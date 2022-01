Voiko osakemarkkinoiden nyt nähty hermoilu muuttua pidemmäksi alamäeksi eli karhumarkkinaksi? HS Visio selvitti mahdolliset uhat ja mitä sijoittajan pitäisi pelätä.

Osakemarkkinoiden kyyti on ollut tällä viikolla pomppuista. Vaikka alamäki on välillä kääntynyt jyrkäksi nousuksi, niin huoli osakekurssien tulevasta suunnasta jäytää monia sijoittajia.

Onko luvassa pelkkää alamäkeä? Voiko nyt nähty nopea osakekurssien korjausliike muuttua pitkäkestoisemmaksi laskumarkkinaksi, joka tunnetaan nimellä bear market eli karhumarkkina?

Toistaiseksi monissa pörsseissä on nähty vasta korjausliike. Sijoittajaslangissa tällä termillä tarkoitetaan tilannetta, jossa pörssi-indeksi on pudonnut vähintään kymmenen prosenttia edellisestä huipustaan.

Kun tilanne siitäkin pahenee, aletaan puhua laskumarkkinasta. Tätä nimitystä käytetään, kun alamäkeä on luisteltu vähintään 20 prosenttia ja lasku on pitkäaikaista.

Esimerkiksi Helsingin pörssissä pudotusta on nyt tullut noin kymmenisen prosenttia. Yhdysvalloissa suuryhtiöiden osakkeita seuraava S&P 500 -indeksi liikkuu sekin korjausliikkeen tuntumassa päivittäin heiluen. Teknologiaosakkeiden Nasdaq-indeksi on puolestaan pakittanut jo 15 prosenttia edellisestä eli marraskuisesta huipustaan.

HS Visio selvitti, miltä tilanne näyttää, millaisia uhkia markkinoilla on ja mitä pitäisi tapahtua, jotta turbulenssi muuttuisi pidemmäksi alamäeksi eli laskumarkkinaksi.

Uhka 1. Talouskasvun hyytyminen

Talouskasvun merkittävällä hidastumisella olisi suora vaikutus osakemarkkinoihin.

Kasvun hidastumisen pitäisi olla kuitenkin varsin rajua.

”Käytännössä vain talouden vaipuminen taantumaan tai ainakin merkittävä taantuman pelko voisi kääntää osakkeet pidempiaikaiseen laskumarkkinaan”, arvioi päästrategi Lippo Suominen S-Pankista.

Siihen, voisiko talouskasvu ajautua näin pahaan tilanteeseen, on keskuspankeilla tärkeä sanansa sanottavana.

Niillä on ollut viime vuodet vahva rooli talouden elvyttämisessä ja markkinoiden nostamisessa, kun ne ovat pumpanneet rahaa markkinoille ja pitäneet korot ennätysalhaalla.

Ne ovat ratkaisevassa asemassa myös nyt, kun elvytystä aletaan purkaa. Purkamiseen on ryhdyttävä, koska inflaation kiihtyminen ei näytä jääneen tilapäiseksi.

”On riski, että keskuspankit voivat tehdä politiikkavirheen, joka johtaisi talouskasvun heikkenemiseen”, sanoo senioristrategi Kaisa Kivipelto Danske Bankista.

Tällainen politiikkavirhe voisi olla rahapolitiikan liian äkkinäinen kiristäminen. Jos keskuspankit nostaisivat korkoja liian nopealla tahdilla, se voisi hyydyttää talouden kasvun.

Kun talouskasvu on rakennettu velan varaan, velkarahan kallistuminen iskisi kulutukseen ja voisi siten ajaa talouden taantuman partaalle.

Markkinat ovat odottaneet Yhdysvaltain keskuspankki Fediltä tänä vuonna kolmea koronnostoa maaliskuusta alkaen. Keskiviikkoisen kokouksensa jälkeen Fed antoi ymmärtää, että koronnostoja voi tänä vuonna tulla odotettua enemmän, jopa seitsemänkin.

”Seitsemän koronnostoa olisi aikamoista shokkihoitoa taloudelle”, Suominen sanoo.

Eli se voisi kääntää talouden suunnan nopeasti alaspäin.

Kiihtyvää inflaatiota Fedin on kuitenkin pakko suitsia. Sillä kiihtyvä inflaatio voisi itsessään hyydyttää talouskasvun. Näin kävisi, koska kuluttajilla olisi hintojen noustessa vähemmän varaa kuluttaa, eli kysyntä vähenisi.

Yksi riski talouskasvulle voisi Kivipellon mukaan olla koronapandemian jatkuminen. Se tarkoittaisi, että kotitalouksien kulutus painottuisi jatkossakin tavaroihin palveluiden sijasta, ja jatkuvat tuotantokapeikot nostaisivat hintoja ja kiihdyttäisivät inflaatiota.

