Eemeli Aron, 40, palaverit painottuvat joskus iltaan, koska osa kollegoista aloittaa työnteon vasta myöhään iltapäivällä Suomen aikaa.

Helsingissä asuva Aro työskentelee Firefox-selaimesta tunnetun Mozilla Corporationin ohjelmistoinsinöörinä. Virtuaalisen tiimin jäsenet asuvat eri puolilla maailmaa, Yhdysvaltojen Kalifornian lisäksi Saksassa, Sloveniassa ja Kanadassa.

Mozillalla on Suomessa muutama työntekijä, mutta ei fyysistä konttoria. Aron työtila on työnantajan kustantamana Village Worksin coworking-tiloissa.

”Jos haluaa enemmän palkkaa tai vaikuttavuutta omalle työlle, maailmalla on enemmän vaihtoehtoja”, Aro sanoo.

Aro vaihtoi edellisestä työpaikastaan Mozillalle kaverin suosittelun ansiosta. Ennen Mozillaa hän työskenteli viitisen vuotta suomalaiselle Vincit-ohjelmistotalolle. Vaihto virtuaalitiimiin ei tuntunut missään, koska pandemian takia työt oli tehty etänä jo yli vuoden.

” ”Raha on iso tekijä.”

Osa Suomessa töitä tekevistä asiantuntijoista ei törmää työkavereihinsa kahvihuoneessa pitkään aikaan siksi, että nämä tekevät töitä vaikkapa Tanskassa, Ruotsissa tai Yhdysvalloissa.

Suurimmalle osalle Mozillan työntekijöistä ei Aron mukaan ole osoitettu omaa toimistoa lainkaan ja iso osa työstä tehtiin etänä jo ennen pandemiaa.

Rekrytointivaiheessa olikin selvää, että Aro tekee työt Suomesta käsin. Mozillalla on Suomessa sivukonttori työsuhteiden byrokratian hoitamiseksi.

Työssään Mozillalla Aro keskittyy open source -ohjelmointiin ja edustaa yhtiötä erilaisissa standardijärjestöissä. Uuden työpaikan valintaan vaikuttivat työn sisällön ja työyhteisön lisäksi palkka.

”Raha on iso tekijä. Olin tilanteessa, jossa mietin näkymiä Suomessa. Ajattelin, että täytyy löytää työnantaja, jonka toimintamarkkinasta löytyy sen verran tuottoa, että työntekijöille voi maksaa hyvää palkkaa.”

Ohjelmistojen parissa 1990-luvun lopulta lähtien työskennellyt Aro kertoo, että Mozillan työntekijänä hän tienaa nettona noin 30 prosenttia paremmin kuin aiemmassa työpaikassaan. Etätyöntekijöiden kotimaan kustannustaso otetaan jossain määrin huomioon palkkojen määrittelyssä.

”Suomen markkinalla palkkakehitys devaajahommissa on hidasta, varsinkin jos on tehnyt töitä jo yli viisi tai jopa 15 vuotta ja tietää mitä on tekemässä.”

Vuonna 2020 Suomessa ohjelmisto- ja sovelluskehittäjän keskipalkka yksityisellä sektorilla oli Tilastokeskuksen mukaan 5 058 euroa. Aron palkkataso oli tätä korkeampi jo edellisessä työssään Vincitillä.

” ”Suomessakin on mahdollista saada samanlaista palkkaa, mutta ehkä se olisi vaikeampaa.”

Joni Ollikaista houkuteltiin muuttamaan Kööpenhaminaan, mutta toistaiseksi hän jatkaa etätöitä Tampereelta käsin.

Tampereella asuva Joni Ollikainen, 33, työskentelee tanskalaiselle Dixa-ohjelmistotuoteyritykselle tittelillä Senior Site Reliability Engineer. Paikka tarjoutui headhunterin kautta.

Ollikaisen mukaan palkkataso hänen työtään vastaavissa tehtävissä Tanskassa on noin 20–30 prosenttia Suomea kovempi. Vaikka etätyöntekijän palkkio ei olisikaan aivan yhtä korkea, peittoaa se Suomen.

Ulkomaisen yrityksen työntekijänä voi ansaita jopa useita tuhansia euroja enemmän kuin suomalaisyrityksessä.

