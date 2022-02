Esa Pulkkinen ymmärtää Suomen kansalaisten huolta, mutta haluaa sanoa mahdollisimman selvästi, että sotilaallista uhkaa Suomelle ei ole.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on aiheena vaikea, koska julkista informaatiota on tarjolla rajoitetusti. Vain harvalla on kykyä ja tietoa analysoida tilannetta riittävällä kapasiteetilla.

Yksi heistä on Esa Pulkkinen, puolustusministeriön kansliapäällikkö.

Uransa aikana Pulkkinen, 64, on johtanut muun muassa panssarikoulua, jääkäriprikaatia sekä Euroopan unionin sotilasesikuntaa.

Matkan varrella Pulkkinen on kohdannut kaikenlaista, mutta ei alkuviikon kaltaista.

Kun Venäjän presidentti Vladimir Putin piti maanantai-iltana puheensa, missä hän ilmoitti tunnustavansa Donetskin ja Luhanskin itsenäisyyden, Pulkkisen uran pahin päivä oli alkamassa. Tämän hän myönsi tiistai-iltana ajatuspaja Atlantic Councilin taustatilaisuudessa, minne oli kutsuttu kansainvälistä lehdistöä.

Englanniksi kysymyksiin vastannut Pulkkinen sanoi, että Nato-keskustelu alkaa Suomessa.

”On selvää, että Nato-debatti alkaa nyt. Alle puolet suomalaisista vastustaa enää Suomen Nato-jäsenyyttä”, Pulkkinen mainitsi ja viittasi Helsingin Sanomien tammikuun gallupiin.

Pulkkinen naurahtaa seuraavana päivänä puhelimessa, että pitäisi varmaan jatkossakin antaa vieraalla kielellä haastatteluja, koska silloin tulee paljon suorempia vastauksia.

”Ehkä seuraavalla kerralla ranskaksi.”

Kun kansliapäälliköltä kysyy, miten Nato-keskustelun mahdollinen lisääntyminen näkyy kulissien takana, niin vastaus on diplomaattinen.

”Olen todennut, että keskustelu on käynnistynyt ja se on ilmiö, mikä kuuluu demokratiaan. Ihmiset keskustelevat asioista, mitkä koetaan tärkeäksi.”

Virkaihmisten pöydälle Nato tuskin on heti enää tulossa.

”Tekniset selvitykset on tehty. Minäkin olen tainnut niihin osallistua.”

”Se, miten puolueet ottavat kantaa, on niiden asia. Keskustelu lähtee ihmisistä ja turvallisuusympäristön nopeista muutoksista.”

Pulkkinen korostaa, että Nato-keskustelu täytyy erottaa Suomen turvallisuuspoliittisesta linjasta, mikä ei ole Ukrainan kriisin myötä muuttunut. Siihen kuuluu Nato-optio.

”Kansalaiskeskustelua käydään tästä erillisenä. Miten keskustelu näkyy vaaleissa on taas toinen kysymys.”

Suomalaisia huolettaa kriisin eskaloituminen. Putin totesi puheessaan, että oli hulluutta päästää kansallisvaltiot lähtemään Venäjän imperiumista, minkä voi tulkita viittaavan myös Suomeen.

Presidentti Sauli Niinistö on muistuttanut, että nykyinen Ukrainan kriisi ei ole Suomen kriisi.

Niinistö piti tiistaina tiedotustilaisuuden, missä presidentti selkeästi ilmaisi, että kriisi ei koske Suomea.

Pulkkinen sanoo Niinistön olevan täysin oikeassa.

”Meihin ei kohdistu sotilaallista uhkaa. Se on fakta. Presidentti oli siinä selkeä ja minä haluan olla yhtä selkeä.”

Mutta mistä tämä luottamus kumpuaa? Venäjän strategia on hämärän peitossa, eikä Putinin sanoihin ole voinut luottaa. Kaikki voi olla huomenna toisin.

”Mitä tunnen suomalaista ajatustapaa, niin totta kai tämä herättää ihmisissä pelkoja”.

”En käy kieltämään, etteikö sille pelolle ole kansalaisnäkökulmasta jotain perusteita, mutta pelkoja ei pidä ruokkia tällä tilanteella.”

Monia eurooppalaisia poliitikoita on miellyttänyt Yhdysvaltain aktiivinen rooli kriisin keskellä. Presidentti Joe Biden on asettanut Venäjälle pakotteita, ilmaissut tukevansa Ukrainaa ja lisännyt joukkojen määrää Baltian alueella.

Pulkkinen on tästä huolimatta epävarma, ottaako Yhdysvallat vieläkään sellaista roolia, mikä sillä on perinteisesti ollut Euroopassa.

”En tiedä, miten tärkeässä asemassa Eurooppa on heidän sisäpolitiikassaan. Todennäköisesti ei ihan niin tärkeässä kuin me luulemme.”

Yhdysvaltain selkeästi Eurooppaa tukeva kanta ei kuitenkaan tullut Pulkkiselle yllätyksenä. Se ei liity välttämättä niinkään Euroopan tukemiseen, vaan Natoon.

”Nyt mennään Naton ja sen perustehtävien kautta. Yhdysvallat tukee liittokunnan koheesiota.”

”Ehkä he kuvittelevat, että Kiinassa seurataan tarkasti, miten Yhdysvallat reagoi tilanteeseen, missä sen johtamaa liittokuntaa haastetaan.”

Yhdysvallat saattaa olla myös ottamassa maailmanpoliisin viittaa takaisin.

”Yhdysvaltoja on syytetty siitä, että he ovat jättäneet maailmanpoliisin roolin käyttämättä muun muassa Syyriassa ja sen takia sekasorto on lisääntynyt. Vakuumia Syyriassa on täyttänyt esimerkiksi Venäjä.”

Huolettavatko Pulkkista Yhdysvaltain Baltian alueelle lähettämät lisäjoukot?

”En näe sotilaallista konfrontaatiota Naton ja Venäjän välillä riippumatta siitä, mihin asetelma menee.”

”Yhdysvaltain joukkojen lisäykset ovat symbolisia. Ne vahvistavat poliittista sitoutumista nykyiseen tilanteeseen.”

Se, miksi nyt vietetään Pulkkisen uran pahimpia päiviä, liittyy kriisin pitkän aikavälin vaikutuksiin. Maailma on hänen mukaansa siirtymässä uuteen aikaan.

Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri voidaan määritellä jatkossa eri tavalla.

Tämä on kuitenkin spekulatiivista, kuten tulevaisuus on. Aika näyttää, millaista tietoa Pulkkisen pöydälle saapuu ja miten siitä jäsennellään turvallisuuspoliittinen selonteko.

”Pitkän aikavälin muutokset ovat Suomen huoli. Että pienet jätettäisiin suurten armoille. Se on meidän kansallinen traumamme jo talvisodista.”