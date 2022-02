Suomalaiset pörssiyhtiöt palkitsevat tänä keväänä omistajiaan ruhtinaallisesti. Jakoon tuleva osinkopotti on nyt ennätyssuuri.

Se on ylittämässä kolmen vuoden takaisen aiemman ennätyksen, jolloin yritykset jakoivat yhteensä 14 miljardin euron osingot.

Vaikka yhtiöiltä osattiinkin jo ennalta odottaa tuhtia voitonjakoa, niin silti odotukset ovat isoilta osin ylittyneet.

OP:n pääanalyytikon Antti Saaren mukaan lähes 40 prosenttia yrityksistä on kertonut jakavansa nyt ennusteita suuremmat osingot.

Vain viidennes yritysten jakamista osingoista on jäämässä pettymykseksi. Loppuosa yrityksistä jakaa täsmälleen odotetun suuruisen osingon.

Aiempaa suurempien osinkojen taustalla ovat yhtiöiden entisestään parantuneet tulokset, eli kasvaneiden voittojen ansiosta jaettavaa riittää aiempaa enemmän.

Tulokset ovat Saaren mukaan olleet viime vuonna erittäin hyviä, joten isojenkin osinkojen maksaminen on perusteltua.

Yksi syy osinkojen kasvuun on myös koronahuolien hellittäminen. Parin edellisen vuoden aikana osa yrityksistä on ollut normaalia varovaisempia osinkojen jakamisessa, kun koronaepidemian talousvaikutuksista ei ole ollut tietoa, Saari sanoo.

” Kaikista suurimmat osinkopotit tulevat jakoon Nordeasta, Sammosta, Koneesta ja Nokiasta.

Nyt yritykset ovat huomanneet, ettei uusillakaan epidemia-aalloilla ole merkittäviä talousvaikutuksia. Tällöin yrityksiin kertyneitä liikoja varoja on ruvettu jakamaan ulos.

Moni yritys jakaa nyt ylimääräisiä lisäosinkoja perusosinkojen päällä. Muutamat yhtiöt jakavat lisäksi vielä koronan takia rästissä olleita edellisvuosien osinkoja.

Viime syksyyn asti osingonjakokiellossa olleet pankit pääsevät myös jakamaan osinkoja ilman rajoituksia.

Tähän mennessä osingonjaosta on kertonut noin 80 yhtiötä. Suurista yhtiöistä osinkoehdotuksensa ovat julkistaneet lähes kaikki energiayhtiö Fortumia lukuun ottamatta.

Maksuun osingot alkavat tulla maalikuussa sitä mukaa kun yhtiökokoukset ovat virallisesti hyväksyneet ehdotetun voitonjaon.

Kaikista suurimmat osinkopotit tulevat jakoon Nordeasta, Sammosta, Koneesta ja Nokiasta. Pelkästään niiden osinkojen kasvu riittää kasvattamaan jaettavan potin ennätyssuureksi. Niiden jakamien osinkojen yhteenlaskettu määrä yltää seitsemään miljardiin euroon.

Yhtiöiden jakamista isoista osingoista hyötyy myös Suomen valtio. Sen lisäksi, että osinkojen kasvu tarkoittaa valtion verotulojen kasvua, valtion kirstuun ropisee myös osinkoja.

Isoimman potin valtio kerää Sammon osingoista, jonka suurin omistaja on valtion sijoitusyhtiö Solidium. Sen salkussa on kaikkiaan tusina pörssiyhtiötä. Lisäksi valtio on suoraan hyvinä osingonmaksajina tunnettujen Fortumin ja Nesteen suuromistaja.

Pelkästään Sammosta Solidiumille kilisee 136 miljoonan euron osinkopotti.

” Perinteisesti Helsingin pörssissä kovinta osinkotuottoa ovat tarjonneet finanssiyhtiöt.

Sammon poikkeuksellisten suurten osinkojen taustalla ovat Nordea-osakkeiden myynnit. Sampo jakaa niistä saamansa varat osakkeenomistajilleen normaalien osinkojen lisäksi. Jakoon tulee kaikkiaan peräti 2,3 miljardia euroa.