”Suomessakin on mahdollista saada samanlaista palkkaa, mutta ehkä se olisi vaikeampaa. Kyllä palkka oli yksi selkeästi vaikuttava tekijä.”

Suurin osa Ollikaisen tiimin jäsenistä asuu Kööpenhaminassa, mutta Dixa työllistää väkeä myös Liettuasta, Espanjasta, Portugalista ja Saksasta.

Etätyöaikana ulkomaiselle yritykselle työskenteleminen ei eroa tavallisesta työarjesta. Jotkut kollegat tosin saattavat lopetella päivän urakkaa kun itse vasta aloittaa työpäivää, kuten Ollikaisen tiimin Australiassa asuva jäsen. Lisäksi kaikki lähikohtaamiset vaativat matkustamista ja suunnittelua.

Sen sijaan työsuhteen solmimisessa ja paperitöiden setvimisessä voi mennä oma aikansa.

Suomesta käsin ulkomaisille yrityksille etätöitä tekevien määrästä ei ole tarkkaa tilastotietoa. Suurin osa heistä ei ole suorassa työsuhteessa ulkomaille, koska työehdot ja verotus vaihtelevat maittain.

Sen sijaan ulkomaisilla yrityksillä voi olla tytäryhtiö Suomessa tai välissä voi olla erillinen laskutuspalvelu. Ulkomaiselle yritykselle voi myös työskennellä oman yhtiön kautta yrittäjänä. Iso osa ulkomaiselle yritykselle työtään tekevistä on virallisesti tavallisia Suomessa asuvia veronmaksajia.

Helsingissä asuva Daiana Moyano, 28, aloitti ruotsalaisen Scrintal-startupin kokoaikaisena etätyöntekijänä toukokuussa 2021.

Alkutaipaleellaan tuolloin ollut startup oli tekemässä ensimmäistä rekrytointiaan ulkomailta. Suurin osa Moyanon kollegoista työskentelee Tukholmassa.

Miellekarttoja ja muistiinpanojen jakamista yhdistävää sovellusta kehittävä startup ja Moyano päätyivät järjestelyyn, jossa hän laskuttaa palkkansa suomalaisen Omapaja-kevytyrittäjyysalustan kautta. Näin verot ja muut maksut hoituvat palvelun kautta Suomeen.

Helsingissä asuva Daiana Moyano sai työtarjouksen Tukholmasta. Alun paperitöiden jälkeen yhteistyö on ollut sujuvaa.

”Halusin varmistaa, että kaikki menee sääntöjen mukaan. Uskon, että maahanmuuttajat ovat tässä vielä tavallista tarkempia, koska emme halua ottaa riskejä. Alussa oli paljon selvitettävää, mutta sen jälkeen kaikki on mennyt omalla painollaan.”

Argentiinasta kotoisin oleva Moyano muutti suomalaisen puolisonsa kanssa Helsinkiin noin kaksi vuotta sitten, juuri ennen pandemiaa. Syksyllä 2020 hän oli Growth Hacker -harjoittelussa Icebreaker-pääomasijoitusyhtiössä.

Harjoittelun jälkeen Moyano haki töitä Suomesta, mutta Scrintalin perustajiin kuuluva Ece Kural ottikin häneen yhteyttä Icebreaker-kontaktien kautta.

”Siinä huomasi, miten tärkeää verkostojen rakentaminen on”, nykyisin Growth Manager -tittelillä töitä tekevä Moyano kertoo.

Tanskalaisella Dixallakaan ei ole Suomessa tytäryhtiötä, vaan työntekijän palkkakuitti välitetään Papaya Global -palvelun kautta. Ulkomaisella yhtiöllä ei välttämättä ole kaikkia tietoja Suomen työehdoista. Kumppani auttaa myös tässä puolessa.

”Alussa vähän mietitytti se, että työsuhde tehdään tällaisen kumppanin kautta, mutta kaikki on mennyt sujuvasti”, Ollikainen sanoo.

Kokemukset etätiimin hyödyistä ja haasteista ovat yksilöllisiä, Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen johtaja, apulaisprofessori Anne Mäkikangas sanoo. Hän kehottaa puntaroimaan, sopiiko virtuaalisesti tehtävä työ itselle ja millaisia hyötyjä tai haasteita se tarjoaa.

