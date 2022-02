Pelko pakotteista painaa Venäjälle vievien Honkarakenteen ja Ponssen osakekursseja.

Yksi Helsingin pörssin kovimmista putoajista tänään on hirsirakentaja Honkarakenne, jolla Venäjä on tärkeä vientimarkkina.

Julkisuudessa yhtiö on tunnettu muun muassa oligarkeille ja muille venäläisille toimittamistaan hirsihuviloista.

Honkarakenteen osakkeen on ollut tänään syvimmillään 15 prosentin syöksyssä.

Honkarakenteen liikevaihdosta 37 prosenttia tuli viime vuonna viennistä Venäjän ollessa sen tärkein vientimarkkina. Tarkemmin yhtiö ei halua Venäjän osuutta luvuissaan avata.

Honkarakenne on tunnettu oligarkeille rakentamistaan huviloista. Esimerkiksi Yle kertoi marraskuussa 2016, että yhtiö rakensi aikoinaan presidentti Vladimir Putinille hirsilinnan Sotšiin. Uutisen mukaan Honkarakenne on rakentanut hirsihuviloita myös Ukrainan syrjäytetylle presidentille Viktor Janukovytšille sekä Kazakstanin presidentille Nursultan Nazarbajeville.

Toimitusjohtaja Marko Saarelaisen mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan herättää suurta huolta Honkarakenteessa kuten kaikissa Venäjällä toimivissa yhtiöissä.

Töitä jatketaan hänen mukaansa kuitenkin normaalisti ainakin toistaiseksi.

”Toistaiseksi asiat etenevät, mutta ne voivat pysähtyä pakotteiden takia, jos rahaliikenne tai rajat suljetaan. Emme voi muuta kuin odottaa, mitä tapahtuu. Tunti kerrallaan mennään”, Saarelainen sanoo HS:lle.

Honkarakenne toimii Venäjällä pitkäaikaisen maahantuojan kautta, jolla on toimintaa ympäri Venäjää. Omaa tuotantoa tai omia konttoreita siellä ei siellä ole. Yhteyttä maahantuojaan pidetään Saarelaisen mukaan päivittäin.

Koneet käyvät Saarelaisen mukaan täysillä ja etenevät normaalisti suunnittelu- ja tuotantoputkessa ja tulevista kaupoistakin on aihioita.

Ukrainaan Honkarakenteella on vain vähän vientiä, ja se toimii maassa yksittäisen edustajan varassa. Saarelaisen mukaan huoli ukrainalaisista on suuri. ”Tämä on järkyttävä tilanne”, Saarelainen sanoo.

Entä jos pakotteet katkaisevat kaupanteon Venäjälle pitkäksi aikaa, voiko se vaikuttaa pysyvämmin yhtiön liiketoiminnan painopisteisiin?

”Olemme hakeneet aktiivisesti muitakin tukijalkoja vientiin, ja viime vuonna onnistuimme kasvattamaan vientiä myös muilla vientimarkkinoilla. Venäjän osuus viennistä on viime vuosina itse asiassa vähän vähentynyt”, Saarelainen sanoo.

Honkarakenteella on vientiä muun muassa Japaniin.

Vienti on joka tapauksessa keskeinen osa yhtiön strategiaa, hän korostaa.

Saarelainen ei usko Venäjän kaupan pysähtyvän totaalisesti pitkäksi aikaa, vaikka pakotteita tulisikin.

”Volyymit voivat notkahtaa, mutta uskomme Venäjään potentiaalisena markkinana jatkossakin, kun konflikteista päästään”, Saarelainen sanoo.

Myös metsäkonevalmistaja Ponsselle Venäjä on tärkeä markkina. Yhtiön osakekurssi oli iltapäivällä reilun seitsemän prosentin pudotuksessa.

Analyysiyhtiö Inderesin laatiman arvion mukaan mukaan Venäjän osuus Ponssen liikevaihdosta oli viime vuonna noin 20 prosenttia, eli suurempi kuin kotimaan myynnin.

Yhtiön tiistaina julkaiseman tulostiedotteen mukaan markkinatilanne oli viime vuonna erityisen hyvä varsinkin Venäjällä.

Toimitusjohtaja Juho Nummelan tuloskatsauksen mukaan Venäjä otti viime vuonna takaisin paikkansa maailman suurimpana tavaralajimenetelmän metsäkoneiden markkinana.