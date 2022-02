El Salvador haluaa olla maailman johtava bitcoin-valtio. Soitimme maassa asuvalle suomalaiselle ja kysyimme, mitä ihmettä siellä oikein tapahtuu.

Ensimmäisenä muutos näkyi rantabaarissa.

Pari vuotta sitten suomalainen Juuso Ritari huomasi, että paikallisella rannalla ostoksia sai tehdä bitcoineilla.

Väli-Amerikan El Salvadorissa oli tottunut näkemään kaikenlaista, mutta kryptovaluuttojen tulo oli jotain uutta.

Nyt sama ranta tunnetaan nimellä Bitcoin Beach. Eivätkä muutokset ole jääneet siihen.

Seitsemän miljoonan asukkaan El Salvador nousi viime vuonna todennäköisesti maailman puhutuimmaksi pikkuvaltioksi, kun maan presidentti Nayib Bukele teki lukuisia bitcoiniin liittyviä aloitteita.

Kansalaisten näkökulmasta konkreettisin aloite oli se, että El Salvador muutti kryptovaluutta bitcoinin maan viralliseksi maksuvälineeksi dollarin rinnalle. Maassa toimivien yritysten on tarjottava kuluttajille mahdollisuus maksaa ostoksensa bitcoineilla.

Mutta mitä uusi valuuttajärjestelmä käytännössä tarkoittaa?

El Salvadorin talousvaikeudet ovat olleet hyvin ekonomistien tiedossa. Kovin moni ei kuitenkaan osaa kertoa, miltä bitcoin-talous näyttää ja tuntuu arjessa.

Sen sijaan suomalaisilla yrityksillä on jonkin verran käsitystä siitä, miten El Salvadorin kaltainen valtio toimii.

Konepajayhtiö Wärtsilä rakentaa El Salvadoriin nestekaasulaitosta, jonka urakka on loppusuoralla.

Työmaan rakennuspäällikkönä toimiva Ritari, 34, on asunut maassa kaksi vuotta. Hänellä on suomalaiseksi harvinaista tietoa siitä, minkälaista on asua maailman ensimmäisessä bitcoin-valtiossa.

Onko kaikki nyt toisin kuin ennen?

Kun puhelin soi kahdeksan aikaan aamulla, on lämpö kohonnut Acajutlan kaupungissa jo lähelle kolmeakymmentä astetta.

Puhelimeen vastaava suomalainen kertoo ensin tiedon, joka ei välttämättä yllätä kovin paljon: paikallisten arjessa bitcoin-huuma näkyy vain vähän.

Enemmän ilmiö tulee esiin mainoksissa ja mediassa - sekä tietysti Bitcoin Beachin kaltaisissa paikoissa. Ritarin mukaan mukaansa paikallisen rannan päätyminen kryptovaluuttojen ensimmäiseksi käyttöpaikaksi oli pitkälti sattumaa.

"Ilmeisesti joku amerikkalainen oli tykästynyt erääseen rantayhteisöön ja antoi heille siemenrahoituksen bitcoin-maksujen tarjoamiseksi. Siellä ne kioskit myivät limsaa ja olutta puupeltohökkeleistä bitcoineja vastaan.”

Tämä tapahtui jo ennen kuin presidentti Bukele nosti kryptovaluutan ykkösagendakseen. Laajemmin bitcoin alkoi näkyä El Salvadorissa vasta viime vuonna.

Bitcoineilla voi nyt maksaa monissa muissakin paikoissa kuin Bitcoin Beachilla. Varsinkin suurimmat kansainväliset ketjut ja kauppakeskukset tarjoavat bitcoin-maksuvaihtoehtoa.

” Maailmanpankin mukaan jopa neljäsosa maan bkt:sta tulee ulkomaisista rahalähetyksistä.

Ritari itse ei ole kokeillut bitcoin-maksamista. Isoin syy on se, että etenkin käteinen on luotettava maksutapa, ja myös korteilla voi maksaa monessa paikassa.

Hän kertoo kuitenkin joidenkin ystäviensä käyttävän bitcoin-maksuja kaupoissa. Systeemi siis näyttää todella toimivan.

Käytännössä bitcoin-maksut suoritetaan El Salvadorin valtion tarjoaman Chivo-sovelluksen avulla.

Juuso Ritari meksikolaisella lentokentällä elokuussa 2020. Ritari turvautui yksityiskoneeseen, koska El Salvadorin reittilennot ovat keskeytyneet hetkittäin pandemian aikana.

Bitcoinista huolimatta El Salvadorin talous pyörii edelleen pääasiassa Yhdysvaltain dollareilla.

Yksi syy dollarivetoiseen talouteen ovat mittavat ulkomaiset rahalähetykset. Maailmanpankin mukaan jopa neljäsosa maan bkt:sta tulee ulkomaisista rahalähetyksistä.

