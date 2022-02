Helsingin pörssissä on useita isoja Venäjä-riskejä – Finnairilla edessä voi pahimmillaan olla koronakriisiin rinnastuva isku

Sijoittajat hermoilevat Ukrainan tilanteen seurauksena. Helsingin pörssin suuryhtiöissä piilee useita erilaisia Venäjä-riskejä.

Euroopan pörssit päätyivät maanantaina jyrkkään laskuun. Viime viikkojen pörssiluisun taustalla on useita tekijöitä, joista polttavin on tällä hetkellä Ukrainan konflikti.

”Koko alkuvuosi on ollut pörsseissä heikko, pääasiassa nousevan inflaation ja koronnosto-odotusten vuoksi. Kun siihen lisätään vielä päivä päivältä kiristyvä Ukrainan tilanne, on ihan luonnollista, että pörssit laskevat”, OP:n pääanalyytikko Antti Saari sanoo.

Saaren mukaan geopoliittisten riskien vaikutusten arviointi on sijoittajien kannalta hyvin vaikeaa.

”Useimmiten poliittisesti kireät tilanteet eivät aiheuta kovin suuria vaikutuksia maailmantalouteen, eivätkä siten markkinoihinkaan. Samalla kaikki tiedostavat, että jos kriisi johtaa laajaan konfliktiin, vaikutukset talouteen olisivat vakavia.”

Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden kannalta Venäjään kohdistuvat riskit voi jakaa kahteen luokkaan: Venäjän ja itäisen Euroopan taloustilanteeseen ja toisaalta yleisemmin geopolitiikkaan, talouspakotteisiin ja niiden kerrannaisvaikutuksiin.

Länsimaat asettivat Venäjälle mittavia talouspakotteita vuonna 2014 Krimin miehityksen ja muiden Ukrainaan liittyneiden toimien seurauksena.

Suomalaiset pörssisijoittajat saivat tästä muistutuksen viime viikolla, kun pieni konepajayhtiö Kesla tiedotti rahoituslaitoksen keskeyttäneen sen venäläisen asiakkaan rahaliikenteen ”pakotesäännösten tulkinnan perusteella”.

Kesla joutui laittamaan päätöksen seurauksena asiakkaan noin kymmenen miljoonan euron arvoisen tilauskannan jäihin, kunnes tilanne selviää. Summaa voi pitää Keslan kannalta merkittävänä, sillä yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 45,5 miljoonaa euroa.

Pörssin suuret yhtiöt ovat pystyneet toistaiseksi toimimaan verrattain sujuvasti nykyisistä Venäjä-pakotteista huolimatta. Venäjä-riskejä kuitenkin riittää. Helsingin pörssin suuryhtiöistä merkittävimmät suorat Venäjä-riskit ovat Nokian Renkailla, Fortumilla ja Finnairilla.

Nokian Renkaat

Nokian Renkaat on Helsingin pörssin suuryhtiöistä kenties kaikkein tiukimmin sidoksissa Venäjään. Yhtiön suurin rengastehdas sijaitsee Seuloskoissa, lähellä Pietaria.

”Seuloskoin tehdas on Nokian Renkaille hyvin tärkeä, jopa elintärkeä”, Inderesin analyytikko Joonas Korkiakoski kertoo.

Nokian Renkailla on tehtaat Venäjällä, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Venäjän tehdas on niistä suurin ja tehokkain. Korkiakoski arvioi, että Venäjän-tehdas vastasi viime vuonna lähes 80 prosentista Nokian Renkaiden rengastuotantoa.

Tehtaan tuotannosta suurin osa vietiin Venäjän ulkopuolelle. Nokian Renkaat kertookin olevansa Venäjän suurin kulutustavaroiden viejä. Se kuvaa Nokian Renkaiden tärkeää asemaa Venäjän vientisektorilla. Vastaavasti Venäjään kohdistuvat vientipakotteet voisivat teoriassa kohdistua venäläisyhtiöiden lisäksi myös Nokian Renkaisiin.

”Osana normaalia riskienhallintatyötämme valmistaudumme erilaisiin skenaarioihin, ja tätä työtä on nyt Ukrainan kriisin vuoksi tehty hyvin aktiivisesti. Tähän työhön sisältyy saatavuuden suunnittelu. Voimme tarvittaessa tehdä päätöksiä nopeasti. Meillä on valmiudet siirtää tiettyjen tuoteryhmien valmistusta tehtaiden välillä tilanteen niin vaatiessa”, Nokian Renkaiden viestintäpäällikkö Tarja Pennanen kommentoi tilannetta sähköpostitse.

Venäjän kuluttajamarkkinat ovat nekin tärkeät Nokian Renkaille. Viime vuosina yhtiö on saanut noin viidesosan myynnistään Venäjän markkinoilta. Niinpä Venäjän heikko talouskehitys näkyisi nopeasti yhtiön kasvuluvuissa.

Nokian Renkaat on ollut yksi alkuvuoden vaisuimpia osakkeita Helsingin pörssissä. Yhtiön osakekurssi on laskenut alkuvuoden aikana 21 prosenttia ja painui maanantaina neljä prosenttia.

Valtion sijoitusyhtiö Solidium omistaa Nokian Renkaista 9,4 prosenttia.

