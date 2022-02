Käytettyjä iPhone-älypuhelimia huoltava Swappie keräsi 108 miljoonan euron rahoituspotin ja laajeni vuodessa viiteen uuteen maahan. Vuodessa tuli 800 uutta työntekijää, nyt tavoitteena on tuhat lisää.

Syyskuussa 2021 HS Visio kertoi Swappien yrityskulttuurin ongelmista. Työntekijöiden haastattelut paljastivat kokemuksia häirinnästä ja syrjinnästä.

Hieman tämän jälkeen samassa kuussa Emma Lehikoinen, 28, nimitettiin Swappien operatiiviseksi johtajaksi. Hänen vastuullaan on yhtiön liiketoiminnan johtaminen. Lehikoinen on tarttunut osana Swappien johtoryhmää myös yhtiön kulttuurin kehittämiseen. Monimuotoisuus- ja diversiteettiasiat ovat hänelle tärkeitä.

“Olemme olleet valmiita oppimaan virheistä ja kehittymään niin, että voimme olla suunnannäyttäjiä monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden teemoissa”, Lehikoinen sanoo.

Nimitys ei kuitenkaan ollut vastaus ongelmiin, ne vain sattuivat ajallisesti yhteen, Swappien toimitusjohtaja Sami Marttinen, 31, kertoo. Operatiivisen johtajan tehtävä oli ollut haussa ja rekrytointiprosessi oli ollut käynnissä jo jonkin aikaa.

Lehikoisella oli kovat näytöt Swappien sisältä. Kun hän aloitti keväällä 2020 Swappien laajentumisesta vastaavana johtajana, yhtiö toimi vasta viidessä maassa. Nyt maita on 15.

“Uusista maistamme Puola ja Espanja ovat jo merkittäviä meille, ja siellä on mennyt hyvin. Alamme olla rutinoituneita uusien maiden avaamisessa”, Lehikoinen sanoo.

Sitä ennen Lehikoinen oli toiminut Slushin varatoimitusjohtajana ja ohjelmajohtajana. Laajemmin arvostuksesta suomalaisella startup-kentällä kertoo hallituspaikka Slushiakin pyörittävässä Startup-säätiössä.

Harva hänen ikäisensä johtaja on liiketoimintavastuussa yli sadan miljoonan euron yrityksessä. Lähin verrokki on Woltin kansainvälisestä laajentumisesta vastaava Marianne Vikkula – joka on puolestaan Slushin entinen toimitusjohtaja.

Swappie on käytettyjen älypuhelinten verkkokauppa ja yksi Euroopan nopeimmin kasvavista teknologiayrityksistä. Häirintäkohu ja yrityskulttuurissa esiin nousseet ongelmat eivät näytä hidastaneen Swappien kasvua.

Nyt yhtiö on kerännyt 108 miljoonan euron rahoituspotin kasvunsa tukemiseksi.

Siitä Emma Lehikoinen ja Sami Marttinen ovat varsinaisesti puhumassa.

Rahoituskierroksen myötä Swappie keskittyy pääasiassa kasvuun nykyisissä toimintamaissaan.

Parin vuoden aikana nähty kova tahti uusille markkinoille laajentumisessa on siis hidastumassa. Swappien nykyisistä 15 maasta yhtiö on laajentunut kahteentoista koronapandemian aikana eli kahden viime vuoden aikana.

”Olemme vasta raapaisseet pintaa näiden markkinoiden osalta”, Marttinen sanoo.

Swappien liiketoimintamalli vaatii myös runsaasti käyttöpääomaa, sillä se ostaa kaikki kunnostettavat puhelimet ja niiden varaosat omaan taseeseensa. Sen siis tarvitsee vahvistaa pääomaansa kyetäkseen vastaamaan kuluttajien kysyntään.

Yhtiö käyttää runsaasti rahaa myös markkinointiin ja brändin tunnetuksi tekemiseen.

“Olemme olleet useassa maassa ensimmäinen toimija, joka myy tehdashuollettua elektroniikkaa. On aina oma juttunsa lähteä kertomaan kuluttajille, miksi kannattaisi valita huollettu puhelin uuden sijasta”, Lehikoinen sanoo.

Sami Marttisen mukaan Swappien vuoden 2021 talousluvut eivät ole vielä valmistuneet, eikä yhtiö jaa niistä nyt ennakkotietoa.

