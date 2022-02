Kolme tammikuussa ilmoitettua jättikauppaa ravistelee pelialaa.

Ensin Grand Theft Auto -peleistä tunnettu yhdysvaltalainen peliyhtiö Take Two kertoi ostavansa mobiilipeliyhtiö Zyngan 12,7 miljardin dollarin (11,2 miljardin euron) hinnalla.

Vain viikko sen jälkeen ohjelmistojätti Microsoft tiedotti haluavansa ostaa Activision Blizzardin 69 miljardilla dollarilla. Kyseessä on Microsoftin suurin yrityskauppa ikinä, mutta myös koko pelialan historian suurin kauppasumma.

Tammikuun lopussa Playstation-pelikonsoleita valmistava japanilainen Sony kertoi ostavansa yhdysvaltalaisen pelinkehittäjä Bungien 3,6 miljardilla dollarilla (noin 3,2 miljardia euroa).

Pelialan konsolidaatio eli yhdistymiskehitys ei ole uutta, mutta nyt sen vauhti on kiihtynyt. Tammikuun kolme kauppaa ovat runsaat 85 miljardia dollaria. Määrä on saman verran kuin kaikki pelialan yrityskaupat yhteensä koko viime vuonna.

Myös viime vuosi oli ennätys, joka ylitti vuoden 2020 tason kolminkertaisesti, kertoi alaa analysoiva Drake Star raportissaan. Nyt investointipankki arvioi, että alkamassa on historiallinen pelialan yhdistymisen aika – tänä vuonna alan yrityskauppojen potti voi nousta jopa 150 miljardiin dollariin.

Mitä tästä kaikesta seuraa?

Ainakin se, että yhä pienempi joukko pelialan jättiläisiä omistaa pian suuren osan tunnetuimmista pelibrändeistä.

Tavallaan markkina kasautuu yhteen kuin maatuskanukke. Ensin isommat peliyhtiöt ostavat pienempiä, ja lopuksi markkinalle tulee suuri alustayhtiö, joka nappaa koko läjän.

Näin kävi esimerkiksi Empires & Puzzles -hittipelistä tunnetulle suomalaiselle Small Giant Gamesille, jonka Zynga osti vuoden 2018 lopussa. Nyt se päätyi puolestaan Take Twolle Zyngan mukana.

Myös muutamat muut suomalaiset peliyhtiöt ovat olleet osana pelialan tuoretta rytinää. Viime vuonna esimerkiksi Suomen vanhin pelistudio Housemarque päätyi Sonyn omistukseen.

Lue lisää: Pienen suomalaisen pelifirman arvo on kasvanut kaikessa hiljaisuudessa monia pörssi­jättejä suuremmaksi.

Lue lisää: Suomen pelialalla suuri yritys­kauppa: Playstation kokoaa talliinsa pelialan eliittiä, ja nyt se osti joukkoon myös suomalaisen Housemarquen

Pelialan sota sisällöistä

Yrityskaupoissa on ennen kaikkea kyse laadukkaiden pelien haalimisesta omaan talliin.

Pelialan ansaintamalli näyttää kulkevan vahvasti kohti kuukausimaksullisia pelipalveluita. Samalla tavalla kuin Netflix, Disney tai HBO kilpailevat katsojista suuren budjetin laatusarjoilla, myös pelijätit houkuttelevat alustojensa pariin laadukkailla peleillä.

Kuukausimaksullisuus tuo ennustettavaa ja jatkuvaa liikevaihtoa tilausmaksuista. Samalla se vaatii valtavaa massaa ja houkuttelevia sisältöjä.

Sony on hitaasti kasvattanut ilmaisten pelien määrää, jonka Playstation Plus -palvelun tilaajana saa.

Microsoft on investoinut Game Pass -palveluunsa, ja laajan pelivalikoiman tarjoavasta tilauksesta on tullut jo merkittävä vetovoimatekijä Xboxille. Yhtiön mukaan Game Passilla on jo yli 25 miljoonaa tilaajaa.

Activision Blizzardin tunnetuimpiin tuotteisiin kuuluvat muun muassa Call of Duty, World of Warcraft ja Overwatch. Iso kysymys onkin ollut, siirtyykö esimerkiksi hittipeli Call of Duty vain Xboxilla pelattavaksi yksinoikeuspeliksi.

Toistaiseksi molemmat yhtiöt ovat vakuuttaneet, että näin ei käy – ainakaan heti. Activision on jo aiemmin sitoutunut siihen, että seuraavat Call of Duty -pelisarjan osat tulevat myös Playstationille.

” Kiinan yhä haastavampi pelialan sääntelytilanne vaikeuttaa toimimista maassa.

Pitkällä aikavälillä tilanne ei välttämättä pysy samana, vaan pelaajien on valittava leirinsä. Silloin tunnetut brändit tuovat arvoa Xboxin kuukausitilaukselle. Uutuuspelien lisäksi kaupassa mukana tulleilla pelistudioilla on 20 vuoden edestä vanhoja suosikkipelejä, joita Microsoft saattaa alkaa tarjoilla ilmaiseksi osana kuukausitilausta.