Fortum

Valtion enemmistöomistuksessa oleva energiayhtiö Fortum omistaa Venäjällä kaasu- ja hiilivoimaloita sekä aurinko- ja tuulivoimaa. Fortum kertoo olevansa Venäjän suurin tuulivoiman tuottaja.

Myös Fortumin tytäryhtiö Uniper on monin tavoin sidoksissa Venäjään. Uniper omistaa Venäjällä kaasu- ja hiilivoimaloita ja on osaomistajana Itämeren poikki kulkevassa Nord Stream 2 -kaasuputkessa.

Fortumin Venäjän-toiminnot vastasivat tammi-syyskuussa reilua kymmentä prosenttia koko Fortumin vertailukelpoisesta liikevoitosta. Uniperilla vastaava luku oli lähes 30 prosenttia. Uniperin todellinen Venäjä-riippuvuus on tuotakin lukemaa suurempi, sillä sen Euroopan voimalat pyörivät pitkälti Venäjältä ostetulla kaasulla.

Kaikkiaan Fortumin ja Uniperin Venäjä-toimintojen arvo lasketaan miljardeissa euroissa.

Fortumin Venäjän-liiketoiminta on luonteeltaan verrattain vakaata, sillä se saa monista Venäjällä sijaitsevista tuotantolaitoksistaan korvauksen kapasiteettimaksuina. Se takaa lähivuosina tietyn hinnan Fortumin Venäjällä tuottamalle sähkölle. Tällöin suurin liiketoiminnan riski Fortumille on ruplan kurssi, joka on heikentynyt viime kuukausien aikana.

Fortumin kannalta ruplan kurssiakin suurempi riski piilee siinä siitä, että energiayhtiöt päätyvät usein kansainvälisen politiikan pelinappuloiksi.

Turun yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professori Kari Liuhto arveli vastikään Helsingin Sanomissa, että Fortum on kiristysruuvi, jota Venäjä voi halutessaan käyttää osana politiikkaansa.

Sijoittajat ovat jo reagoineet Fortumin Venäjä-riskeihin. Yhtiön osakekurssi on laskenut alkuvuoden aikana noin 13 prosenttia, vaikka analyytikot ovat nostaneet yhtiön tulosennusteita. Maanantaina Fortum osakekurssi päätyi yli viiden prosentin laskuun.

Finnair

”Finnairin strategian kulmakivenä on yhtiön maantieteellinen sijainti, joka mahdollistaa nopeimmat yhteydet kasvavilla Aasian ja Euroopan välisillä lentomarkkinoilla”, Finnair kertoo vuoden 2020 vuosikertomuksessaan.

Juuri nyt tuo maantieteellinen sijainti näyttää yhtä paljon riskiltä kuin kilpailuedulta.

Venäjä tai Ukraina eivät ole ykköspäämääriä Finnairin lennoille, mutta Venäjä on Finnairin toiminnalle siitä huolimatta elintärkeä kumppani. Finnair haluaa kasvaa erityisesti Kaakkois-Aasian reittiliikenteessä, ja tällöin suorin reitti kulkee Venäjän yli.

Jos Finnair menettäisi Venäjän ylilentolupansa, tarkoittaisi se miltei koronakriisiin rinnastettavaa iskua yhtiön liiketoiminnalle. Jos samaan aikaan myös Ukrainan ilmatila sulkeutuisi, jäisi Suomi Finnairin lentoreittien kannalta pussin perälle. Ainoa mahdollisuus pitkiin reittilentoihin olisi käytännössä länteen.

Finnairin osakekurssi on noussut alkuvuoden aikana kolme prosenttia ja kehittynyt siten Helsingin pörssin yleisindeksiä vahvemmin. Toisaalta Finnairin kurssikehitys on jäänyt selvästi jälkeen monista muista eurooppalaisista lentoyhtiöistä, joiden kurssit ovat nousseet vahvasti tammi-helmikuun aikana.

Suomen valtio omistaa Finnairista 56 prosenttia.

Neste

Neste on perustanut bisneksensä vuosikymmenien ajan venäläisen Urals-raakaöljyn jalostukseen.

Nesteen Venäjä-riippuvuudet ovat kuitenkin vähentyneet huomattavasti viime vuosien aikana, sillä Neste tekee nykyään suuren osan tuloksestaan uusiutuvilla polttoaineilla. Yhtiö kerää uusiutuvat raaka-aineet eri puolilta maailmaa, eikä niissä ole analyytikkoarvioiden mukaan erityistä Venäjä-riskiä.

Nesteen perinteinenkään jalostustoiminta ei ole täysin venäläisen öljyn varassa. Urals-öljyn osuus Nesteen jalostamoilla on vaihdellut viime vuosina 50-80 prosentin haarukassa. Viime vuonna Nesteen jalostamoiden läpi virranneesta öljystä 65 prosenttia oli Uralsia.

Neste kertoo tekevänsä päätöksen käytetystä raakaöljylaadusta ”hinnan, laadun ja siitä saatavan tuotesaannon” mukaan. Analyytikot arvioivat, että ääritapauksessa Nesteen jalostamot voisivat tarvittaessa toimia jopa kokonaan ilman venäläistä öljyä.

Nesteen suurin omistaja on Suomen valtio noin 36 prosentin omistusosuudella. Toisiksi suurin omistaja on valtion Ilmastorahasto Oy noin kahdeksan prosentin osuudella.