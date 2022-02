Suomalaiset rikossarjat Karppi ja Sorjonen ovat viitoittaneet tietä suoratoistopalveluihin. Nyt kansainväliseen levitykseen tähtääviä sarjoja tehdään enemmän kuin koskaan. Yksi niistä on Nokian tarinasta kertova Made in Finland.

Katsojista ankarasti kilpailevat suoratoistojätit ja tv-kanavat tarvitsevat runsaasti sisältöjä. Se lisää myös suomalaisten tv-sarjojen kysyntää, kasvattaa niiden budjetteja ja vie ison askeleen lähemmäs suurta kansainvälistä läpimurtoa.

Viimeistään Netflix-hitti Squid Game osoitti, että koko maailma voi hullaantua hyvästä sarjasta, vaikka kieli ei olisi tuttu. Korealaissarja keräsi 111 miljoonaa katsojaa alle neljässä viikossa ja nousi katsotuimmaksi liki sadassa maassa.

Suomen kieltä on aiemmin pidetty jarruna tuotantojen kansainvälistymisessä, koska englanti on jyrännyt. Squid Game tosin julkaistiin dubattuna kahdelletoista kielelle, vaikka sarjan luoja Hwang Dong-hyuk kehottikin katsomaan sarjan tekstityksillä.

Juuri nyt suoratoistojätit ja kanavat kisaavat katsojista ja maksavista asiakkaista verisesti. Isoimpien toimijoiden kohdalla jännite on kärjistynyt suoranaiseksi sisältö- ja hintasodaksi.

AT&T-konserniin kuuluvan Warner Median omistama HBO, suoratoistojätti Netflix, sisältökisaan isosti ponnistanut Amazon, fantasiamaailmoihin katsojia houkutteleva Disney ja omaa ohjelmapalettiaan kasvattava Apple etsivät uusia sarjahittejä pelikenttänään koko maailma.

Kamppailu on tuonut myös Suomeen kotimaisen tv-draaman buumin.

Kysymys onkin herännyt: Voiko Suomessa syntyä Squid Gamen kaltainen menestystarina?

Yrityksestä se ei ainakaan ole kiinni. Uusia sarjoja ja diilejä tupsahtelee sieltä täältä.

Viime kuukausina on tullut julki monta myös kansainväliselle yleisölle suunnattua tuotantoa. Ulkomaille kaupattuja sarjoja ovat ainakin Nymfit, Ivalo, Sorjonen, Nyrkki, Bullets, Karppi ja scifi-sarja Jälkeläiset.

Juuri tuotannossa oleva Made in Finland -sarja kertoo Nokia-yhtiön vuosien 1988–1990 tapahtumista. Pääkäsikirjoittaja ja sarjan luoja Maarit Lalli myös ohjaa sarjan, joka tulee ensi-iltaan Telian C More -palveluun keväällä.

Nokia-sarjan päätuotantoyhtiö on Duudsonien perustama Rabbit Films, joka aikoo viedä sarjan myös maailmalle.

”Kunnianhimon taso on korkealla, ja se on noussut tosi paljon”, Rabbit Filmsin toimitusjohtaja Olli Suominen kuvailee alan tunnelmia.

HBO Max tilasi ID-työnimellä kulkevan sarjan, jonka tuotanto alkaa tänä vuonna. Sarjan takana ovat Helsinki-filmin tuottaja-käsikirjoittajat Mia Ylönen ja Aleksi Bardy. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen tuotanto HBO Max -suoratoistopalveluun, joka korvasi Suomessa aiemmin saatavilla olleen HBO Nordicin viime lokakuussa.

Sarjan myyntiprosessi HBO Maxille alkoi muutama vuosi sitten, kertoo Ylönen. Hän on Helsinki-filmin tv-sarjoista vastaava tuottaja.

Helsinki-filmin käsikirjoittaja-tuottaja Mia Ylönen on kehittänyt ID-työnimellä työstettävän sarjan yhdessä Aleksi Bardyn kanssa.

”Meillä oli idea, jonka veimme HBO:n tilaajille. Heille on ominaista keskittyä paljon tarinamaailman ja juonilinjojen kehittelyyn. HBO tunnetaan laatusarjoista ja periaate on tehdä vähemmän, mutta parempaa.”

