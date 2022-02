Suomalaiselta osakesijoittajalta Remedy vaatii kuitenkin yhä kärsivällisyyttä ja uskoa kasvutarinaan.

Itsenäinen laatupelejä tekevä pelistudio on käynyt yhä harvinaisemmaksi, kun jättikaupat ravistelevat pelialaa. Suomalainen peliyhtiö Remedy on nyt kiinnostava suurille pelijäteille mahdollisena ostokohteena ja toisaalta myös kumppanina.

Yhtiötä on lähestytty ostoaikein, toimitusjohtaja Tero Virtala paljastaa.

“Jokaisella kovatasoisella kehittäjällä on ovelle kolkuttelijoita. Olisi outoa, jos ei olisi. Meidän linja on tähän asti ollut, että meillä on pitkän aikavälin oma kasvustrategia ja se on itsenäisen yhtiön tie”, Virtala sanoo.

Kun pelijätit ovat alkaneet rakentaa digitaalisia kauppapaikkoja ja kehittyä alustoiksi, ne rakentavat omia ekosysteemejään. Se tarkoittaa, että esimerkiksi Microsoft ja Sony haalivat yrityskaupoilla pelistudioita omaan talliinsa.

“Käynnissä on kova kilpailu tulevien vuosikymmenten dominoinnista. Meidän tyyppisiä itsenäisiä studioita ei enää hirveästi ole. Vahvoilla on se, jolla on korkealuokkainen sisältö.”

Tämä asema ja laatusisällöt näkyvät Remedyn julkaisusopimuksista peliprojekteille, joissa kumppaneina ovat pelijätit kuten Epic Games, Smilegate ja 505 Games.

Tuoreimpana esimerkkinä on Vanguard-projektissa tehty kehitys- ja jakelusopimus kiinalaisen Tencentin kanssa.

Tencent on maailman suurin pörssilistattu peliyhtiö. Noin vuosi sitten yhtiö osti 3,8 prosentin siivun Remedyn osakkeista.

Remedy kertoi tänään poikkeuksellisen vahvasta tuloskunnosta vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

Remedy kertoi myös suunnittelevansa siirtymistä Nasdaq Helsingin päälistalle. Yhtiö arvioi sen kasvattavan yhtiön tunnettuutta ja lisäävän osakkeella käytävää kauppaa. Remedy on ollut listattuna First North -markkinapaikalla toukokuusta 2017 lähtien.

Pelkästään loka–joulukuussa yhtiön liikevaihto oli 19,8 miljoonaa euroa ja se teki 11,3 miljoonan euron tuloksen. Liikevoittoprosentti oli poikkeuksellisen korkea, 57 prosenttia liikevaihdosta.

Vuoden 2020 vertailukauteen verrattuna tulos parani 71 prosenttia ja liikevaihto kasvoi 39 prosenttia.

Remedyn kaltaisella yhtiöllä julkaisukumppaneilta saadut kehitysmaksut ja peleistä saatavat rojaltit voivat vaihdella voimakkaasti ja tulovirta on epätasaista. Nyt yhtiö teki 75 prosenttia tuloksestaan loka–joulukuun aikana.

Loppuvuoden tuloskasvu tuli erityisesti Tencentin maksamista kehitysmaksuista Vanguard-projektista yhtiöiden julkaistua kumppanuussopimuksen joulukuussa. Sen sijaan julkaistuista peleistä tuli tavallista vähemmän rojalteja.

Koko vuodelta 2021 Remedy teki 14,7 miljoonaa euroa liikevoittoa 44,7 miljoonan euron liikevaihdolla.

Vuonna 2022 Remedy arvioi liikevaihtonsa kasvavan, mutta liikevoiton jäävän alhaisemmaksi kuin 2021.

Tapaamme viikkoa ennen tulosjulkistusta Remedyn toimistolla Espoossa.

Yhtiön luova johtaja Sami Järvi istuu korkeiden käsikirjoituspinojen keskellä.

Ensi vuonna ilmestyy jatko-osa Remedyn alun perin 2010 julkaisemalle Alan Wake -pelille. Se on Järven lempilapsi, mutta myös Remedyn omana pelibrändinä yhtiölle yksi suuri näytön paikka.

Jatkoa Alan Wakelle on toivottu ja odotettu yli kymmenen vuoden ajan. Vaikka peliä on suunniteltu ja konseptoitu pitkään, se ei päässyt aiemmin tuotantoon. Lopulta fanien ja Sami Järven unelma on toteutumassa. Yhtiö julkisti joulukuun alussa, että Alan Wake 2 ilmestyy jo ensi vuonna.

“Nämä ovat hirveän monimutkaisia ja haastavia projekteja. Kun tämän pelin tekeminen ei alun perin onnistunut, kerroin siitä silloin faneille. Olemme konseptoineet tätä kasaan monta kertaa, ja siihen on tullut uusia elementtejä”, Järvi kertoo.

Remedyn luova johtaja Sami Järvi on nähnyt alan kehityksen 25 vuoden ajan. Peleistä on tullut näyttävämpiä ja visuaalisesti realistisempia. ”Käsikirjoituksen tasolla ei ole muuttunut niin paljon. Teknologia antaa nyt uusia mahdollisuuksia tyylitellä ja tuoda esimerkiksi valon ja varjon vaihtelu osaksi tarinankerrontaa.”

Jatko osa vie Alan Waken tarinaa yhä synkempiin tunnelmiin. Kyse on selviytymistaistelusta, kauhupelistä. Järven mukaan tavoitteena on hidastaa pelin tempoa aiemmasta toimintapelistä, ja punoa pelillinen ja tarinallinen osuus ehyemmäksi kokonaisuudeksi.

