Jokainen on joskus joutunut tilanteeseen, jossa keskustelun toinen osapuoli on raivostunut. Varsinkin internetissä se on helppoa.

Raivon sytykkeitä on monenlaisia. Yksi, varsin helppo tapa saada kenet tahansa pillastumaan, on kyseenalaistaa jotain hänelle pyhää.

Pyhä on jotain, minkä arvosta ei keskustella.