Ylönen uskoo, että kehittelytyö on kannattanut.

”ID:ssä on potentiaalia levitä ympäri maailman.”

Netflixin ja Ylen kerrottiin helmikuun alussa lyövän hynttyyt yhteen Dance Brothers -draamasarjan tiimoilta. Sarjan tuotantoyhtiö on kansainväliseen Banijay Groupiin kuuluva Endemol Shine Finland, joka on keskittynyt tähän mennessä tosi-tv-tuotantoihin, kuten Big Brother ja Sohvaperunat.

Nokian tarinan lisäksi tekeillä on toinenkin suomalaiseen mielenmaisemaan iskostunut tapaus eli Estonian uppoamisen tutkinta.

Estonia-sarjan tuottajiin kuuluu suomalaisen tv-draaman kansainvälistymisen edelläkävijä, Fisher King -tuotantoyhtiön toinen perustaja ja toimitusjohtaja Matti Halonen.

Fisher Kingin tuotannoista Nymfit myytiin kymmeniin maihin. Kenties tunnetuimman tuotannon Sorjosen eli englanniksi Bordertownin kolme kautta ovat Netflixissä, joka osti sarjan pohjalta tehdyn elokuvan Sorjonen: Muraalimurhat.

” ”Sisältöjen hankintaan on tullut kymmeniä miljardeja lisää rahaa.”

Tv-sarjoja tilasi aiemmin muutama perinteinen televisiokanava, eli Sanoman Nelonen, nykyisin Telian omistama MTV3 ja Yleisradio.

Isoiksi ostajiksi ovat tulleet operaattoreiden omat sisältöpalvelut, kuten Elisa Viihde ja Telian C More. Estonia- ja Nokia-sarjat nähdään ensin C Morella, joka on ostanut molempiin sarjoihin oikeuksia myös muissa maissa.

”Palvelujen viidakko on moninainen, ja siellä pitää osata surffata”, Halonen sanoo.

Isoin muutos on tapahtunut viiden viime vuoden aikana.

”Globaaleja ostajia on tullut todella paljon lisää koko ajan ja sisältöjen hankintaan on tullut kymmeniä miljardeja lisää rahaa. Isoilla striimereillä on miljardien ostobudjetit. Ne ovat alkaneet esittää maailmanlaajuisesti muunkin kuin englanninkielisiä sisältöjä.”

Suomen omasta Squid Gamesta haaveilu on siinä mielessä turhaa, että kansainvälinen menestys voi tulla muitakin reittejä pitkin kuin kerralla yhden suoratoistopalvelun kautta. Toisinaan oikeuksien myynti yksittäisten maiden omille kanaville voi tuoda ainakin isomman potin rahaa.

”Ei Netflix ole kaikkien tekijöiden märkä uni. Se on yksi globaali jätti, joka takaa sen, että Karpilla on faneja Argentiinassa, Yhdysvalloissa ja Hollannissa. Myyntistrategia olisi voinut olla toinenkin”, Karpin tuotantoyhtiön Dionysos Filmsin toimitusjohtaja Riina Hyytiä sanoo.

Suoratoistopalvelu voi tilata sarjan suoraan, mutta Suomessa moni sarja on lähtenyt käyntiin paikallisesti. Esimerkiksi Sorjosta ja Karppia on esitetty ensin Ylellä.

Tuotantoyhtiö Dionysos Filmsin toimitusjohtaja Riina Hyytiän mukaan haastavin vaihe, on kun suoratoistopalveluille yritetään myydä ensimmäistä kautta.

Yleensä sarjan ensioikeuksien ostajalla on yksinoikeus sisältöön joksikin aikaa.

Karppi-sarjan kolmas kausi tuli Ylelle viime syksynä. Netflixissä taas on Deadwind-nimellä maailmalla tunnetun sarjan kaksi ensimmäistä kautta. Vaikka Hyytiä ei voi vahvistaa, että kolmas kausi olisi tulossa Netflixiin, ei hän sitä kiistäkään.