Tämä voisi ajaa Fedin rajuihin koronnostoihin.

”Koska inflaatio johtuisi ulkoisista tekijöistä, eli koronapandemiasta, niin Fed päätyisi vain kiristämään talouskasvua liian alhaiseksi”, Kivipelto arvioi.

Tämä olisi hänen mukaansa varsinainen painajaisskenaario.

Tilanne nyt

Tämän vuoden alkupuolen osalta talouskasvuennusteet näyttävät hyviltä. Talouskasvu on edelleen hyvällä tasolla, vaikka se onkin hidastuvaa.

Taantuman uhkaa ei ole ennusteissa.

Vaikka Fed ryhtyisikin ankariin koronnostoihin, niin se ei saisi ajettua taloutta taantumaan kovin nopeasti.

”Vaikutukset voisivat näkyä talouskasvussa vasta loppuvuonna tai ensi vuoden puolella”, Suominen korostaa.

Kivipelto puolestaan muistuttaa, että talouskasvu on paljolti yhdysvaltalaisten kuluttajien varassa. He ovat kasvun tärkein moottori, ja juuri nyt heillä on tileillään enemmän rahaa kuin koskaan. Kuluttajat voivat hyvin, kunhan he vain pääsevät kuluttamaan.

Myös uhkana luuraava koronapandemiakin osoittaa hiipumisen merkkejä. Eli siitä ei pitäisi olla Suomisen eikä Kivipellon mukaan uhkaa taloudelle.

Uhka 2. Yritysten tuloskunto heikkenee

Yritysten tulosten heikkeneminen on yksi tekijä, joka voisi painaa osakkeet alamäkeen. Lähtökohtaisesti osakekurssit seuraavat tulosten kehitystä.

Yritysten tulokset ovat puolestaan sidoksissa talouden kasvuun. Kun talouskasvu heikkenee, niin yleensä myös tulokset heikkenevät.

Inflaatiokehityskin vaikuttaa tuloksiin. Vaikka yritysten myynti on vetänyt hyvin, niin viime syksystä asti on jännitetty, saavatko yritykset siirrettyä kustannusten nousun omiin hintoihinsa, vai syökö kustannusten kasvu marginaaleja ja painaako se tuloskehityksen alamäkeen.

Jos tämä ei onnistu, niin heikkenevät tulokset voivat painaa osakekurssit alamäkeen, Suominen muistuttaa.

Tilanne nyt

Yritykset raportoivat parhaillaan viime vuoden viimeisen neljänneksen tuloksia. Toistaiseksi tuloskausi on ollut hyvä. Suomessa tuloskausi on vasta alkamassa, mutta Yhdysvalloissa tuloksia on saatu jo enemmän.

Toistaiseksi yritykset ovat onnistuneet siirtämään kasvaneet kustannukset hyvin eteenpäin omiin hintoihinsa.

Tulokset ovat myös ylittäneet niin sanotut viralliset odotukset, mutta markkinoille ne eivät ole välttämättä riittäneet. Taustalla on nimittäin sen verran hurjan tuloskasvun ja positiivisten yllätysten aika, että todelliset odotukset ovat nytkin voineet olla kovemmat, Suominen muistuttaa.

”Tänä vuonna tulokasvu tulee olemaan paljon hitaampaa. Enää tuskin tullaan saamaan aiemman kaltaisia positiivisia yllätyksiä, jotka siivittäisivät markkinaa”, Suominen sanoo.

Tuloskehitys ei toistaiseksi ole ongelma, mutta se ei myöskään ole enää iso veturi osakemarkkinoilla.

Uhka 3. Sotilaallinen konflikti voisi iskeä markkinoihin

Äkisti nousevat geopoliittiset kriisit ja sodan uhat ovat asioita, jotka voivat pahimmillaan painaa osakemarkkinat alamäkeen. Juuri nyt Venäjän ja lännen välit ovat kiristyneet pahasti ja sodan uhka Ukrainassa kasvanut.

Lippo Suomisen mukaan tilanteen pitäisi kärjistyä nykyistä selvästi vakavammaksi, jotta se aiheuttaisi markkinoilla nyt nähtyä hermoilua vakavampia seurauksia.

”Täysimittainen sotilaallinen yhteenotto Venäjän ja Ukrainan välillä voisi kyllä suistaa osakemarkkinat pitkään laskumarkkinaan”, Suominen sanoo.

Myös Kaisa Kivipelto korostaa, että vain laajamittaisella konfliktilla voisi olla talousvaikutuksia. Sellainen on hänen mukaansa kuitenkin epätodennäköinen, ja tuskin sekään riittäisi suistamaan pörssejä pitkään luisuun.