”Joillekin tällainen työtapa sopii loistavasti, toiset taas kaipaavat kahvihuone- ja työkäytäväkeskusteluja, jotka kenties antavat enemmän tilaa epäformaalille vuorovaikutukselle.”

Tutkimushavaintojen mukaan virtuaalisessa ja digitaalisessa yhteistyössä ryhmäytymisen tunne ja aidot suhteet syntyvät hitaammin kuin lähitiimeissä. Taustalla onkin katsottu olevan juuri lähitiimeissä tapahtuva epämuodollinen viestintä.

Etätiimeissä tarvitaan yhteistyö- ja johtamistaitojen lisäksi teknologiaa tukemaan vapaamuotoista kommunikaatiota.

Täysin etänä tehtävä työ voi olla onnistunut ratkaisu asiantuntijatyössä. Hyviä puolia ovat työn itsenäinen luonne, joustavuus ja se, ettei omaa elämää tarvitse rakentaa työpaikan ympärille.

Myös Moyanolle etätyön mielekkäänä pitämisessä tärkeää on itsenäisyys ja vapaus. Toisaalta viikkoon on hyvä olla rakennettuna joitakin pysyviä elementtejä, jotka ylläpitävät työrytmiä.

Esimerkiksi Scrintalilla viikot alkavat edellisen viikon edistymisen seurannalla. Keskiviikkoisin järjestetään niin sanottu demopäivä ja joka toinen perjantai käydään tarkemmin läpi, mihin suuntaan projekteja viedään, mitä edistetään ja mitä jätetään.

Moyano sanoo, että etätyössä tiedonkulun täytyy olla järjestelmällistä.

”Raportoinnissa pitää olla hyvin selkeää esimerkiksi se, mistä informaatio on löydettävissä.”

Perustajat yrittävät käydä kahdenkeskisiä keskusteluja työntekijöiden kanssa mahdollisimman usein. Moyanon mukaan sovitut vapaamuotoiset hetket ovat arvokkaita, koska etätyössä ihmisiä ei voi vain nykäistä hihasta.

Apulaisprofessori Mäkikangas toteaa, että ulkomaiselle ja kansainväliselle toimijalle työskentely voi itsessään olla innostavaa mahdollisuuksien ja työyhteisön kansainvälisyyden ansiosta.

”Kansainvälisten, kenties monesta eri kulttuurisesta taustasta tulevien osaajien kanssa huipputiimissä työskentely on varmasti jo sinänsä erittäin motivoivaa ja palkitsevaa”, Mäkikangas sanoo.

Tampereella asuva Ollikainen on samaa mieltä.

”Kansainvälisyys tuntuu paljon aidommin kuin jos olisi töissä monikansallisen yhtiön Suomen-konttorissa.”

Virtuaalitiimien työssä on tärkeää varmistaa vuorovaikutus, tiedonkulku ja näiden riittävyys sekä kiinnittää huomiota yhteiseen päätöksentekoon ja siihen, että kaikki ymmärtävät tiimin tavoitteet samalla tavalla.

Lähityössä työn imu ja innostus tarttuvat, mutta virtuaalityössä saman ilmiön synnyttäminen vaatii fasilitointia. Työnantajan pitää ottaa huomioon myös tiimihengen luominen sekä innostuksen syttymiseen ja tiimin rakentamiseen liittyvät kysymykset.

”Kuinka valitaan tiimiin sopivat henkilöt, jotka täydentävät toisiaan osaamiseltaan päämäärän saavuttamisen kannalta, mutta ovat halukkaita ja kykeneviä pitkäaikaiseen etätyöskentelyyn?” Mäkikangas pohtii.

” ”Tuntuu, että en ole sidoksissa Suomeen työnhaun kannalta, vaikka haluan asua täällä.”

Teknologia-alalla ihmisiä on houkuteltu työsuhde-eduilla, kuten juoma- ja ruokatarjoiluilla tai konttorille rakennetuilla pallomerillä tai peleillä.

Etätyössä edut pitää miettiä uusiksi.

