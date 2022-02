Jokaisen suomalaisen kaupassa käyntiin vaikuttava yhtiö keräsi Suomen historian suurimman rahoituksen, joka ylittää Woltin jättipotinkin. Nyt sijoittajat ovat arvioineet Relexin arvoksi rahoituskierroksella viisi miljardia euroa.

Suomalainen ohjelmistoyhtiö Relex on kerännyt ennätyksellisen 500 miljoonan euron rahoituksen. Kyseessä on Suomen historian suurin kasvuyhtiön keräämä rahoituskierros.

Se ylittää siis myös Woltin tammikuussa 2021 keräämän 440 miljoonan euron jättisijoituksen.

Pääsijoittajana toimi yhdysvaltalainen Blackstone, maailman suurin sijoitusyhtiö.

Relexin tuote vaikuttaa jokaisen kaupassa käyvän suomalaisen arkeen, vaikka itse yhtiö on useimmille tuntematon, eikä sen tuote ole tavalliselle kuluttajalle mitenkään näkyvissä.

Se on suunnitteluohjelmisto, jolla kaupat ja kuluttajatuotteiden valmistajat optimoivat ja automatisoivat tuotteiden toimituksia, myymälöiden täydennystä ja varastointia. Relex jalostaa kauppojen myynnin datasta tietoa, joka sitten ohjaa ja auttaa ennakoimaan toimitusketjuja.

Vuonna 2005 perustetusta Relexistä on tullut yksi Suomen nopeimmin kasvavista yrityksistä. Yhtiö tekee voittoa, ja se on kassavirtapositiivinen. Sen ei siis olisi ollut pakko kerätä sijoittajilta rahaa.

”Markkina kasvaa, ja haluamme hyödyntää sen tehokkaammin. Investoimme lisää tuotekehitykseen ja etsimme mahdollisia strategisia yrityskauppakohteita, jotka laajentavat tuoteportfoliotamme”, Relexin perustajiin kuuluva toimitusjohtaja Mikko Kärkkäinen perustelee.

Woltin mittakaava on muutenkin hyvä vertailukohta. Kun Doordash kertoi joulukuussa ostavansa suomalaisen ruoankuljetuksen teknologiayhtiön, Woltin arvoksi kaupassa määriteltiin seitsemän miljardia euroa.

Nyt sijoittajat ovat arvioineet Relexin arvoksi rahoituskierroksella viisi miljardia euroa.

Sen voi sanoa olevan Woltin ja Supercellin rinnalla tällä hetkellä arvokkain pörssilistaamaton suomalainen teknologia-alan kasvuyritys, jonka arvo on määritelty ja julkistettu sijoituskohteena tai yrityskaupassa.

Yksityisesti omistettua yritystä ei voi suoraan verrata pörssiyrityksiin, joiden osakkeen arvo määrittyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Mutta mittakaavaa auttaa hahmottamaan se, että Helsingin pörssissä noin viiden miljardin markkina-arvon yrityksiä ovat tällä hetkellä esimerkiksi SSAB, Kojamo, Orion ja Valmet.

” ”Olemme nyt vähittäiskaupan toimitusketjujen optimoinnissa maailman arvokkain yhtiö.”

Mittakaavat ovat suuria, ja Suomen suurin kasvuyritysrahoitus voisi monelle yrittäjälle olla juhlan aihe. Relexin perustajia ja yrityskulttuuria leimaa kuitenkin suomalaisen käytännöllinen insinööriys.

”Me perustajat emme ole kovin hyviä siinä fiilistelyssä, en saa tästä kiksejä. Katse on jo siinä, mitä seuraavaksi olemme tekemässä. Sen sijaan fiilistelemme hyvin tehtyä työtä ja vaikka asiakkaan toiminnan tehostamisesta mitattuja tuloksia”, perustaja ja markkinointijohtaja Johanna Småros sanoo.

”On tämä ihan iso juttu, mutta vain yksi askel meidän polulla. Itse olen sitä mieltä, että yli miljardin arvoisia teknologiayrityksiä on jo niin paljon, että yksisarvinen on terminä aikansa elänyt. Ei puhuta enää maagisista olennoista”, Kärkkäinen sanoo.

Toimistolle on silti tilattu yksisarviskakku, jolla merkkipaalua on tarkoitus juhlistaa.

Lue lisää: Suomalainen Relex sanoo olevansa matkalla kohti nöyrää maailmanhallintaa: ”Suomessa voisi aloittaa 200 uutta työntekijää ensi maanantaina.”

Lue lisää: Kasvuyritykset takovat nyt ennätyksiä, ja sama tahti jatkuu tänä vuonna: "Suomeen osuu jatkossakin yli sadan miljoonan euron sijoituksia."

Relexin hallitus päätti marraskuun alkupuolella rahoituksen keräämisestä, ja sen jälkeen neuvottelut etenivät nopeasti. Kärkkäisen mukaan monet alan suurimmat sijoittajat ovat pitäneet Relexiä tarkkaan silmällä jo useiden vuosien ajan.