”Suurimmaksi osaksi suoratoistopalvelut hyötyvät siitä, että siellä on useampia kausia nähtävillä. Haastavin vaihe liittyy ensimmäisen kauden myyntiin, sen jälkeen voi olla helpompaa.”

Suunnitelma kansainvälistymistä varten alkaa muotoutua jo kehittelyn alkuvaiheessa. Yleensä tuotantoyhtiö työskentelee yhdessä ulkomaisen levitysyhtiön kanssa.

Karpin myynnistä maailmalle on vastannut ranskalainen myyntiyhtiö About Premium Content (APC), joka on sijoittanut sarjaan rahaa tuotantovaiheessa. Sorjosen levittäjänä on toiminut ranskalainen Federation Entertainment, mutta elokuvan Halonen myi Netflixille suoraan.

”Kansainvälisillä levittäjillä on hyvät suhteet suurimpiin toimijoihin, he pääsevät oikeisiin pöytiin. Heillä on arvio siitä, mihin sarjan voisi myydä. Olisiko se suurpelureiden vai paikallisen toimijan sarja”, Hyytiä sanoo.

Rabbit Filmsillä on poikkeuksellisesti oma levitysosasto, eli yhtiö käy neuvottelut itse. Nokia-sarjaa kaupataan ruotsalaisen Telian lisäksi muualle ulkomaille. Neuvottelut ovat vasta käynnissä.

Tuotantoyhtiö uskoo tarinan kiinnostavan maailmalla.

”Olemme epäonnistuneet surkeasti, jos sitä ei ole myyty mihinkään juhannukseen mennessä. Ostajilla on ihan eri suhde Nokiaan kuin mihin tahansa muuhun aiheeseen”, Suominen sanoo.

Rabbit Filmsin toimitusjohtaja Olli Suominen uskoo, että Made in Finland -sarjalla on mahdollisuuksia maailmalla.

Levitysyhtiö tekee oman riskisijoituksensa tuotantoyhtiön panoksen päälle. Karpin tapauksessa APC:n sijoitus tuli sarjan tilaajan Ylen rahoitusosuuden lisäksi.

Myynti- tai levitysyhtiön sijoitus mahdollistaa isomman budjetin, mikä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi enemmän kuvauspäiviä ja enemmän rahaa käsikirjoituksen toteuttamiseen.

”[Isompi budjetti] näkyy jokaisen tuotantoon osallistuvan ihmisen kukkarossa. Saman minuuttimäärän tekemiseen saadaan enemmän kuvaus- eli työpäiviä”, Hyytiä sanoo.

Budjettien kasvattaminen on tärkeää. Rahalla haetaan laatua, jonka pitäisi näkyä myös tuotantoyhtiöiden tuloksessa ja kasvuna, mikä taas varmistaa tulevaisuudessa isommat tuotannot.

Estoniasta on määrä tulla Suomen tv-historian kallein sarja. Yhden kauden budjetiksi on kerrottu noin viisitoista miljoonaa euroa.

”Osaamme tehdä hienoja sarjoja ja leffoja, mutta on tärkeää, että budjetti on riittävän iso”, Halonen sanoo.

Noin 24 miljoonan dollarin budjetilla tehty Squid Game -sarjan ensimmäinen kausi toi Netflixille noin 776 miljoonaa euroa. Vaikka budjetti on maailman mittakaavassa maltillinen, on suomalaistuotannoilla siihenkin vielä matkaa.

Halosen mukaan Suomessa tuotantobudjetit ovatkin moninkertaistuneet viime vuosina. Esimerkiksi Nymfien kahdentoista jakson kausi tehtiin kolmella miljoonalla. Nyt Estonian kausi kustantaa viisinkertaisesti.

”Isompi budjetti on laadun tae, kun saa tarpeeksi aikaa kuvauksiin, jälkitöihin ja koko prosessiin”, Halonen sanoo.

Budjettien kasvusta kertoo myös Business Finlandin tuotantokannustinta saaneiden hankkeiden koko. Kannustin on tarkoitettu tuotantoihin, joissa on mukana ulkomaisia sijoituksia.

Keskibudjetti oli viime vuonna 10 700 euroa minuutilta. Tunnin jakson budjetti olisi siis ollut 642 000 euroa ja kymmenosaisen kauden reilut 6,4 miljoonaa euroa.