Alan Wake 2 on Remedyn suurista peliprojekteista ainoa, jonka ilmestymisvuosi on jo tiedossa. Inderesin ja Nordean analyytikot odottavat yhtiöltä muita pelejä aikaisintaan vuonna 2024.

Osa uusista peleistä on vasta konseptointivaiheessa, osa pidemmällä tuotannossa.

Remedy listautui pörssiin 2017, ja siitä lähtien sen kasvutarina on edennyt vakaasti. Osakkeen arvo on noussut kolmessa vuodessa 345 prosenttia. Toisaalta osakkeen arvoon on jo ladattu paljon tulevien vuosien kasvuodotuksia.

Remedyä pörssitaipaleen alusta asti seuranneen Inderesin analyytikon Atte Riikolan näkemys yhtiöstä on ollut pitkään positiivisen luottavainen. Inderesillä onkin ollut Remedystä osta-suositus, ja kova, jopa 50 euron tavoitehinta osakkeelle. Näkemys on perustunut nimenomaan pitkän tähtäimen kasvuodotuksiin ja tulevina vuosina ilmestyville peleille.

Niinpä markkinoille oli pienoinen järkytys, kun Nordea aloitti Remedyn seurannan tammikuussa ja julkaisi yhtiöstä oman analyysinsa. Siinä tavoitehinta on vain 28 euroa osakkeelta, ja yhtiö sai myyntisuosituksen.

Ero Inderesin ja Nordean näkemyksissä on dramaattisen suuri, ja sen voi arvioida vaikuttaneen osaltaan Remedyn osakkeen arvoon. Kun Remedyn osakkeen arvo oli tammikuun alussa 39 euroa, kävi se alhaisimmillaan kuun aikana noin 30 eurossa. Samaan aikaan myös muiden kasvuyritysten osakkeet heikkenivät Helsingin pörssissä.

Keskeinen ero näkemyksissä on aikajänne. Nordean analyysin mukaan markkinaodotukset Remedyn pelijulkistusten aikataulusta vaikuttavat ylioptimistisilta, ja usean suuren peliprojektin tuotanto vaatii merkittäviä panostuksia seuraavien kahden vuoden aikana. Se painaa kannattavuutta lyhyellä tähtäimellä.

“Näkemyksemme on, että Remedy vaatii melkoisesti kärsivällisyyttä sijoittajilta”, Nordean analyytikko Felix Henriksson kirjoitti analyysissa.

Koska osakkeen hinta on nykyisellä arvostustasolla jo suhteellisen korkealla, se on herkkä pettymyksille.

“Suurin positiivinen riski kohdistuu mahdolliseen yritysostoon”, Henriksson kirjoittaa.

Vaikka yrityskauppaskenaario on mahdollinen, se ei välttämättä ole pitkällä aikavälillä todennäköinen. Yhtiön perustajiin kuuluva Remedyn teknologiajohtaja Markus Mäki omistaa yhtiöstä edelleen noin 24 prosenttia.

Pelialalla on kuitenkin hyvin vaikeaa ennustaa tulevien pelien myyntiä. Siinä missä Inderes arvioi Remedyn liikevaihdon nousevan 68 miljoonaan euroon vuonna 2023, Nordean ennuste on vain 57 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 ennusteissa Inderes on arvioinut liikevaihdoksi 79,8 ja Nordea 82,6 miljoonaa euroa. Kyse on lopulta vain mallinnuksista, jotka on tehty eri oletuksilla pelien myynnistä.

Inderesin Atte Riikola sanoo, että Remedy on koko pörssimatkansa ajan toteuttanut sen mitä on luvannut, ja strategia on edennyt oikeaan suuntaan. Usean samanaikaisen peliprojektin malli hajauttaa riskejä, jolloin kasvu ei ole vain yhden hittipelin varassa.

”Meillä on vahva luottamus, että jos Remedyn tarina etenee nykyisellä uralla, luvut seuraavat kyllä perässä”, Riikola sanoo.

Suurin riski hänen arvionsa mukaan olisi se, jos jossakin täyteen tuotannon vaiheeseen edenneessä projektissa tulisi isoja viivästyksiä. Pahimmillaan se heijastuisi myös muihin projekteihin.

“En ole silti siitä kovin huolissani”, Riikola sanoo.

Remedyn pitkän aikavälin tavoitteena on edetä alan arvoketjussa. Yhtiö haluaa myös julkaista itse ja omistaa omia pelibrändejä, sanoo toimitusjohtaja Tero Virtala.

Monen samaan aikaan tehtävän pelin tekeminen on vaatinut Remedyltä organisaation ja johtamisen kehittämistä.

Yhtiö on avaamassa uuden toimiston Ruotsiin ja käyttää yhä enemmän myös ulkoistettuja kumppaneita niillä pelikehityksen alueilla, jotka voi ulkoistaa.

Remedyllä on nyt 320 omaa työntekijää, ja yhtiö on palkkaamassa Ruotsiin noin 15 uutta työntekijää vuoden loppuun mennessä.

Tero Virtalan mukaan Remedyn moniprojektimalli on suunniteltu niin, että kukin peliprojekti alkaa pienellä ydintiimillä, joka tekee konseptointia ja prototyypin testausta rauhassa. Vasta sitten tuotantoa aletaan vaiheittain kasvattaa.

“Olemme luova organisaatio”, Virtala muistuttaa. “Se vaatii aina tietyn ajan ja kypsyttelyn. Luovuus ei ole teollinen prosessi.”

Pitkällä aikavälillä Remedyn tavoitteena on, että sillä on Alan Waken lisäksi useita yhtiön itse omistamia omia pelibrändejä, joista osassa se on myös itse julkaisijana.