Ennen korona-aikaa tällaiset neuvottelut tarkoittivat, että sijoittajat lensivät Helsinkiin päivällisille ja neuvotteluihin. Intensiivistä sijoittajien tapaamista voisi verrata sarjadeittailemiseen. Nyt koko prosessi tapahtui videopuheluiden ja sähköpostien kautta.

”Ei tässä ole oleellista, että tulee toisen karisman hurmaamaksi, vaan että ollaan samaa mieltä tulevaisuuden kehityksestä”, Kärkkäinen toteaa.

Blackstone on maailman suurin private equity -sijoitusyhtiö, jolla on myös valtava kiinteistösijoitusten salkku ympäri maailmaa, luotto- ja vakuutustoimintaa sekä hedge-rahastoja.

Blackstonella oli uutistoimisto Reutersin mukaan viime vuonna yhteensä 881 miljardia dollaria hallinnoitavia varoja, ja tänä vuonna yhtiö arvioi summan nousevan biljoonaan dollariin. Sen pääomasijoitusten joukkoon kuuluvat muun muassa deittisovellus Bumble ja markkinadatan ohjelmistoyhtiö Refinitiv.

Blackstone Growthin Euroopan sijoitustoimintaa johtava Paul Morissey on nyt liittynyt Relexin hallitukseen. Blackstonesta tulee kuitenkin vain vähemmistöomistaja, joten sillä ei ole Relexissä merkittävää määräysvaltaa.

Kärkkäisen mukaan sijoittajan valinnassa painoi erityisesti se, miten syvällisesti Blackstone tuntee Relexin toimialan. Blackstone oli aiemmin omistajana Relexin tärkeimmässä kilpailijassa Blue Yonderissa, mutta myi omistuksensa viime vuonna Panasonicille 7,1 miljardin dollarin yrityskaupassa.

Muut rahoituskierroksen sijoittajista ovat äänivallattomia sijoittajia, joita osapuolet eivät nyt julkistaneet.

Kun Relexin liikevaihto vuonna 2020 oli 86,2 miljoonaa euroa, 2021 liikevaihto nousi ennakkotietojen mukaan jo 130 miljoonaan euroon.

Kaiken lisäksi Relex kasvaa kannattavasti. Viime vuonna liikevoittoa syntyi ennakkotiedon mukaan yli 10 miljoonaa euroa.

”Meillä menee sikahyvin”, toimitusjohtaja Mikko Kärkkäinen sanoi HS Vision haastattelussa joulukuussa. ”Olemme kiihdyttäneet kasvua merkittävästi. Olemme laajentumisvaiheessa, matkalla kohti nöyrää maailmanhallintaa.”

Tänä vuonna Kärkkäinen arvioi yhtiön liikevaihdon voivan kasvaa noin 190 miljoonaan euroon.

Yhtiöstä on tullut nopeasti myös varsin suuri työnantaja. Relexillä on nyt yhteensä noin 1 300 työntekijää, heistä tuotekehityksessä toimii noin 400. Tavoitteena on palkata satoja uusia työntekijöitä tuotekehitykseen.

Pelkästään tammikuussa yhtiössä aloitti 108 uutta työntekijää.

Nyt nostettu rahoitus on tarkoitus käyttää muun muassa Relexin pilvipohjaisen, tekoälyä hyödyntävän järjestelmän jatkokehittämiseen. Osana tätä Relex on jo perustanut uuden tuotekehitysyksikön Lissaboniin, missä se rekrytoi parhaillaan lisää osaajia.

Relexin kehittämä järjestelmä auttaa tekemään päätöksiä esimerkiksi siitä, paljonko tiettyä tuotetta tarvitaan, milloin, ja mihin kauppoihin? Minä päivänä lasti kannattaa tuoda, jotta varastossa ja myymälässä riittää tilaa? Paljonko tarvitaan työntekijöitä purkamaan lasti ja nostamaan tuotteet hyllyihin?

Taustalla on koneoppimiseen perustuva ennustemoottori ja valtavasti asiakkailta kerättyä historiadataa myynnistä.

Edellisen suuren sijoituspottinsa, 175 miljoonaa euroa, Relex keräsi helmikuussa 2019.

Sijoittajana oli tuolloin yhdysvaltalainen Technology Crossover Ventures (TCV), joka on yksi maailman suurimmista teknologia-alan kasvuvaiheen yritysten sijoittajista. Sen aiempia sijoituskohteita ovat muun muassa Facebook, Spotify, Netflix ja Airbnb.

Osa Relexin amerikkalaiselta TCV:ltä saamasta sijoituksesta oli osakekauppaa, jossa perustajat, osakkaana olevat työntekijät ja Relexin vanha sijoittaja Summit Partners myivät siivun omistuksestaan. Alle puolet 175 miljoonan euron potista meni Relexin taseeseen yhtiön kasvuun.

Myös nyt osa sijoituksesta oli osakekauppaa. Koko 500 miljoonan euron potti ei siis mene Relexin taseeseen, vaan osa jakautuu yhtiön perustajille ja työntekijöille, jotka myivät pienen siivun omistuksestaan. Minkä verran, sitä osapuolet eivät paljasta.

