitchin reaktiosisällöt ovat toistaiseksi vain jääneet suurten tekijänoikeuksia omistavien yhtiöiden huomion ulkopuolelle.

Striimaajien viimeaikainen tarve koetella tekijänoikeuksien valvonnan rajoja lienee osittain seurausta juuri tästä. Hekin tietävät tekijänoikeuksien valvonnan olevan valikoivaa. Lengyel myönsi itse asian suoraan Twitterissä tammikuun alkupuolella.

Yhden tulkinnan mukaan striimaajat ovat valmiita hyväksymään lyhyen, usein ylimääräistä julkisuutta tuovan jäähyn selvittääkseen, mitkä yhtiöt valvovat oikeuksiaan laiskasti.

Esimerkiksi Viacom valvoo oikeuksiaan tunnetusti haukan lailla, eikä sen ohjelmia uskalleta välittää katsojille.

Juuri tästä syystä isojen striimaajien viimeaikainen tarve koetella tekijänoikeuksien valvonnan rajoja on melko uhkarohkea.

”Näkisin, että sisällöntuottajilta on ollut virhearvio lähteä striimaamaan näitä ohjelmia sellaisenaan. Ehkä siellä on vähän kokeiltu rajoja”, Melart sanoo.

Esimerkki löytyy läheltä. Musiikin tekijänoikeuksista on taisteltu internetissä jo vuosikausia. Se voi olla yksi syy siihen, että äänisisältöjen tekijänoikeuksia valvotaan jo nyt tarkemmin.

Viime keväänä Twitch kertoi saaneensa kerralla suuren määrän ilmoituksia tekijänoikeuksin suojatun musiikin käytöstä alustallaan olevissa videoista, ja ohjeisti käyttäjiä aiempaa suurempaan varovaisuuteen. Tämän seurauksena moni striimaaja joutui varmuuden varalta poistamaan vanhoja tallenteitaan vuosien ajalta.

Isojen striimaajien tammikuun alussa saamat lyhyet jäähyt ovat viite siitä, että sisällöntuottajat ovat herättelemässä toiminnallaan myös tv-ohjelmien oikeuksia omistavat yhtiöt.

Aivan toinen keskustelunsa on se, että myös striimausalustojen selkärangan muodostavat videopelit ovat tekijänoikeuksien alaisia tekeleitä.

Verkossa pelattavat räiskintä- tai urheilupelit eivät kulu mihinkään striimaajan käsissä, mutta uudet tarinalliset yksinpelit muistuttavat nykyisin lähinnä interaktiivisia elokuvia.

”Voit periaatteessa katsoa pelin alusta loppuun ilman, että ostat sitä. Siinä mielessä se on hyvin samanlainen ilmiö kuin televisio-ohjelmien katsominen. Toki peleissä on interaktiivisuuden elementti, joten jokainen pelikerta on sinällään erilainen”, Melart toteaa.

”Pelialalla on nähty, että on hyödyllisempää antaa ihmisten toimia tällä tavalla. Perinteisemmillä luovilla aloilla, kuten musiikki- ja elokuva-alalla, ei olla päästy samalle kannalle. Siellä haetaan perinteisempää sääntelyä ja tiukempaa kontrollia sisältöön.”

Toistaiseksi peliyhtiöt siis pitävät striimaajien panosta pelien markkinoinnissa mahdollisen taloudellisen haitan arvoisena. Monissa peleissä on jopa asetuksia, jotka on tehty yksinomaan striimaajien elämän helpottamiseen – ironisesti esimerkiksi estämällä pelissä esiintyvän tekijänoikeuksien alaisen musiikin soittamisen.

Esimerkiksi pandemian aikana huippusuosioon noussut indiepeli Among Us ja sen kehittänyt kolmipäinen kaveriporukka saa kiittää menestyksestään puhtaasti muutamaa suurta striimaajaa, jotka löysivät pelin kesällä 2020, pari vuotta sen julkaisun jälkeen.

Toisinkin voisi olla. Melart vahvistaa, että peliyhtiöt voisivat periaatteessa kieltää tuotteidensa striimaamisen milloin tahansa.

Käytännössä lähes koko miljoonien dollarien striimausmarkkina on rakennettu sen varaan, että tekijänoikeuksien haltijat antavat sisällöntuottajien käyttää tuotoksiaan jatkossakin.

Laillisiakin keinoja tekijänoikeuden alaisten teosten käyttöön on tietysti olemassa. Toistaiseksi ne eivät ole kuitenkaan olleet tarpeeksi käytännöllisiä.

Tekijänoikeuslisenssien ostamiseen striimauskäyttöön ei ole toimivaa keskitettyä järjestelmää. Osa striimaajista on esimerkiksi hankkinut luvan tietyn kappaleen soittamiseen kanavallaan, mutta tieto sopimuksesta ei ole mennyt eteenpäin, ja musiikin omistava yhtiö on tehnyt tekijänoikeusilmoituksen luvasta huolimatta.

Jotkut palvelut mahdollistaisivat striimaajan katsomien videosisältöjen synkkaamisen katsojien kanssa, mutta se vaatisi kaikilta mukaan haluavilta katsojilta katsomisoikeuden striimaajan esittämään sisältöön. Osan katsojista pois sulkeva maksumuuri ei kuitenkaan istu lainkaan striimauskulttuurin eetokseen.

Melart ei usko, että sisällöntuottajat lopettavat tekijänoikeuden rajojen kokeilemisen.

”Internetin historia on ollut pitkälti tekijänoikeuksien rajojen koettelua.”

Melart ennustaa, että video- ja striimausalustat joutuvat alentamaan kynnystään puuttua tekijänoikeuksia rikkovaan sisältöön. Hänen mukaansa pallo on nyt sekä luovien alojen yrityksillä että striimausalustoilla.

Jos tekijänoikeuksien haltijat eivät pysty vaikuttamaan alustoihin nykyisillä keinoilla, saattavat ne Melartin mukaan hakea apua lainsäädännön kautta.

Striimausalustojen kannattaakin kenties puuttua asiaan jo nyt, eikä odottaa, että oikeuksien haltijat alkavat lobbaamaan entistä tiukemman tekijänoikeuslainsäädännön puolesta.

Se voisi nimittäin järisyttää koko striimauskentän perustuksia.