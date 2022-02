Niina Suuriniemi Hopper teki kansainvälistä tutkijan uraa Britanniassa Cambridgen yliopistossa. Hän tutki väitöskirjassaan sitä, miten esimerkiksi onnettomuudessa loukkaantuneen polven rustoa voidaan korjata kantasoluhoidolla ja biomateriaaleilla.

Britanniassa hän tutustui myös puolisoonsa Donald Hopperiin.

Perhe vietti kansainvälistä elämää ja asui Britannian lisäksi Sveitsissä, Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa. He saivat kaksi lasta ja miettivät perheelle sopivaa liikkumistapaa.

Näin he päätyivät kokeilemaan sähköautoilua sekä Lontoossa että pienessä espanjalaisessa kaupungissa.

”Meillä ei ollut omaa autoa, vaan käytimme yhteiskäyttöautoja. Kun ei ollut kotona omaa latauspistettä, piti turvautua julkisiin latauspisteisiin, ja se ei ollut helppoa”, Suuriniemi Hopper kertoo.

Vuonna 2017 he muuttivat Suomeen. Donald Hopper työskenteli energiayhtiö Fortumilla sähköautojen latauspisteitä rakentavassa palvelussa.

Pariskunta koki, että sähköautot ovat hienoja, mutta niiden käyttämiseen liittyy vielä paljon epämukavuutta: Kestääkö sähköverkko? Missä on latauspiste? Miten lataus maksetaan, ja paljonko se maksaa?

”Ajattelimme, että jos näin monella latauksen tarjoajalla on vaikeuksia tehdä tästä toimivaa, olisi hyvä, jos joku voisi auttaa niitä yrityksiä siinä”, Suuriniemi Hopper sanoo.

Hän oli äitiyslomalla kahden pienen lapsen kanssa. Katkos uralla kypsytti päätökseen yrityksen perustamisesta.

Ensimmäiset puoli vuotta hän teki yrityksen suunnitelmia itsekseen keittiön pöydän ääressä.

Nyt Eva Global huolehtii Euroopassa jo noin 240 000 sähköautolaturin verkostosta 31 maassa ja palvelee 1,8 miljoonan sähköautoilijan joukkoa. Seuraavaksi tavoitteena on kasvaa Yhdysvalloissa ja Aasiassa.

Loikka kantasolututkijasta ja lääketieteestä sähköautoalan startup-yrittäjäksi kuulostaa erikoiselta. Suuriniemi Hopperin mielestä niissä on kuitenkin paljon yhteistä.

”Olen työskennellyt isoissa lääkeyrityksissä ja pienissä startupeissa. Niissä näin, miten asioita tuotteistetaan.”

Niina Suuriniemi Hopper ja Donald Hopper perustivat yhdessä yrityksen muutettuaan Suomeen.

Eva Globalin alkuperäinen tuote oli tekninen tuki latauspisteiden käyttäjille. Kun autoilijalla oli ongelma, hän pystyi ottamaan yhteyttä puhelimella, chatissa, sosiaalisen median kanavissa tai karttapalvelussa.

Eva Globalin asiakaspalvelija auttoi selvittämään etäyhteydellä ongelmaa. Tyypillisesti jo laturin käynnistäminen uudelleen saattoi auttaa.

Seuraava askel oli ryhtyä ratkaisemaan itse ongelmia.

Yhtiö kehitti työkalun, jolla se pystyy seuraamaan latauspisteiden sähköverkkoa ja toimintaa sekä korjaamaan automatisoidusti niihin tulevia vikoja. Useat alan toimijat ovat ulkoistaneet sille latauspisteidensä ylläpidon ja teknisen tuen. Sen asiakkaita ovat muun muassa Siemens, Allego ja Ionity ja Suomessa esimerkiksi Virta ja Kempower.

Seuraavaksi yhtiö on laajentamassa latauspisteiden huoltoon ja korjaamiseen.

Sähköautojen lataamisen arvoketjussa ovat siis energiayhtiöt, latausverkoston rakentajat ja niille ohjelmistoja tuottavat yhtiöt.

”Me teemme niiden kaikkien kanssa yhteistyötä, autamme niitä ja edistämme verkon kuntoa”, Suuriniemi Hopper selittää.

Hänen mukaansa kukaan muu ei tee vielä samaa, eli startup on löytänyt uuden lokeron kasvavilla markkinoilla. Kilpailua olisi, jos yritykset hoitaisivat tämänkin itse.

Se tekee yhtiöstä myös kuuman pääomasijoittajien mielestä.

Eva Global sai viime kesänä mukaansa ensimmäisen pääomasijoittajan, kun eurooppalaisiin kasvuyhtiöihin erikoistunut Verdane teki siihen merkittävän sijoituksen. Rahoituskierros oli yli kymmenen miljoonaa euroa.

Sijoitus kuitenkin julkistettiin vasta nyt, samaan aikaan Verdanen uuden vaikuttavuuteen keskittyvän 300 miljoonan euron Idun-rahaston kanssa. Se sijoittaa vastuullisiin teknologiayrityksiin, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita energiansiirtymässä, kestävässä kuluttamisessa ja elinvoimaisissa yhteisöissä.

Suuriniemi Hopperin mukaan Eva Globalin liikevaihto kasvoi viime vuonna 2,2 miljoonaan euroon edellisvuoden 0,7 miljoonasta eurosta.

Siihen nähden, että yhtiö kutsuu itseään ”maailman johtavaksi sähköisten ajoneuvojen latausratkaisujen palveluntarjoajaksi”, liikevaihto kuulostaa vielä hyvin pieneltä. Markkina on kuitenkin vielä alkuvaiheessa ja oleellisinta ovat kasvunäkymät, Suuriniemi Hopper arvioi.

”Sähköautot yleistyvät nopeasti, ja kasvamme, kun asiakkaamme rakentavat latausverkostoa. Olemme pandemian aikana vuosi vuodelta kolminkertaistaneet liikevaihtomme”, Suuriniemi Hopper sanoo.

Hänen mukaansa tänä vuonna jo saadut sopimukset ovat tuomassa noin kahdeksan miljoonan euron liikevaihdon.

Eva Globalilla on pääkonttori edelleen Tampereella mutta toimistot myös Espanjassa, Saksassa, Alankomaissa ja Malesiassa. Yhtiöllä on jo 150 työntekijää, jotka hoitavat sähköautoilijoiden asiakaspalvelua 27 kielellä. Se on laajentunut nopeasti uusille markkinoille myös pandemian aikana.

Seuraavaksi työn alla on toimiston avaaminen Yhdysvalloissa Texasissa.