”Tunnen joitakin paikallisia, jotka kertovat saavansa sukulaisilta rahalähetyksiä bitcoineina. Bitcoinin kurssiheittely on tietysti isoa, mutta sitä käytettäessä ei tarvitse maksaa komissiota rahanvälittäjille, kuten Western Unionille.”

Toinen El Salvadorin bitcoin-hanke ovat eri puolille maata pystytetyt käteisautomaatit, joista kansalaiset voivat nostaa bitcoineja. Ritari vahvistaa, että bitcoin-automaatteja on ilmestynyt katukuvaan.

El Salvadorin valtio on sitonut rahoituksensa bitcoiniin usealla eri tavalla. Maan hallinto on ostanut bitcoineja syksystä lähtien. Valtio suunnittelee laskevansa liikkeelle kevään aikana myös joukkovelkakirjoja, joista kerätyt varat sijoitetaan osittain bitcoiniin.

Nayib Bukele on El Salvadorin presidentti.

Yksi erikoisimmista El Salvadorin bitcoin-projekteista on suunnitelma kokonaisesta bitcoiniin keskittyvästä kaupungista, Bitcoin Citystä. Bukele on luvannut, että tulivuoren kupeeseen rakennettava kaupunki toimisi maalämmöllä. Kaupungin asukkaat maksaisivat ainoastaan arvonlisäveroa. Niin tulo-, pääoma- kuin kiinteistövero asetettaisiin nollaan.

Presidentti Bukele lanseerasi idean Bitcoin Citystä viime marraskuussa, maassa järjestetyn bitcoin-konferenssin yhteydessä.

Ritari sattui ajamaan konferenssin juhlapaikkana toimineen rantaklubin ohi. Tilaisuus ei ollut tyypillinen elsalvadorilainen rantajuhla.

” Bukele kutsuu itseään Twitterissä ”El Salvadorin toimitusjohtajaksi”.

Liikenne juhlapaikan lähellä ruuhkautui täysin, ja Ritari seurasi festivaalitunnelmaa autosta parin tunnin ajan.

”Se oli kyllä oli menoa, vähän samanlaista kuin Burning Manissa. Isot juhlat, komeat valot, ulkomaisia vieraita erikoisissa asuissa. Sellaista kovan luokan startup-pöhinää. Todella mielenkiintoinen näky.”

Jotain käsitystä konferenssin tunnelmasta saa presidentti Bukelen Instagramissa jakamalta videolta.

Nayib Bukele on saanut bitcoin-aloitteillaan laajaa näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Hänen Twitter- ja Instagram-tileillään on miljoonia seuraajia. Twitterissä hän tituleeraa itseään ”El Salvadorin toimitusjohtajaksi”.

Ritari arvelee, että Bukele pyrkii tempauksillaan saavuttamaan näkyvyyttä yhtä paljon ulkomailla kuin kotimaassakin. Yksi syy aloitteisiin voi olla yksinkertaisesti El Salvadorin brändääminen, ulkomaisen rahan ja turistien houkuttelu maahan.

Ritari ei ole havainnut vielä laajamittaista bitcoin-turistien rantautumista.

”Yhden oikein kovasti bitcoiniin uskoneen ulkomaalaisen kanssa olen sattunut samaan aamupalapöytään rantaravintolassa.”

Ritarin mukaan paikallisilta kuulee aika ajoin kritiikkiä bitcoinia kohtaan.

”Jotkut ihmettelevät, miksi ihmeessä maa sijoittaa vähiä varojaan bitcoiniin, jonka kurssikehitys on niin arvaamatonta.”

Monet paikalliset seuraavat kuitenkin mielenkiinnolla presidentin tempauksia. Kyselytutkimusten mukaan Bukelen suosio on korkealla.

”Bukele on tekevä kaveri. Tyyppi kertoo somessa ostaneensa bitcoineja kurssidipistä ja pian siitä raportoidaan paikallisessa televisiossa. Onhan tämä hyvää viihdettä, jos ei muuta.”

Maailmanpankin mukaan El Salvador lukeutuu monella mittarilla maailman köyhimpiin valtioihin. Vain 30 prosentilla maan kansalaisista on pankkitili. Ritari arvelee, että bitcoin-maksut ja muut kryptovaluuttaan liittyvät hankkeet ovat monille elsalvadorilaisille etäisiä.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF suhtautuu kriittisesti El Salvadorin bitcoin-hankkeisiin. Järjestön mukaan bitcoiniin perustuva maksujärjestelmä ja bitcoin-joukkovelkakirjat lisäävät huomattavasti El Salvadorin talouden riskejä.

Kansainväliset sijoittajat suhtautuvat varauksella El Salvadorin talousnäkymiin. Markkinahintojen perusteella näyttää varsin todennäköiseltä, että maa ajautuu rahoituskriisiin ensi vuoden aikana.