Markkinoilta katosi tällä viikolla yhteinen tarina. Osakkeiden kurssiheilunta voi pelottaa, mutta sijoittajan vaihtoehdot ovat vähissä.

Jostain kumman syystä sijoittajat rakastavat eläinvertauksia. Markkinoilla pyörii niin kyyhkyjä ja haukkoja kuin härkiä ja karhuja. Kenties abstrakti numeroiden ja käppyröiden maailma kaipaa rinnalleen jotain pörröistä.

Kulunutta markkinaviikkoa pohtiessa sijoittajille tutut eläimet eivät kuitenkaan sovi kuvaan. Meno oli sanalla sanoen erikoista.

Suuret indeksit sahailivat useita prosentteja ylös alas muutaman tunnin välein. Nasdaq syöksyi maanantaina viiden prosentin miinukselle vain päätyäkseen illalla plussan puolelle.

Valtavat rahavirrat ovat hakeneet uutta kotia, vaihtelevalla menestyksellä. Eräs konkarisijoittaja sanoi, ettei ollut nähnyt koskaan vastaavaa.

Sijoittajat ylpeilevät usein rationaalisuudellaan, mutta vaatii runsasta mielikuvitusta löytääkseen tällaisesta markkinaympäristöstä järkeä. Tältä näyttää kun markkinoilta katoaa yhteinen tarina.

Jos jotain vertailukohtaa haluaa kuitenkin hakea, se on kevät 2020.

Silloin osakemarkkinat rytisivät, ja kurssiheilunta kohosi historiallisen korkeaksi. Yhdellä tapaa silloinen tilanne oli kuitenkin helpompi, sillä kaksi vuotta sitten markkinoilla oli selvä suunta: alaspäin.

Kun kurssit painuivat helmi–maaliskuussa 2020 alaspäin, se oli sijoittajaslangilla karhumarkkina. Tuolloin kyse oli kuitenkin lähinnä siitä, miten paljon maailmantalouden hetkellisen pysähtymisen piti näkyä osakekursseissa.

Vuoden 2020 karhumarkkina jäikin hyvin lyhyeksi. Kun pohja saavutettiin maaliskuussa, markkinoiden tarina muuttui kauhusta fantastiseksi.

Maailmantalous toipui, keskuspankit syytivät joka päivä miljardeja euroja, dollareita ja jenejä markkinoille. Karhumarkkina muuttui nousevien kurssien härkämarkkinaksi, ja kaikilla oli kivaa.

Tuo tarina päättyi tammikuussa 2022.

Sijoittajia ahdistaa nyt moni asia: ylikierroksilla käyvä talous, korkea inflaatio, nousevat korot ja keskuspankkien hapuileva linja.

Kun siihen lisätään vielä Kiinan sulkeutunut talous, kohoava öljyn hinta ja Vladimir Putinin ilmeetön naama, soppa on valmis.

Tällaisella riskikattauksella osakekurssien pitäisi periaatteessa laskea. Se tarkoittaisi sijoittajaslangilla uutta karhumarkkinaa.

Ongelma on, että oikeastaan kaikki muut sijoituskohteet ovat vielä pelottavampia. Osakkeissa on riskiä, mutta niin on koroissa, inflaation jäytämässä käteisessä ja kryptomarkkinoissakin.

Asuntomarkkinat? Enpä tiedä, pääkaupunkiseudun vuokramarkkinoilta on kuulunut viime kuukausina huolestuttavia signaaleja.

Kulta? Kuulemma vain boomereiden versio bitcoinista.

Tällaiselle markkinalle ei ole sopivaa eläinvertausta, mutta kutsukaamme holtittomasti sinne tänne pomppivaa sekamelskaa vaikka apinamarkkinaksi.

Sen liikkeitä on turha arvailla. Ei ole järkeä tai tarinaa, johon tukeutua, eikä turvasatamaa, jonne piiloutua.

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pääjohtaja Jerome Powell puhui keskiviikkona apinamarkkinan keskellä. Powell yritti vakuuttaa kuulijansa siitä, että hän ottaa inflaation vakavasti. Sijoittajien kannalta viesti oli tyly.

Keskuspankkien rahahanat sulkeutuvat, ja korot nousevat vielä lähikuukausien aikana. Kenties pahinta oli tämä:

“En näe, että sijoituskohteiden hinnat muodostaisivat merkittävää riskiä talouden vakaudelle”, Powell sanoi.

Selkeämmin sanottuna: Fed aikoo kiristää rahapolitiikkaansa, vaikka markkinat notkahtaisivatkin. Kuulostaa sijoittajan kauhutarinalta.