Kun vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 34 miljoonaa euroa, 2020 liikevaihto oli kasvanut 97 miljoonaan euroon. Nyt Swappie on joka tapauksessa ylittänyt ainakin sadan miljoonan euron liikevaihdon. Kasvu on ollut erityisen voimakasta esimerkiksi Saksassa ja Italiassa.

Lehikoisen mukaan kasvuvauhti on jatkumassa myös tänä vuonna voimakkaana. Yhtiö ei vielä kuitenkaan halua kommentoida julkisesti, millaista liikevaihdon tasoa se tältä vuodelta tavoittelee.

Swappie on myynyt tähän päivään mennessä yli miljoona kunnostettua älypuhelinta.

Hienomekaanikko Jimi Seiterä näyttää Swappien Kalasataman huoltotehtaalla, miten iPhone 7:n tyyppivika korjataan mikrojuottamalla. Swappien rahoituspotti Pääsijoittaja 108 miljoonan euron rahoituskierroksella oli teknologiavetoisiin, kestävän kehityksen yrityksiin erikoistunut pääomasijoittaja Verdane.

Mukana olivat yhtiön aiemmat sijoittajat Lifeline Ventures, Inventure, Reaktor Ventures, Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi sekä Telia Ventures.

Potista varsinaista oman pääoman ehtoista rahaa pääomasijoittajilta oli 85 miljoonaa euroa, ja tästä noin viisi miljoonaa euroa tuli perustajille ja osakkeita myyneille yhtiön työntekijöille osakekaupassa. Loppu 23 miljoonaa euroa oli muun muassa pankkilainaa.

Tämän mittaluokan sijoitus nousee Suomen kaikkien aikojen kymmenen suurimman kasvuyrityksen rahoituskierroksen joukkoon.

Swappien edellinen rahoituskierros oli 35,8 miljoonaa euroa kesäkuussa 2020. Yhtiö on kerännyt sijoittajilta historiansa aikana yhteensä 149 miljoonaa euroa rahoitusta.

Vaikka Swappie kokonaisuudessa on yhä tappiollinen, Marttisen mukaan yhtiön toiminta on kannattavaa jo useissa maissa, joissa se on toiminut pidempään. Uuden markkinan avaamisessa syntyy aluksi runsaasti investointeja esimerkiksi tiimin rekrytointiin, markinointiin ja brändin tunnetuksi tekemiseen.

Kun Swappiella on nyt noin 1 200 työntekijää, tavoitteena on kasvattaa työntekijöiden määrä 2 200:een vuoden 2022 loppuun mennessä.

Viime keväänä avattu puhelinten huoltotehdas Virossa työllistää jo 400 ihmistä. Seuraavaksi Swappie aikoo kehittää logistiikkaansa etenkin keski-Euroopassa. Rekrytoinneista Marttisen mukaan edelleen noin puolet kohdistuu Suomeen.

“Suurin osa työpaikoista syntyy huoltoon ja logistiikkaan sekä asiakaspalveluun. Näiden rinnalla tuotekehitys on iso tiimi, jota myös kehitämme”, Marttinen sanoo.

Jos Swappie ei enää laajentuisi uusiin maihin, sen ei tällä kasvuvauhdilla tarvitsisi Marttisen mukaan hakea sijoittajilta enää lisää pääomaa. Mutta pitkällä tähtäimellä tavoitteena on olla maailmanlaajuinen alan markkinajohtaja.

”On mahdollista, että keräämme lisää rahaa tulevaisuudessa, kun olemme saavuttaneet tavoitteemme Euroopassa”, Marttinen sanoo.

”Keskustelu miesvaltaisuudesta on relevanttia, kun katsoo vaikka miten pieni osa startupien perustajista on naisia tai miten vähän naisia hakeutuu opiskelemaan teknologia-alaa. Ne ovat tärkeitä kysymyksiä, joista startup-alan pitää pystyä keskustelemaan”, Emma Lehikoinen sanoo.

HS Vision syksyllä 2021 kirjoittamassa artikkelissa piirtyi esiin kahdenlaisia ongelmia. Osa haastateltavista oli kokenut tai todistanut seksuaalista häirintää ja epäasiallista käytöstä. Osa taas on kokenut yhtiön kulttuurin, rekrytointikäytännöt ja etenemismahdollisuudet syrjiviksi ja epäreiluiksi.

