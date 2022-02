Leadcastin uuden alumnisarjan aloittaa Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Tapasimme Mannerin edellisen kerran juuri pandemian kynnyksellä, ja nyt kuulemme, minkälaista on ollut johtaa Finnairia läpi kriisin ja mitä pitkittynyt pandemiatilanne on opettanut. Miten Manner on itse kehittynyt johtajana? Mitä uutta hän on oppinut itsestään ja organisaatiosta?

Keskustelemme myös eskapismista, asioiden hyväksymisestä ja resilienssistä. Miten energisoida tiimiä epävarmuuden keskellä?