Vuonna 2016 kannustimia saaneiden kotimaisten tv-sarjojen keskimääräinen tuotantobudjetti oli vain 3 500 euroa minuutilta.

Viime vuonna Rabbit Filmsille myönnettiin 749 999 euron tuotantokannustin. Fisher King taas on saanut viime ja toissa vuonna yhteensä 1,34 miljoonaa euroa. Dionysokselle on myönnetty tuotantokannustinta viimeksi vuonna 2019, jolloin summa oli 568 000 euroa.

Suomessa tuotantokustannuksista jopa 40 prosenttia on mahdollista kattaa valtakunnallisilla ja alueellisilla kannustimilla. Business Finlandin tuen osuus voi olla neljännes koko tuotannon kustannuksista.

Levitysyhtiön sijoitus on tärkeä osa tuotantoja siksikin, että se ylipäänsä mahdollistaa Business Finlandin tuen saannin.

” ”Kun jättiläiset taistelevat, on pientenkin hyvä olla mukana.”

Sisältöjen saaminen kansainväliseen levitykseen ei heti tarkoita kovaa kasvua tai äkkirikastumista. Levittäjä haluaa omansa takaisin tekemästään riskisijoituksesta.

Kun sarja myydään suoratoistopalvelulle tai ulkomaiselle kanavalle, levittäjä ottaa kauppasummasta komission ja vähentää sijoittamansa summan. Sen jälkeen pitää kattaa tuotantoyhtiön oma sijoitus.

Tuotantoyhtiöt eivät voi kertoa paljonkaan neuvotteluista suoratoistopalvelujen suuntaan. Myös budjettien tarkempi jakautuminen on tarkoin varjeltu salaisuus.

Suomen audiovisuaalinen mediamarkkina oli arvoltaan 1 404 miljoonaa euroa vuonna 2020 ilman vientiä, kertoo Tilastokeskus. Suomi on koko maailman viihdemarkkinasta alle promillen.

Yhdeksän maailman isoimman media- ja teknologiajätin sisältöbudjettien odotetaan kasvavan yli 140 miljardiin dollariin tänä vuonna. Disneyn budjetti paisunee 33 miljardiin dollariin ja Netflixin 19 miljardiin dollariin.

”Kun jättiläiset taistelevat, on pientenkin hyvä olla mukana”, Fisher Kingin Halonen sanoo.

Suomessa on ollut paljon pieniä tuotantoyhtiöitä, ja markkina on edelleen hajanainen. Kuten monilla aloilla, omistuksen suunta on kohti keskittymistä.

Vuonna 2019 Fisher Kingin pääomistajaksi tuli saksalainen tv-ohjelmien tuotanto- ja levitysyhtiö Beta Film, joka vastaa Estonian kansainvälisestä myynnistä.

Loput Fisher Kingistä omistavat Halonen ja kaikkien Fisher Kingin kansainvälisten menestysten taustalla häärivä Miikko Oikkonen.

Suomi on todella pieni maa koko markkinaa ajatellen, sanoo Halonen. Neljännesmiljardin liikevaihtoa tekevä Beta Film omistaa yhteensä noin 20 tuotantoyhtiötä. Tunnettu omistaja tuo vipuvartta myös pienelle toimijalle.

”Monet toimijat haluavat määrätä elämästään ja jatkaa independent-pohjalta. Meille Beta Film on ollut hyvä partneri”, Halonen sanoo.

Matti Halonen (vas.) juhli parhaan draamasarjan Venlaansa vuonna 2017, jolloin Sorjosen Anu Sinisalo voitti parhaan naisnäyttelijän palkinnon ja Sorjosta näyttelevä Ville Virtanen palkittiin parhaana miesnäyttelijänä.

Rahoituksen kerääminen ja riittämättömyys on ollut tuotantojen ainainen vaiva. Alan kasvuvaiheesta kertoo myös pääomasijoittajien kiinnostus.

Vuosi sitten Suomessa käynnistyi uusi aloite rahapulan helpottamiseksi, kun tuore tuotanto- ja levitysyhtiö Aurora Studios käynnisti Finnish Impact Film Fund (FIFF) -pääomarahaston. Sen tavoitteena on helpottaa kotimaisten elokuva- ja sarjatuotantojen rahoittamista.

