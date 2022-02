”Tajusin, että minä olen se, joka on juuttunut menneeseen ajatteluumme”, tunnustaa Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen.

Supercell käänsi liikevaihtonsa reippaaseen kasvuun lisäämällä vanhoihin peleihin uusia sisältöjä. Yhtiö kasvatti myös tiimiensä kokoa, sillä aiempi tapa tehdä töitä aiheutti työntekijöiden loppuunpalamisia.

Supercell onnistui viime vuonna tekemään poikkeuksellisen käänteen liikevaihtoonsa. Mobiilijätti käänsi viisi vuotta yhtämittaisesti kutistuneen liikevaihtonsa 46 prosentin kasvuun tuomalla vanhoihin peleihinsä lisäsisältöjä.

Yhtiö teki viime vuonna 1,89 miljardin euron liikevaihdon ja sen kannattavuutta kuvaava käyttökate kasvoi 80 prosenttia 734 miljoonaan euroon.

Onko mikään muu peliyhtiö onnistunut vastaavassa käänteessä aiemmin?

”En ole ainakaan tietoinen vastaavista. Varsinkin tässä mittakaavassa, kun peleillämme on keskimäärin kuukaudessa neljännesmiljardi pelaajaa”, Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen sanoo HS Vision haastattelussa.

Yhtiö kertoi talousluvuistaan videokonferenssissa.

Käytännössä muutokset olivat esimerkiksi Clash of Clans ja Clash Royale -peleihin tuodut uudet tasot, joille pitkälle edennyt pelaaja saattoi edetä. Uusi taso toi mukanaan uusia hahmoja ja muita lisäsisältöjä. Ne tekivät vanhoista peleistä taas mielekkäitä, ja saivat pelaajat käyttämään lisää rahaa pelien sisällä. Markkinointiin yhtiö ei käyttänyt aiempaa enempää rahaa.

” ”Kysyimme yksinkertaisen kysymyksen. Ovatko parhaat päivämme takana vai ovatko ne edessä?”

Tämän pelien liveoperoinniksi kutsutun pelien tuoreena pitämisen onnistuminen on alalla nykyisin ratkaisevassa roolissa. Aiemmin Supercellin arvioitiin jääneen tässä monia kilpailijoitaan jälkeen.

Supercellin yrityskulttuuria on pidetty historiallisesti erinomaisena, mutta yhtiö havaitsi jääneensä aiemman menestyksensä vangiksi. Myös kulttuurin piti muuttua.

”Asiat alkavat mennä pieleen, kun keskitytään liikaa siihen, mitä menetettävää meillä on. Pitää kokeilla asioita ja ottaa riskiä. ”

Siksi yritys on pyrkinyt takaisin siihen vapauden tunteeseen, joka tiimillä oli vielä vuonna 2011 ennen menestyspelien Clash of Clansin ja Hay Dayn ilmestymistä. Silloin kukaan ei vielä odottanut pelien nousua miljardeja takoviksi hiteiksi.

” ”Tajusin, että minä olen se, joka on juuttunut menneeseen ajatteluumme. Tämä on isoimpia virheitä urallani ja oppi, jonka muistan ikuisesti.”

”Joissakin tapauksissa pelaajille tehty lisäsisältö tuli ihmisten terveyden kustannuksella ja johti loppuun palamiseen”, Ilkka Paananen kertoo.

Viime vuoden alussa Supercell aloitti laajan kulttuurin kehitysprojektin, joka koski koko henkilöstöä.

”Kysyimme yksinkertaisen kysymyksen. Ovatko parhaat päivämme takana vai ovatko ne edessä?”, Paananen kertoo.

Jos parhaat päivät olisivat takana, missään ei olisi enää mieltä, eikä töihin kannattaisi tulla. Täytyy siis tavoitella isompia asioita.

Analyysi auttoi myös havaitsemaan virheen, josta Paananen ottaa itselleen vastuun.

Iso osa Supercellin kulttuuria on ollut pelejä pyörittävien tiimien pitäminen pieninä. Siinä missä kilpailevilla pelijäteillä voi olla satojen ihmisten joukko pakertamassa peleille lisää sisältöjä, Supercell on pitänyt kiinni pienistä tiimeistä, joilla se loi menestyksensä. Pienet tiimit toimivat nopeasti ja parhaimmillaan voisivat ottaa isompia riskejä.

Tämä toimii uutta peli-ideaa kehitettäessä. Tilanne muuttuu, kun peli on julkaistu ja markkinoilla olevalla pelillä on miljoonien pelaajien yleisö. Paanasen mukaan yhtiö tajusi tehneensä virheen soveltaessaan ajatustaan pienistä tiimeistä sekä pelien kehittämiseen että pitkäikäisten pelipalveluiden pyörittämiseen.

