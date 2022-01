Docpoint-festivaalilla esitettävä Ascension on koristelematon läpileikkaus valtiovetoisesta kapitalismista.

Megafonista kuuluu ääni, joka luettelee ominaisuuksia. Pituus alle 175 senttimetriä, ikä ei saa olla päiväkään yli 35 vuotta, ei tatuointeja tai hiusväriä. Metallia ei saa olla ruumiissa. Päiväpalkka on 220 Yuania, noin 30 euroa.

Ihmisiä parveilee kadulla. Juliste sanoo: ”Työskentele kovasti, ja kaikki toiveesi toteutuvat.”

Dokumenttielokuva Ascension on läpileikkaus nykypäivän Kiinasta ja valtiovetoisesta kapitalismista. Palkittu elokuva on osa dokumenttielokuvien festivaali Docpointin ohjelmistoa. Tänä vuonna verkossa esitettävä Docpoint alkaa 31. tammikuuta.

Kiinalais-amerikkalaisen Jessica Kingdon ohjaama dokumentti vie katsojan tehtaisiin, vesipuistoihin, luksusillallisille ja työmaille. Elokuva on toteutettu tavalla, joka tuo mieleen kirjailija Anton Tšehovin suuhun laitetun kirjoitusneuvon: näytä, älä selitä.

Kertojaääntä ei ole vaan kuva viipyilee tuotantolinjastoilla, työtään tekevien ihmisten ilmeissä ja eleissä. Yksi pelaa videopeliä, sätkä roikkuu suun pielessä ja suu jauhaa ruokaa. Toiset asettelevat tarkasti illalliskattausta apunaan viivoitin ja metrimitta.

Kiinassa elää 1,4 miljardia ihmistä. Jokaista suomalaista kohden on 255 kiinalaista. Heistä miltei kaikki toivovat saavansa osansa talouskasvusta, jota Kiina on viime vuosina saavuttanut.

Se tarkoittaa, että täytyy työskennellä kovasti, käydä koulutuksissa, joissa neuvotaan millä voimakkuudella halataan ja kuinka monta hammasta kuuluu näkyä, kun hymyillään.

Kaikkien kiinalaisten toiveet eivät toteudu. Tai kuten talouskonferenssin puhuja sen muotoilee: ”Rikkaudet menevät niille, keille ne kuuluvat.”

Konferenssin yleisö saa myös kuulla, että kiinalaisilla on viisinkertainen kulutuspotentiaali yhdysvaltalaisiin nähden. Jo nyt Kiina on maailman suurin saastuttaja. Mutta Kiinasta katsottuna asia on toisin. Valtiovetoinen kapitalismi vaatii kasassa pysyäkseen jonkinlaisen lupauksen paremmasta, horisontissa siintävän potentiaalin, joka on vielä täyttämättä.

Raha ja rikastuminen motivoivat. Dokumentti piirtää kuvaa kiinalaisista, jotka ovat valmiita ahkeroimaan. Työpäivät voivat olla yli 10-tuntisia. Opiskelijoiden jättimäisissä vesipuistojuhlissa yleisöä villitään kuuluttamalla kiitoksia pänttäämisestä.

Ascension ei alleviivaa mitään. Silti länsimaiden vaikutus on ilmeinen. Välillä brodeerauskone tikkaa Make America Great Again -tekstiä. Videopelaajat juovat Pepsiä. Illallisella esitellään juomalasia, joka on suunniteltu siten, että myös länsimaiset, joilla on suuri nenä, pystyvät siitä juomaan.

Yhdessä dokumentin tehtaista tehdään seksinukkeja. Selviää, että ihmisen kokoiset silikoninuket valmistetaan käsityönä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Työntekijät sulattavat silikonia 400-asteisella lämpöraudalla, paikkaavat nuken hartioista reikiä ja maalaavat nännejä pikkutarkasti oikeansävyisiksi.

Tavallaan Ascension pakottaa länsimaalaiset katsomaan peiliin. Elämäntavastamme on tullut mainos kehittyville maille. Kun nautiskelemme elintasostamme, suljemme usein silmät siltä, mikä sen mahdollistaa. Suurin osa käyttämästämme teknologiasta valmistetaan Aasiassa, usein Kiinassa. Maasta tulee myös valtavia määriä mitä kummallisinta muoviroinaa, joka päätyy valtameriin jätteiksi.

Kiinalainen unelma näyttää silti voivan yllättävän hyvin. Mutta lopulta jokaisen unelman pahin vastus on todellisuus.

Ascension on katsottavissa 31..1.–6.2. Docpointin verkkosivustolla.