Aurora Studiosin omistavat mediatalo Otava ja Tuntematon sotilas -elokuvan rahoituksen keränneet sijoittajat Ari Tolppanen ja Ari Lahti. Rahastossa on yhtiön omistajien lisäksi mukana neljä kulttuurialan säätiötä tai rahastoa: Föreningen Konstsamfundet, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Suomen Kulttuurirahasto, Saastamoisen säätiö.

Esimerkiksi Rabbit Filmsin Nokia-sarja on saanut rahoitusta FIFF:n kautta ja Aurora Studios onkin sarjan yhteistuottaja.

”FIFF:n avulla korvaamme kansainvälisen myyntiyhtiön investoinnin, tulemme siihen samaan positioon”, Aurora Studiosin toimitusjohtaja Petri Kemppinen sanoo.

Aurora Studiosin toimitusjohtaja Petri Kemppinen.

Kemppisen mukaan Aurora Studiosin kasvutavoitteena on olla Suomen suurin itsenäinen audiovisuaalisen alan toimija jo muutamassa vuodessa. Kasvu on käynnistynyt yritysostoin. Viime vuonna yhtiö osti ID-sarjan takana olevan, aiemmin elokuvatuotantoon keskittyneen Helsinki-filmin, arthouse-elokuvia levittävän Cinemansen ja ison siivun Anima Vitae -animaatiostudiosta.

”Haluamme tuottaa itse, olla yhteistuottajakumppani ja levittää kotimaisia sisältöjä Suomessa ja Pohjoismaissa. Ala elää voimakasta kasvun aikaa erityisesti tv-sarjoissa ja suoratoistolle menevissä sisällöissä”, Kemppinen sanoo.

Myös Rabbit Films hakee uutta vaihdetta kasvuun ja kansainvälistymiseen. Siksi yhtiön hallitukseen on otettu ulkopuolisia osaajia. Jäseneksi on valittu muun muassa keskustan kansanedustaja Juha Sipilä.

Miten Suomen entinen pääministeri päätyi tuotantoyhtiön hallitukseen?

”Olen ollut aiemmin tekemisissä Olli Suomisen ja muun porukan kanssa, minuun on oltu sieltä yhteydessä ja olen vieraillut yrityksessä. Samalla on käyty keskustelua, miten hallitustyöskentelyä pitäisi kehittää ja miten yrityksen katteita voisi saada kuntoon”, Sipilä kertoo.

Sipilää on yritetty houkutella osallistumaan Rabbit Filmsin tuotantoihin kameran eteen, mutta muuten tv-ohjelmien tuotantotoiminta on uusi aluevaltaus.

”En tunne toimialaa kuin kotisohvalta normikuluttajana. Diilissä on vuoden koeaika ja sen perusteena on talouden ja johtamisen osaaminen.”

Sipilä näkee Rabbit Filmsin liiketoiminnassa kiinnostavana erityisesti formaattimyynnin, jonka yhtiö hoitaa myös itsenäisesti.

”He ovat pärjänneet siinä esimerkiksi Atlantin yli -formaatin kanssa. Pienestä maastakin on mahdollista ponnistaa omilla formaateilla ja löytää kasvua.”

” ”Emme ole vielä kuuminta hottia suoratoistomarkkinoilla.”

Tuotantobuumi heijastuu jo kotimaisten tuotantojen laatuun ja arvostukseen.

”Kun olin 2000-luvun alussa ensimmäisiä kertoja Cannesin elokuvafestareilla siellä sanottiin, että Suomesta ei ole koskaan tullut mitään hyvää sisältöä. Nyt suomea puhuvia kollegoita pysäytetään kadulla ulkomailla ja tullaan kertomaan, että fanitetaan suomalaisia sarjoja ja näyttelijöitä. Se on tosi arvokasta”, Halonen sanoo.

Sorjosta katsotaan niin Etelä-Amerikassa, Australiassa kuin Intiassa. Jos mahdollisia faneja on satoja miljoonia, pienikin osuus riittää.