Maailman pelimarkkinoista voi saada poikkileikkauksen vertailemalla kymmenen suurimman toimijan peliliikevaihtoa 2021 kolmannella neljänneksellä.

Suurin on kiinalainen Tencent, joka omistaa myös suomalaisen Supercellin.

Toisena tulee japanilainen Sony. Microsoft olisi pelibisneksellään neljäntenä, mutta yhdessä Activision Blizzardin kanssa se olisi noussut maailman toiseksi suurimmaksi peliyhtiöksi.

Perinteisesti ala on jakautunut tiukemmin yrityksiin, jotka julkaisevat ja kehittävät pelejä kännyköille – ja niihin, jotka tekevät pelejä tietokoneelle ja pelikonsoleille. Nyt rajat hämärtyvät.

Analytiikkayhtiö Newzoon arvion mukaan maailman pelimarkkinoiden arvo oli viime vuonna noin 180 miljardia dollaria, eli noin 157 miljardia euroa. Siitä mobiilipelit ovat jo hieman yli puolet, ja kovimmassa kasvussa. Siinä missä pelaaminen konsoleilla ja tietokoneilla on ollut jopa hienoisessa laskussa, kännykkäpelaamisen markkina kasvoi 7,3 prosenttia.

” Remedy onkin yksi kiinnostavimmista yhä itsenäisenä säilyneistä laatupelejä tekevistä studioista.

Siksi mobiilipelistudiot houkuttelevat. Esimerkiksi konsolipeleillä aiemmin vahvasti profiloitunut Take Two saa Zyngasta uuden tukijalan mobiilipelien kentällä. Se monipuolistaa yhtiön tulovirtoja. Kaupan myötä Take Twon ja Zyngan yhteenlaskettu liikevaihto nostaa ne kymmenen suurimman pelijätin joukkoon.

Samalla tavalla Microsoft saa Activision Blizzard -kaupassa myös hittipeli Candy Crushin, joka on mobiilipelialan kestohitti.

Lue lisää: Kaikki myyty – Suomen peliala lähestyy pistettä, jossa kaikki varteenotettavat yritykset on jo ostettu tai listattu pörssiin.

Mitä ostetaan seuraavaksi?

”Emme ole missään tapauksessa valmiita, tulossa on uusia liikkeitä”, Sony Interactive Entertainmentin toimitusjohtaja Jim Ryan sanoi Bungie-kaupan jälkeen Gamesindustry-bizin haastattelussa.

Sonyn mukaan yhtiöllä on vielä 10 miljardia dollaria jäljellä käytettäväksi yrityskauppoihin ja muihin järjestelyihin potista, jonka se on varannut pitkän aikavälin kasvuinvestointeihin. Viime vuonna Sony osti kuusi länsimaista peliyhtiötä.

” Pelistudioiden keskittyminen yhä suuremmiksi yhtiöiksi ei välttämättä ole vain hyvä asia pelaajille ja pelien tekijöille.

Sonyn lisäksi muut aasialaiset pelurit, eli Tencent, NetEase ja Bytedance ovat varmasti nekin yhä ostoksilla länsimarkkinoilla. Kiinan yhä haastavampi pelialan sääntelytilanne vaikeuttaa toimimista maassa. Se pakottaa aasialaiset peliyhtiöt hakemaan kasvua muualta.

Tencentillä on omistuksia siellä täällä länsimaisissa pelistudioissa. Suomesta se omistaa enemmistön pelijätti Supercellista, mutta sillä on myös neljän prosentin siivu pörssiyhtiö Remedystä.

Remedy onkin yksi kiinnostavimmista yhä itsenäisenä säilyneistä laatupelejä tekevistä studioista. Esimerkiksi ruotsalainen investointipankki Redye listaa Remedyn ja ruotsalaisen Starbreezen Pohjoismaiden kiinnostavimmiksi ostokohteeksi. Tosin kumpikaan ei välttämättä ole juuri nyt kaupan, sillä yhtiöillä on kiinnostavia omia projekteja työn alla.

Eivätkä perinteiset peliyhtiöt ole ainoita ostajia. Myös Facebook ja Amazon ovat metaversumi-trendin myötä yhä kiinnostuneempia virtuaalisista pelimaailmoista.

Pelistudioiden keskittyminen yhä suuremmiksi yhtiöiksi ei välttämättä ole vain hyvä asia pelaajille ja pelien tekijöille. Ainakin siinä skenaariossa, että pitkällä aikavälillä suuri osa isoista pelibrändeistä olisi jonkun ison alustan alla yksinoikeudella.

Mitä tapahtuu, jos ala monopolisoituu vain muutaman jätin haltuun, jotka myös omistavat pelien kauppapaikat eli jakelukanavat?

Se voi vaikeuttaa pienten ja keskikokoisten pelistudioiden toimintaa alustojen ulkopuolella, kun niillä ei ole jättiläisten markkinointibudjettia.

Moni ostettu studio, kuten suomalainen Small Giant Games on kuitenkin saanut pitää oman kulttuurinsa ja palan itsenäisyydestään. Osana yhä suurempia korporaatioita, se ei ole itsestään selvää.