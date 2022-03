Wide ContentPlaceholder

Sota nostaa unohdetun uhan

Taloudessa voi olla nyt edessä jotain sellaista, mitä on viimeksi koettu 1970-luvulla. Sota voi ajaa maailman stagflaatioon. Se on viheliäinen kierre, josta on vaikea päästä irti.

