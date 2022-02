On pelottavaa, miten helposti ihminen tottuu mukavuuksiinsa ja unohtaa suhteellisen hyvän asemansa, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Juhani Mykkänen.

Kyläilin jokin aika sitten varakkaan ystävän uudessa asunnossa. Hän voivotteli tosissaan, kun “tää Gaggenaun liesituuletin ei ole tämän vuoden mallia”.

Oli vaikeaa olla huutamatta, että voidaanko sopia, että kumpikaan meistä ei enää koskaan sano mitään tuollaista. Olin nimittäin juuri lukenut edesmenneen ruotsalaisen lääkärin ja TED-puhujan Hans Roslingin kirjan Faktojen maailma (2018).

Sen innoittamana teki mieli kysyä ystävältä piikitellen, aloittiko hän kenties aamunsa sillä, että laittoi lapsensa raahaamaan likaisella ämpärillä vettä kaivosta? Tekikö hän ehkä vedestä epämääräistä puuroa, joka on ainoa ruoka, jota lapset olivat koskaan maistaneet?

Oliko yhdellä lapsista ehkä asumuksen sisänuotion vuoksi paheneva yskä?

Ei. Ystävän perheen elämä ei ole sellaista. Ei, vaikka kaivon varassa eläminen on maailman mittakaavassa edelleen yleisempää kuin se, että kodissa on vesihana.

Ja ei, minunkaan elämäni ei ole sellaista, joten seuraava voi näyttäytyä kasvuyrittäjän richsplainingina, mutta otan sen riskin, koska asia on tärkeä.

Hans Rosling kuvaa kirjassaan elintasojen eroja jakamalla maailman ihmiset neljälle portaalle.

Ensimmäisellä portaalla miljardi ihmistä elää – yllä kuvatuissa oloissa – alle 60 eurolla kuussa. Seuraavalla portaalla elää jo runsaat kolme miljardia ihmistä, kukin alle 200 eurolla kuussa.

Silloin vesi pitää kantaa yhä kaivosta, mutta sitä voi sentään hakea polkupyörällä. Kodissa on pätkivä sähkö ja kaasuhella. Lasten ei tarvitse kerätä polttopuita, joten heille jää aikaa käydä koulua. Perhe nukkuu savilattialla, mutta voi säästää patjoihin.

Kolmannella portaalla elää meistä hiukan alle kolmasosa, runsaat kaksi miljardia ihmistä. Tuolloin ihminen kuluttaa kuukaudessa muutamia satoja euroja. Hän tekee todennäköisesti useampaa eri työtä, viikon joka päivä. Säästöt riittävät juoksevaan veteen. Sähköä saa ympäri vuorokauden, joten lapset näkevät tehdä koulutehtäviä iltaisinkin. Perhe on myös ehkä hankkinut pakastimen, jonka ansiosta ruokavalio on monipuolistunut. Varaa on skootteriin tai moottoripyörään.

Neljännellä portaalla elää hyväosaisin miljardi ihmistä. Siihen riittää, että kuluttaa yli 850 euroa kuussa. Joukko ei siis koostu vain Gaggenau-ystävästäni ja minusta, vaan siihen kuuluvat lähes kaikki suomalaiset. Luemme tätä ehkä tilassa, jonne virtaa lämmin vesi. Olemme todennäköisesti opiskelleet 12 vuotta. Olemme lentäneet lentokoneella. Käytössämme on mahdollisesti auto. Voimme syödä ajoittain ravintolassa.

Olen varma, että valtaosa neljännen portaan ihmisistä tiedostaa olevansa verrattain poikkeuksellisessa asemassa. Teoriassa. Mutta emme oikeasti hahmota sitä arjessa.

Yksi syy voi olla, että ihminen tottuu pelottavan nopeasti saavuttamaansa elintasoon. Tiedättehän tutkimukset: jopa lottovoittajan onnellisuus palaa vuodessa lähtötasolle.

Toinen syy lienee, että seuraamme lähinnä sellaista viihdettä ja somekanavia, joissa näemme saman tai paremman elintason ihmisiä.

Jotkut meistä saattavat vältellä vertailua alempiin portaisiin myös siksi, että se alkaa hävettää. Neljännen portaan ihmisen asema on monella tapaa seurausta epäreiluista globaaleista vuosisatojen kehityskuluista, usein alempien portaiden kustannuksella.

Mutta kun sitten vertaamme itseämme muihin, niin jostain syystä kohteena ovat lähinnä itseämme “parempiosaiset” ihmiset.

Jos meidät hyväksytään yliopistoon, olemme iloisia. Sitten alamme surkutella, että osa opiskelukavereista on vieläkin fiksumpia. Jos selaamme tutun Instagramia, alamme pohtia, miksemme itsekin ole vesiputouksella.

Ja jos onnistumme muuttamaan asuntoon, jossa on hieno keittiö, saatamme todistettavasti surkutella, että jonkun muun kodinkoneet ovat uudempia.

Toki neljännelläkin portaalla on vakavia syitä suruun: sairastavat läheiset, koronalomautukset, alkoholi- ja mielenterveysongelmat, lastemme koulukiusaajat.

Mutta niistä huolimatta me tätä lukevat olemme elintasomme osalta askelmalla, jota kohti yli kuusi miljardia muuta ihmistä kipuaa koko elämänsä.

Sitä ei muista arjessa, mutta yrittää voi vaikka, kun avaa vesihanan.

Samalla voi pohtia, tulisiko tiedon vaikuttaa itseen, omiin valintoihin, tai edes omaan mielialaan.

Vai saako hyvää mieltä lopulta aina vain uusista ärsykkeistä, ja siksi sitä kannattaa hakea suosiolla esimerkiksi ihan vain Tiktok-videoista?

Miksen minä muuten ole yhtä hauska, kuin ihmiset niissä?

Maailman ihmisten erilaisia oikeita koteja voi tutkia Roslingin perheen Gapminder-säätiön Dollar Street -sivustolla.