Osinkopotin suuruus ei ole yllätys, sillä Sampo kertoi jo viime syksynä luvassa olevan lisäosingon vähimmäismäärän, joka on kaksi euroa osaketta kohden.

Kaikkiaan Sampo jakaa osaketta kohden 4,10 euroa osinkoa, josta lisäosingon osuus on 2,40 euroa ja varsinaisen osingon osuus 1,70 euroa.

Saari ei pidä sitä suurena yllätyksenä.

Tämän hetken osakekurssilla laskettuna Sammon osinkotuotto on yltämässä yli yhdeksään prosenttiin eli pörssin toiseksi kovimmaksi.

Osinkotuotto lasketaan suhteuttamalla osinko osakekurssiin. Osakekurssin nousu pienentää osinkotuottoa ja pudotus kasvattaa sitä.

Jättipotti ja hyvä osinkotuotto on luvassa myös Nordeasta. Mikään yllätys ei senkään 2,7 miljardin euron osinkopotti ole. Nordea on kertonut keventävänsä pääomarakennettaan jakamalla osinkoja ja ostamalla omia osakkeitaan.

Luvassa on 0,69 euroa osaketta kohden, mikä osui analyytikoiden ennustehaarukan yläpäähän.

Nordeankin osinkotuotto kuuluu pörssin parhaimmistoon, ja yltää tämän hetken osakekurssilla laskettuna lähemmäs seitsemään prosenttiin.

Nordean osakkeenomistajia on hellitelty isoilla osingoilla jo tätä ennenkin, kun yhtiö pääsi viime lokakuussa jakamaan rästissä olleita osinkoja. Silloin jaossa ollut 2,9 miljardin euron osinkosumma oli Suomen kaikkien aikojen suurin yhdellä kertaa jaettu käteisosinkopotti.

” Kärkijoukkoon ovat nousseet yllättäjinä myös turkisyhtiö Saga Furs ja elintarvikeyhtiö Atria.

Odotettua oli myös Nokian palaaminen osingonmaksajaksi tänä keväänä muutaman vuoden tauon jälkeen. Vaikka osakekohtainen osinko onkin pieni, sillä on iso symbolinen merkitys.

Nokia jakaa lupaamansa kahdeksan sentin osingon neljässä erässä eli kvartaaleittain. Osinkotuotto on nykykurssilla laskettuna jäämässä alle pariin prosenttiin. Senkin osingoista kertyy kuitenkin lähes puolen miljardin euron potti.

Perinteisesti Helsingin pörssissä kovinta osinkotuottoa ovat tarjonneet finanssiyhtiöt. Vaikka kärkipäähän rynnivät nytkin Sampo, Nordea ja Taaleri, mukaan on kiilannut myös yllättäjiä.

Ykkössijaa pitää hallussaan teräsyhtiö SSAB yhdessä Taalerin kanssa. Molemmista on luvassa yli kymmeneen prosenttiin yltävää osinkotuottoa.

Huipputuloksen tehnyt SSAB ylitti osinkoennusteet 50 sentin osingollaan. Viime vuonna se ei jakanut lainkaan osinkoa.

Taalerilta luvassa olevaa 1,20 euron tuhtia osinkoa sen sijaan osattiin odottaa, kun viime vuonna varainhoitoliiketoimintansa myynyt yhtiö purkaa ylivahvaa tasettaan.

Kärkijoukkoon ovat nousseet yllättäjinä myös turkisyhtiö Saga Furs ja elintarvikeyhtiö Atria. Saga Fursin osinko sisältää aiemmin jakamatta jääneitä osinkoja ja Atria puolestaan korotti osinkoaan.

Perinteisesti hyvää osinkotuottoa on luvassa myös teleyhtiö Elisalta ja Telialta.

Yksi isoimmista yllätyksistä on Saaren mielestä hissiyhtiö Koneen vahva osinko.

Tuhdin 1,75 euron perusosingon lisäksi hissiyhtiöstä on luvassa lähes yhtä muhkea lisäosinko eli 1,35 euroa osaketta kohden. Tämä tarkoittaa yhteensä miljardin euron osinkosummaa ja 3,8 prosentin osinkotuottoa.