Relexin toimiston sydän on avokeittiö, jonka reunalla on myös kuntoiluvälineitä. Toimitusjohtaja Mikko Kärkkäinen vetää leukoja kahdeksan sarjoissa.

TCV:n ja Blackstonen kaltaiset yhdysvaltalaiset jättisijoittajat etsivät tyypillisesti sijoituskohteiksi yrityksiä, jotka ovat valmiita kasvamaan oman alansa globaaleiksi markkinajohtajiksi.

Se tarkoittaa, että tulevaisuudessa pörssilistautuminen on myös Relexille jopa todennäköinen askel. Ennen sitä alalla on kuitenkin tyypillistä kerätä juuri tällainen isompi pääomasijoitus. Osa sen merkitystä on muskeleiden pullisteleminen. Koko on kilpailijoille ja asiakkaille merkki uskottavuudesta.

Oliko tämä 500 miljoonan potti ja viiden miljardin valuaatio listautumista edeltävää pullistelua?

Mikko Kärkkäinen nauraa. ”Varmaan niinkin voi sanoa.”

”Mutta vakavasti, mitä tästä voi päätellä on se, että olemme nyt vähittäiskaupan toimitusketjujen optimoinnissa maailman arvokkain yhtiö”, hän sanoo.

”Juuri se tässä on makeinta”, Johanna Småros sanoo. ”Tulimme alalle altavastaajana, mutta olemme syöneet kilpailijoiden asiakaskuntaa. Tämä rahoitus kertoo uskosta siihen, että tulemme olemaan alan huipulla vielä pitkään.”

Mikä sitten tekee Relexistä erityisen ja arvokkaan?

Kärkkäisen mukaan viiden miljardin euron arvoa selittää erityisesti kolme syytä. Ensinnäkin Relex on maailman markkinajohtaja alallaan uusien asiakkaiden hankkijana.

”On myös selkeä alan teknologiajohtajuus. Suurin syy on silti korkea asiakastyytyväisyys”, Kärkkäinen listaa.

Kun Blackstonen kaltainen sijoitusjätti tekee sijoituspäätöksen, sen tiimi soitteli läpi myös kymmeniä Relexin asiakkaita ja pyysi yhtiöstä arviota. Kysymys on siitä, miten paljon Relexin tuote pystyy tuottamaan arvoa asiakkaille, eli tuomaan säästöjä ja tehostamaan niiden toimintaa.

Relexillä on jo 15 maassa asiakkaana kunkin maan suurimmat vähittäiskaupan ketjut. Suomessa asiakkaana on joukko tuttuja nimiä, kuten S-ryhmä, Musti ja Mirri, Atria, Saarioinen ja Apetit.

”Olemme olleet vahvoja vähittäiskaupassa, mutta nyt koronan myötä myös valmistava teollisuus on herännyt uudella tavalla markkinadatan hyödyntämiseen ja sen avulla muutosten ennakoimiseen”, Småros sanoo.

Smårosin sydäntä lähellä Relexin toiminnassa on se, miten ohjelmiston avulla voidaan yhdistää kaupan prosessien eri osa-alueita, tehostaa ja säästää.

”Kun hukkaa poistetaan, poistetaan myös päästöjä ja hävikkiä. Siinä on myös ympäristönäkökulma. Eikä kukaan menetä siinä mitään”.

Johanna Småros ja Mikko Kärkkäinen arvioivat rahoituksen tuovan Relexille mahdollisuuden entistä nopeampaan kasvuun.

” ”Olimme kolme prosessioptimoinnin tutkijaa, kun perustimme yrityksen. Emme oikein tienneet itsekään, mitä olimme tekemässä.”

Relex syntyi vuonna 2005, kun Mikko Kärkkäinen, Johanna Småros ja Michael Falck työskentelivät Teknillisessä korkeakoulussa samassa logistiikan tutkimusryhmässä. He tonkivat vähittäiskaupan toimitusketjuja ja löysivät niistä runsaasti puutteita.

Kampanjoita ei osattu suunnitella. Uusien tuotteiden tuominen markkinoille hoidettiin huonosti, samoin tuotevalikoiman muutokset. Tuoretuotteiden täydentäminen kaupoissa perustui heikkoon tietämykseen niiden kysynnästä.

Lähestymistapa johti siihen, että perustajat lähestyivät eri yrityksiä ja pyrkivät ymmärtämään, miten he voisivat auttaa niitä.

Relex on poikkeuksellinen kasvuyritys, sillä se kasvoi kymmenen vuoden ajan ilman pääomasijoittajien rahoja. Ensimmäinen rahoituskierros oli vasta 2015, kun yhdysvaltalainen Summit Partners sijoitti Relexiin 20 miljoonaa euroa.

”Olimme kolme prosessioptimoinnin tutkijaa, kun perustimme yrityksen. Emme oikein tienneet itsekään, mitä olimme tekemässä. Ei olisi ollut järkevää hakea ulkopuolista rahaa kasvun kiihdyttämiseen, ennen kuin suunta on selvä”, Kärkkäinen selittää.

Sen sijaan yhtiö kasvoi kassavirrallaan ja kannattavasti.