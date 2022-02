Venäjän hyökkäys Ukrainaan yhdisti hetkessä Britannian valtavirtapuolueet. Putinin Venäjää ymmärtämään jäi vain politiikan marginaali: brexitin isä Farage ja labourin entinen johtaja Corbyn, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Annamari Sipilä.

Vuosikaudet Lontoo on ollut rikkaiden venäläisten oligarkkien toinen koti. Venäjältä on muutettu Lontooseen – ja muualle Britanniaan – ostamaan hulppeita asuntoja, tekemään monenlaista bisnestä ja tietysti kouluttamaan lapset brittiläisissä eliittikouluissa.

Ei ihme, että Lontoo on saanut venäläissuosion takia lisänimen Londongrad.

Torstai-iltana oligarkkien lokoisille päiville tuli loppu.

Pääministeri Boris Johnson ilmoitti parlamentin alahuoneessa lukuisista pakotteista, jotka iskevät venäläisiin raharikkaisiin. Syynä oli Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Britanniaan piilotettuja varoja jäljittämään perustetaan nyt erityinen ryhmä: Kleptocracy Cell eli kleptokraattisolu. Solusta tulee osa kansallista rikoksentorjuntayksikköä, joka on erikoistunut vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Kleptokraatti puolestaan tarkoittaa henkilöä, joka vallassa ollessaan on haalinut itselleen ja läheisilleen valtion – tässä tapauksessa Venäjän – omaisuutta.

Transparency Internationalin mukaan Britannian onkin ollut oikea venäläisen rahan pesula. Miljardeja on liikuteltu brittiyhtiöiden ja erilaisten peiteyhtiöiden kautta. Rahaa on sijoitettu muun muassa Lontoon arvokiinteistöihin. Kleptrokraattien bisneksistä ovat hyötyneet samalla myös lailliset brittiläiset palveluntarjoajat: lakiasiaintoimistot, kirjanpitäjät ja pankit.

Jatkossa myös venäläisten henkilöiden pankkitalletuksille Britanniassa tulee katto: alustavien tietojen mukaan 50 000 puntaa eli noin 60 000 euroa.

” Aeroflot-lentoyhtiön koneet eivät puolestaan ole enää tervetulleita Britannian maaperälle.

Johnson ilmoitti torstai-iltana myös venäläispankkien varojen jäädyttämisestä sekä yli sadan uuden henkilön ja yhteisön asettamisesta pakotelistalle.

Venäjän valtio ja venäläiset yritykset suljetaan ulos Britannian rahoitus- ja pääomamarkkinoilta. Venäjälle ei saa myöskään enää viedä korkeaa teknologiaa. Aeroflot-lentoyhtiön koneet eivät puolestaan ole enää tervetulleita Britannian maaperälle.

”Jatkamme armotonta tavoitettamme sulkea Venäjä ulos globaalista taloudesta pala kerrallaan, päivä kerrallaan ja viikko kerrallaan”, Johnson sanoi.

Osa pakotteista oli laadittu yhteistyössä Yhdysvaltojen ja muiden kumppanimaiden kanssa. Johnsonin mukaan pakotteet koskevat myös Valkovenäjää, joka on toiminut Venäjän apuna.

Britannian kannalta pakotepaketti on erityisen kiinnostava Londongrad-yhteyden takia: Kuinka purkaa ja tukkia vuosikausia lähes esteettömästi jatkunut rahanpesu.

Hetkessä se tuskin onnistuu.

” Brittipolitiikan sisäinen vastakkainasettelu unohtui, kun presidentti Vladimir Putinin Venäjälle haluttiin panna kova kovaa vasten.

Pakotelista sai brittiparlamentin alahuoneessa heti hyväksyvän vastaanoton.

Työväenpuolueen johtaja Keir Starmer lupasi konservatiivipääministerille opposition tuen. Sama oli äänensävy myös Skotlannin kansallispuolueessa.

Mistä sitten löytyvät Britannian suurimmat Putinin Venäjän ymmärtäjät? Oikeistopopulisteista ja laitavasemmistosta.

Britannian EU-eron eli brexitin isä, entinen euroedustaja Nigel Farage vaati niinkin äskettäin kuin viime viikolla Britanniaa ja länttä ilmoittamaan, että Ukrainan Nato-tie on poikki.

The Daily Telegraph -lehteen vieraskolumnin kirjoittaneen Faragen mielestä EU on syypää kriisiin: EU on kuulemma pumpannut Ukrainalle rahaa ja lietsonut Ukrainan EU-jäsenyystoiveita, ja suututtanut näin Putinin.

Torstaina Farage twiittasi, että Putin meni sittenkin pidemmälle kuin hän olisi uskonut. Syyn hän löysi tietysti EU:n ja Naton laajentumisesta.

Poliittista ironiaa ilmentää se, että oikeistopopulisti Faragen kanssa samoilla linjoilla on työväenpuolueen entinen johtaja Jeremy Corbyn.

Labourin vasempaan äärilaitaan kuulunut (ja sittemmin parlamenttiryhmästä erotettu) Corbyn tuki ainakin vielä tiistaina näkemystä, että brittihallitus on kriisin provokaattori. Corbyn myös twiittasi, että Britannian pitäisi vastustaa Naton itälaajentumista.

Johnsonin pääministeriydestä voi olla montaa mieltä – ja moni onkin. Euroopan kannalta lienee silti luoja lykky, että Corbyn ei voittanut Britannian parlamenttivaaleja joulukuussa 2019.