”Toimitusjohtajana minun olisi pitänyt haastaa olemassa olevaa ajatteluamme ja kulttuuriamme. Tajusin, että minä olen se, joka on juuttunut menneeseen ajatteluumme. Tämä on isoimpia virheitä urallani ja oppi, jonka muistan ikuisesti”, Paananen kirjoittaa myös julkisesti yhtiön blogitekstissä.

” ”Pelaajille tehty lisäsisältö tuli ihmisten terveyden kustannuksella ja johti loppuunpalamisiin.”

Nyt Supercell on kasvattanut hieman tiimien kokoa ja palkannut uusia osaajia, jotka ovat erikoistuneet erityisesti tähän vaiheeseen pelien elinkaarta. Se tekee yhteistyötä myös ulkoisten kumppaneiden kanssa, jotka auttavat sisällöntuotannossa. Nyt yhtiö pyrkii löytämään tasapainon tiimien koon ja tekemisen kasvaneen määrän välillä.

”Olen tietoinen, että alalla 25-35 hengen tiimit ovat yhä suhteellisen pieniä. Meille ne tuntuvat silti suurilta.”

Ensimmäiset merkit pelien hyvästä käänteestä alkoivat Paanasen mukaan näkyä varsin pian viime vuoden aikana.

Kyse oli myös työntekijöiden hyvinvoinnista. Etenkin korona-aikana itsenäisten tiimien työskentely etätöissä, suuret paineet ja kova kunnianhimo johtivat Paanasen mukaan ongelmiin.

”Joissakin tapauksissa pelaajille tehty lisäsisältö tuli ihmisten terveyden kustannuksella ja johti loppuun palamiseen. Se on väärin näitä ihmisiä ja heidän perheitään kohtaan. Kenenkään ei pidä uhrata terveyttään Supercellin tavoitteiden vuoksi”, Paananen kertoo.

Siksi myös työntekijöiden hyvinvointi on nyt nostettu yhtiössä yhä keskeisemmäksi asiaksi. Se oli myös peruste tiimien kasvattamiselle.

Peliyhtiö Supercell julkaisi uuden Clash Mini -pelin testimarkkinoilla marraskuussa 2021. KUVA: SUPERCELL

Viime vuoden aikana Supercell julkaisi testimarkkinoilla Clash Quest -, Everdale- ja Clash Mini -pelit.

Kolme peliä samaan aikaan testimarkkinoilla on enemmän kuin Supercellillä on ollut sitten vuoden 2012 jälkeen.

”Niistä jokaisella on omat vahvuutensa, mutta kaikissa on asioita, joita tiimien täytyy vielä korjata ja työstää. On hankala sanoa, onko joku niistä tulossa kansainvälisesti markkinoille tänä vuonna vai ei”, Paananen sanoo.

Supercellin pelitiimit päättävät itsenäisesti, uskovatko he pelien täyttävän yhtiön äärimmäisen korkeat laatukriteerit. Jokaisen varsinaiseen julkaisuun etenevän pelin on oltava sellainen, jolla on mahdollisuus nousta pitkäkestoiseksi menestykseksi.

Korkeasta rimasta kertoo se, että Supercellin tuorein peli on joulukuussa 2018 julkaistu Brawl Stars.

Tähän asti kaikki Supercellin julkaisemat viisi peliä ovat ylittäneet miljardiliikevaihdon. Clash-pelisarjan pelit ovat puolestaan historiansa aikana tuottaneet yhteensä yli kymmenen miljardia euroa. Alkuperäinen Clash of Clans täyttää ensi kesänä kymmenen vuotta.

Testimarkkinoilla nyt olevista peleistä Everdale on Supercellille hyvin epätyypillinen uusi pelibrändi, joka perustuu yhdessä rakentamiseen ja rauhalliseen kyläelämään.

Clash Mini puolestaan on ensimmäinen Supercellin Shanghain studion peli. Siinä pelaajat haastavat toisensa pelilaudalle asetettavien miniatyyrisankareiden voimin. Clash Quest on Supercellin Helsingin studiolla kehitetty taktinen strategiapeli.

Omien uusien pelien lisäksi yhtiön uudeksi tukijalaksi ovat nousemassa sen sijoitukset muihin pelistudioihin. Supercell on sijoittanut tähän mennessä 14 eri peliyhtiöön. Viime vuonna merkittävin sijoitus oli suomalaiselle Metacore-pelistudiolle annettu 150 miljoonan euron laina sen lupaavalta vaikuttaneen Merge Mansion -pelin markkinointiin.

Joulukuussa Supercell ilmoitti avaavansa uuden pelistudion Yhdysvaltoihin. Sen rekrytoinnit ovat parhaillaan käynnissä. Uuden pelistudion tavoitteena on tehdä ”pelejä, joita Supercelliltä ei välttämättä odotettaisi”.

Yhtiön mukaan on mahdollista, että studio kehittää esimerkiksi muitakin kuin mobiilipelejä. Ennestään Supercellillä on pelistudiot Helsingissä ja Shanghaissa.