Yllättävänä Saari pitää myös Marimekon tuhteja osinkoja. Ne kertovat Marimekon vahvasta tuloskunnosta, joka ei muiden muotiyhtiöiden tapaan ole kärsinyt koronaepidemiasta.

Marimekko jakaa viime vuoden tuloksestaan 1,60 euron osakekohtaisen perusosingon päälle vielä 2,00 euron lisäosingon. Näiden lisäksi se jakaa viime vuonna odottamaan jätetyn yhden euron osingon eli yhteensä 4,60 euroa osaketta kohden.

Tämä nostaa Marimekon osinkotuoton lähemmäs viiteen prosenttiin, eli 15 parhaimman joukkoon.

Odotukset ylittäviä osinkoja ovat Saaren mukaan tarjoilleet myös keskenään yhdistyvät konepajayhtiöt Neles ja Valmet.

Myös rakennusalan yhtiöiden Kreate Groupin ja Caverionin osingot ylittävät reilusti odotukset. Niiden osinkotuotot eivät kuitenkaan yllä pörssin parhaimpiin.

Yksi yllättäjistä on ohjelmistoyhtiö Admicom, joka jakaa tuplasti sen mitä osinkoennusteet siltä odottivat. Kasvuyhtiönä se on muutenkin harvinainen osingonjakaja. Sen osinkotuotto ei kuitenkaan yllä parhaimpien joukkoon.

” Tulokset kertovat kysynnän olleen hyvää, mutta kannattavuudet ovat kärsineet kustannusten noususta.

Kauppakonserni Kesko kasvattaa sekin osinkoaan odotettua enemmän. Samalla se ottaa käyttöön Yhdysvalloissa suositut kvartaaliosingot, eli se jakaa lupaamansa reilun euron osingon neljässä erässä eli kvartaaleittain.

Keskon osinkotuotto on nykykurssilla laskettuna jäämässä alle pariin prosenttiin.

Selvästi parempaa osinkotuottoa on luvassa halpakauppaketju Tokmannista.

Pettymykseksi on sen sijaan osoittautunut saunayhtiö Harvia, jonka osinko jää vain puoleen odotetusta. Yhtiö tekee hyvää tulosta, mutta se sanoo muuttaneensa osinkopolitiikkaansa ja haluaa jatkossa varmistaa, että sillä on varaa myös yritysostoihin ja kasvuinvestointeihin.

Myös kalastustarvikkeita valmistavan Rapalan osinko jäi selvästi odotuksia heikommaksi.

Oheinen taulukko kertoo parhaimmat osingonmaksajat.

Juttu jatkuu taulukon jälkeen.

Entä miten käy jatkossa? Todennäköisesti osinkojen ennätystehtailu voi päättyä tähän ainakin joksikin aikaa.

”Uskon, että valtaosa yhtiöistä tulee nostamaan osinkoaan vuoden päästä, mutta osinkojen kokonaiskertymä ei välttämättä nouse”, Antti Saari arvioi.

Syyksi tähän voi hänen mukaansa riittää pelkästään se, että Sammon jaettavissa oleva osinkopotti ei enää kasva sen jaettua nyt massiiviset lisäosingot.

Sen sijaan odotetulla investointien kasvulla Saari ei usko olevan vaikutusta osingonjakoon. Ne eivät ole enää nykyään toisiaan poissulkevia. Yhtiöiden taloudellinen asema on niin vahva, että investoinnit eivät estä osinkojen jakoa.

Näin siitä huolimatta, että tuloksissa on Saaren mukaan palattu normaalimpaan tilanteeseen monen huippuvahvan tuloskauden jälkeen.

Tulokset kertovat kysynnän olleen hyvää, mutta kannattavuudet ovat kärsineet kustannusten noususta. Tämä näkyy siinä, että yritysten liikevaihdot ovat kasvaneet odotettuakin enemmän toisin kuin liikevoitot, jotka ovat olleet linjassa odotusten kanssa.

”Yhtiöiden näkymissä on maltillista positiivisuutta, vaikka myös hieman varovaisuuttakin”, Saari sanoo.