”Intiassa keskiluokkakin on suhteellisen iso”, Halonen sanoo.

Elämme nyt käsikirjoitetun tv-tuotannon kulta-aikaa. Tuotantoyhtiöiden johtajat uskovat, että sisältöjen monipuolistuessa ja budjettien kasvaessa Suomen oma Squid Game on vain ajan kysymys.

”Veikkaukseni on, että kolmen vuoden sisällä Suomesta nousee samalla tavalla kansainväliseen menestykseen nouseva sarja”, Helsinki-filmin Ylönen toteaa.

”Emme ole vielä kuuminta hottia suoratoistomarkkinoilla, vaan enemmän pikkuveljen tai -siskon asemassa. Mistä sitä tietää, mitä kaikkea on tekeillä ja mistä löytyy sopiva ohjelma ja tekijä”, sanoo Dionysoksen Hyytiä.

Fakta 8 tuotantoyhtiötä, joiden sarjat ovat saaneet jalansijaa maailmalla 1. Fisher King Tuottaa Estonia-sarjaa, joka kuvataan Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Belgiassa. C Moren tilaaman sarjan ensi-ilta on joulukuussa 2022. Aiempiin tuotantoihin kuuluva sarja Sorjonen eli Broadwind on nähtävissä Netflixissä. Sarja sai ensiesityksensä Ylellä syksyllä 2016. Vuonna 2014 ilmestyneen Nymfit-sarjan esitysoikeuksia on myyty kymmeniin maihin. 2. Dionysos Films Karppi- eli Deadwind-sarjasta on tehty kolme tuotantokautta, jotka esittää Yle. Sarja tuli Netflixiin vuonna 2018. Tällä hetkellä palvelussa on kaksi tuotantokautta. 3. Bufo Elisa Viihteen alkuperäissarja Jälkeläiset eli Next of Kin tuli julki tammikuussa 2022. Scifi-sarjassa on mukana myös tanskalaisia tekijöitä. 4. Rabbit Films C Moren alkuperäissarja Made in Finland eli Mobile 101 tulee ensi-iltaan keväällä 2022. Yhteistuotanto Aurora Studiosin kanssa. Kansainvälisestä levitystyöstä vastaa Rabbit Films. Duudsoneiden perustama Rabbit Films on kehittänyt muun muassa Atlantin yli -tositelevisioformaatin, joka on myyty ulkomaille. 5. Aurora Studios Aurora Studiosin omistama Helsinki-filmi tuottaa HBO Maxille ID-työnimeä kantavan sarjan. Tuotannon on määrä alkaa tänä vuonna. Vastaavina tuottajina HBO Maxilta toimivat Christian Wikander ja Steve Matthews. Mukana Made in Finland -sarjassa yhteistuottajana ja FIFF-rahaston kautta. 6. Vertigo Production Elisa Viihteen alkuperäissarja Bullets sai ensi-iltansa vuonna 2018. Sarjaa kuvattiin Suomessa, Belgiassa ja Georgiassa. C Morella tänä vuonna ensi-iltaan tuleva sarja Musta valo eli A Good Family on kuvattu Tallinnassa ja Helsingissä. 7. Yellow Film & TV Tuotantoyhtiön sarjoihin kuuluvan Ivalon eli Arctic Circlen toinen tuotantokausi käynnistyi viime joulukuussa Elisa Viihteellä. Vuonna 2018 alkanut ensimmäinen kausi myytiin 20 maahan ja sen voi nähdä Yhdysvalloissa Topic-suoratoistopalvelussa. 8. Banijay Group Kansainvälinen Banijay Group omistuksessa ovat Zodiak Finland ja Endemol Shine Finland. Netflix ja Yle ovat tilanneet uuden Dance Brothers -draamasarjan, jonka tuotantoyhtiö on Endemol Shine. Kuvausten on määrä alkaa keväällä. Zodiak Finlandin tuotantoihin kuuluu muun muassa vuonna 2019 alkanut vakoojatrilleri Nyrkki eli Shadow Lines, jonka ensimmäinen kausi myytiin kymmeniin maihin. Elisa Viihteen tilaamasta sarjasta on tehty kaksi kautta.