Kivipelto muistuttaa, että Venäjän vuonna 2014 tekemällä Krimin valtauksella ei ollut merkittävää vaikutusta globaaliin osakemarkkinaan.

Venäjän lisäksi geopoliittisen uhan voisi aiheuttaa myös Kiina.

Suomisen mukaan Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasota voisi aiheuttaa markkinoitakin painavan kriisin.

Uhkaa on pelätty jo vuosikausia, ja maiden välit ovat jäätävän kylmät. Sovittelua ei ole tapahtunut.

Kauppasodan kärsijöitä olisivat niin kuluttajat kuin yrityksetkin, koska kauppasota johtaisi hintojen ja kustannusten nousuun. Sekin painaisi osakekursseja.

Tilanne nyt

Venäjän ja Ukrainan tilanteen kehittymistä on vaikea arvioida, vaikkei kumpikaan asiantuntijoista pidä sen kärjistymistä todennäköisenä.

Kiinan ja Yhdysvaltain suhteen kriisiytymistä voi pidätellä se, että Yhdysvalloissa on tulossa välivaalit ensi marraskuussa. Suomisen mukaan Yhdysvaltain johto tuskin haluaa kärjistää juuri nyt kriisiä, joka ajaisi talouden kuralle. Se ei olisi mikään vaalivaltti.

”Kiina ja Yhdysvaltain suhde on kuitenkin jokeri, jota kannatta seurata”, Suominen sanoo.

Todennäköinen skenaario

Kun mahdolliset uhat ja tämänhetkinen tilanne lasketaan yhteen, osakemarkkinoiden ajautuminen pitkäkestoiseen alamäkeen eli karhumarkkinaan ei ole Kivipellon eikä Suomisen mukaan todennäköistä juuri nyt.

Osakemarkkinoiden parhaat huippuhetket vaikuttavat kuitenkin olevan ohi ainakin tällä erää.

Suomisen mukaan riskit näyttävät nyt olevan osakemarkkinoilla enemmän alaspäin. Hermoilua tulee riittämään kevään mittaan.

”Odotusarvona on, että tästä vuodesta tulee osakemarkkinoilla heiluvainen ja vaisu. Tämä kevät on varmaan kriittisintä aikaa ja näyttää mihin suuntaan markkina lähtee menemään”, Suominen sanoo.

Kun keskuspankkien tuki häviää markkinoilta vähitellen, vain positiiviset yllätykset voivat kääntää suunnan selvästi parempaan päin. Eli tarvitaan jotain selvästi paranevaa tai sitten tunnelman on mentävä liiankin synkäksi, jotta markkinat voisivat yllättyä positiivisesti, Suominen arvioi.

Hän muistuttaa kuitenkin, että pidemmällä tähtäimellä markkinoilla on edelleen julmetusti rahaa eivätkä korot ole edelleenkään houkutteleva kohde, eli sijoitustahtoa riittää.

Myös Kivipelto uskoo, että korjausliikkeitä voidaan osakemarkkinoilla nähdä kevään mittaan vielä useampiakin, vaikka tilanne nyt rauhoittuisikin.

Hän muistuttaa kuitenkin, että vaikka rahapolitiikka onkin Yhdysvalloissa kiristymässä, se on edelleen elvyttävää.

”Osakkeille ei ole vieläkään merkittävää vaihtoehtoa, vaikka korot ovatkin nousseet. Ollaan vielä kaukana tilanteesta, jossa voitaisiin aidosti vertailla korkosijoitusten ja osakkeiden tuottoja”, Kivipelto sanoo.

Silti tietty varovaisuus on Kivipellon mukaan paikallaan. Osakkeiden tuotto-odotukset ovat kutistuneet, ja Danske Bank ennustaa tälle vuodelle osakkeille enää 2,5–7,5 prosentin tuottoa.

Markkinoilla on käynnissä regiimin muutos, eli vallan uusjako, kun kasvuosakkeiden pitkään jatkunut voittokulku on tyssäämässä korkojen nousun myötä.

”Kun ympäristö muuttuu, niin on mietittävä uudelleen, mistä kannattaa maksaa ja kuinka paljon, ja mitkä yhtiöt ovat tulevaisuuden voittajat”, Kivipelto sanoo.

Tällaisessa tilanteessa sijoittajan kannattaa hänen mielestään pitäytyä pitkän aikavälin painotuksissaan, eikä ottaa voimakasta näkemystä ennen kuin näkyvyys on parempi.

”Nyt ei ole aika ottaa riskiä”, Kivipelto arvioi.