Kova kasvu ja nopea laajentuminen on ollut yksi syy Swappien yrityskulttuurin ongelmien takana, Marttinen arvioi. Hänen mukaansa alkuvaiheen yritykset keskittyvät usein niin paljon kasvuun ja rekrytoimiseen, että kulttuurin ja prosessien rakentaminen unohtuu.

“Suosittelen kaikille esimerkiksi Pulssi-kyselyiden ja whistle blowing -ilmiantokanavien käyttöön ottamista mahdollisimman aikaisin. Tiimien toiminnassa ei pidä mitata vain tuloksia, vaan myös ihmisten hyvinvointia”, Marttinen sanoo.

Hänen arvionsa mukaan yhtiö on saanut käsiteltyä viime syksynä työntekijöitä puhuttaneet ongelmat. Yhtiö on esimerkiksi kouluttanut koko henkilöstöään ja esihenkilöitä inklusiivisesta johtamisesta, ajatusvinoumien (unconcious bias) välttämistä rekrytoinnissa ja monikulttuurisesta kommunikaatiosta. Myös HR-henkilöstön määrää on lisätty.

Yhtiön sisäisissä työtyytyväisyyden – ja hyvinvoinnin mittauksissa moni osa-alue on Marttisen mukaan hivenen parantunut viime syksyn mittaan.

“Se ei tarkoita, että olisimme missään nimessä valmiita. Mutta olemme kehittyneet. Olemme nyt omalla alallamme Euroopassa markkinajohtaja. Jos tavoitteena on kasvaa globaalisti, meidän täytyy verrata itseämme maailman huippuyrityksiin ja siihen, miten siellä on rakennettu työkulttuuria”, Marttinen sanoo.

Nuoren naisjohtajan sukupuolen esiin mediassa nostaminen tuntuu nimenomaan sovinnaiselta. Hyvin miesvaltaisella teknologia-alalla kyse on kuitenkin rakenteellisesta vinoumasta jolla on laajempi yhteiskunnallinen merkitys. Maailmanlaajuisesti naiset ovat aliedustettuja teknologia-alalla ja Suomessa alan osaajista vain 22 prosenttia on naisia.

“Monimuotoisuuskysymykset ovat iso ongelma koko teknologia-allala. Suomalaisella kasvuyrityskentälläkään ei ole kovin paljon sellaisia roolimalleja ja esimerkkejä siitä, miten rakennetaan monimuotoinen työntekijäjoukko ja inklusiivinen kulttuuri”, Lehikoinen huomauttaa.

Swappien työntekijät edustavat yli 60 kansallisuutta, ja ikärakenteessa painottuvat nuoret työntekijät. Yhtiön työntekijöistä 35 prosenttia on naisia ja esihenkilöistä 36 prosenttia on naisia.

Monimuotoisuus ei Lehikoisen mukaan ole jokin liiketoiminnasta erillinen kiva asia, vaan osa liiketoimintaa. Jos tavoitteena on toimia maailmanlaajuisesti eri markkinoilla ja tavoitella erilaisia kuluttajaryhmiä, myös työntekijöiden ja johtoryhmän on hyvä heijastaa laajemmin yhteiskuntaa.

Rahoituskierroksen pääsijoittajan Verdanen osakas Janne Holmia kertoo, yrityskulttuuri on myös sijoituspäätöstä tehtäessä tärkeä alue, jota sijoittaja tutkii.

Holmian mukaan sijoittaja on käynyt Swappien tiimin kanssa aiheesta syvällistä keskustelua ennen sijoitusta. Pääomasijoittajat tekevät kohdeyrityksille yleensä taustaselvityksen eli due diligencen, ja nykyisin sen osana on usein yritysvastuuseen ja kulttuuriin liittyviä mittareita.

”Yritykset koostuvat ihmisistä jotka siellä työskentelevät, joten mikään ei ole tärkeämpää kuin kulttuuri. Swappien johto on osoittanut, että he ottavat nämä asiat vakavasti ja panostavat HR-prosessien, kulttuurin ja diversiteetin kehittämiseen paljon”, Holmia arvioi.

Sijoittajan näkökulmasta Swappie on Holmian mielestä poikkeuksellinen yritys koko kasvuyrityskentässä.

”Ei ole montaa muuta, joka olisi perustamisestaan lähtien onnistunut kasvamaan joka vuosi kolminumeroisin kasvuprosentein.”