Mozillalla järjestetään hyvinvointipäiviä, eli käytännössä ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä, jolloin kenenkään ei tarvitse olla tavoitettavissa. Seuraava vapaapäivä on Aron mukaan maaliskuussa. Työpaikka järjestää myös viikon, jolloin työntekijöiden on määrä pitää mahdollisimman vähän kokouksia.

Aiemmin yhtiö on järjestänyt kaikille työntekijöille ja vapaaehtoisille tarkoitetun All Hands -tapahtuman kaksi kertaa vuodessa. Monipäiväinen sisäinen konferenssi pyritään järjestämään taas syksyllä.

Ollikaisen mukaan ulkomaisen yrityksen kanssa työsuhdetta solmiessa kannattaa olla tarkkana niin palkkaneuvotteluissa kuin työsuhde-etujen kanssa. Suomessa on esimerkiksi tavallista saada lounasseteleitä, joista vain osa laskutetaan työntekijältä.

”Tanskassa lounasetu on se, että toimistolle tilataan ruoat, jotka syödään yhdessä. Minä siis olisin saanut tämän edun sen muutaman kerran vuodessa, jolloin olen Kööpenhaminassa.”

Ollikainen kehottaakin ammattiliittoon kuuluvia hyödyntämään neuvotteluissa liiton lakimiespalveluja.

Jos mielii työskennellä ulkomaiselle yritykselle, Aro suosittelee ensinnäkin pohtimaan omia arvoja. Vaikka itsenäinen etätyö sopii Arolle, yhteisö ja yhdessä tekeminen ovat hänelle tärkeitä. Hän on ollut järjestämässä koodareiden tapaamisia eli meetupeja ja konferensseja.

”Iso osa siitä, mistä omassa työssä saa kiksejä on se, että työllä on vaikuttavuutta. Sellaista työtä ei tehdä tyhjiössä, vaan muiden ihmisten kanssa.”

Toistaiseksi Aro ei ole pohtinut muuttoa pois Suomesta.

”Jos toiminnalla halutaan tuoda muutoksia maailmaan, on ihan mahdotonta ajatella, että sitä voisi tehdä muuten kuin etänä. Porukka on liian globaalia.”

Ainoa todella tuntuva haaste virtuaalitiimissä ovat Aron mielestä olleet kansainväliset matkustusrajoitteet. Tiimi on yrittänyt järjestää yhteistä tapaamista, toistaiseksi tuloksetta.

Niin Aro, Moyano kuin Ollikainen ovat tavanneet ainakin osan kollegoistaan fyysisesti työnantajiensa kotipaikoissa.

Aro ei ole käynyt Mozillan toimistolla, mutta hän oli järjestämässä Kalifornian Santa Claraan Unicode-konferenssia, johon osallistui joitakin yrityksen työntekijöitä.

Ollikainen vietti työsuhteen alussa syyskuussa kaksi viikkoa Kööpenhaminan toimistolla. Vierailuja järjestetään säännöllisesti, seuraavan kerran maaliskuussa.

”Paikalla ollessa oli tehokkaampaa perehdyttää työtehtäviin, kun pystyi seuraamaan vierestä. Samalla tutustuin työkavereihin ja tiimiin”, Ollikainen sanoo.

Ollikaista houkuteltiin muuttamaan Kööpenhaminaan, mutta toistaiseksi hän on halunnut jäädä Tampereelle.

Moyano kävi viime syksynä ensimmäistä kertaa Scrintalin Tukholman-toimistolla, jossa hän vietti työviikon.

”Olimme kaikki todella innoissamme ja energisiä. Viikonloppuna oli vapaamuotoista ohjelmaa ja kävimme jopa klubilla.”

Etätyöskentelystä nauttiva Moyano aikoo jatkaa Scrintalin työntekijänä. Jos tilanne jostain syystä muuttuisi, hän olisi nyt luottavaisempi hakemaan töitä Suomen ulkopuolelta.

”Työpaikkojen tarjonta on hyvin kapea, jos hakee töitä vain Helsingistä paikoista, joissa työkieli on englanti. Tuntuu, että en ole sidoksissa Suomeen työnhaun kannalta, vaikka haluan asua täällä.”