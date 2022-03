Aseyhtiöiden osakkeet ovat olleet näkyvässä nousussa Venäjän hyökkäyksen aikana. Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat luvanneet satojen miljoonien arvosta ase- ja tarvikeapua Ukrainaan.

”Tarvitsemme lentokoneita, aluksia ja sotilaita, jotka ovat optimaalisesti varustettuja tehtäviään varten.”

Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin sunnuntaina lausumat sanat merkitsivät ensinnäkin perusteellista muutosta maan puolustusajattelussa. Liittokansleri ilmoitti Saksan lisäävän omia puolustusmenojaan peräti sadan miljardin euron erällä.

Saksa siis aikoo jopa ylittää Nato-maiden tavoitteen käyttää vähintään kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta puolustukseen.

Toisekseen sanat tarkoittivat muhkeaa tilipäivää aseyhtiöille.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on valtava humanitäärinen ja taloudellinen kriisi. Samalla sota kasvattaa ohjuksien, sinkojen, taisteluajoneuvojen ja hävittäjien kysyntää.

Kaikkien maailman suurimpiin asetuottajiin kuuluvien yhtiöiden osakkeet lähtivät viime viikolla nousuun Venäjän ilmoitettua sotatoimista Ukrainassa.

”Selvää on, että meidän täytyy sijoittaa merkittävästi enemmän maamme turvallisuuteen, jotta voimme suojella vapauttamme ja demokratiaamme”, Scholz lausui muutaman päivän päästä sunnuntaina.

Maanantaina pörssin auetessa Scholzin puheen jälkeen Saksan suurimman aseyhtiön Rheinmetallin osake pomppasi liki 40 prosenttia ja puolustusteollisuuden valvontateknologiaa valmistavan Hensoldtin osake yli tuplaantui.

Maailman suurimpien asetuottajien listan kärkiviisikko on muodostunut yhdysvaltalaisyhtiöistä aina vuodesta 2018 lähtien.

Suurin asemyyjä on yhdysvaltalainen Lockheed Martin, jonka F-35-hävittäjän myös Suomi valitsi uudeksi hävittäjäkseen. Yhtiön nettomyynti kasvoi viime vuonna 67 miljardiin dollariin ja tulos reiluun yhdeksään miljardiin dollariin.

Yhdysvalloissa toimivat myös lentokoneistaan tunnettu Boeing, jonka myynnistä noin puolet liittyy aseistukseen. Isoja aseteollisuuden toimijoita ovat myös Northrop Grumman, General Dynamics ja L3 Harris Technologies sekä Raytheon Technologies -konserni, jonka omistama moottorivalmistaja Pratt & Whitney on mukana myös Suomen tuoreessa hävittäjäsopimuksessa.

Euroopassa suurin asevalmistaja on brittiyhtiö BAE Systems. Sen lisäksi maailman vaikutusvaltaisimpiin aseyhtiöihin kuuluvat myös italialainen Leonardo ja ranskalainen Thales.

Myös Kiinan valtionyhtiöt myyvät aseita kymmenillä miljardeilla dollareilla vuosittain.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on suurin sitten toisen maailmansodan. Sodassa on kuollut alle viikossa jo satoja siviilejä. Haavoittuneita on tuhansia ja sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa.

Yhdysvallat päätti viikonloppuna 350 miljoonan dollarin lisäavusta Ukrainalle. Maa on vuoden aikana tukenut Ukrainan asevoimia jo miljardilla dollarilla. EU taas aikoo käyttää 450 miljoonaa euroa Ukrainalle tarkoitettuihin hävittäjiin, aseisiin ja niiden kuljetuksiin.

Julkistukset tarkoittavat muun muassa sitä, että varusteiden ja aseiden toimittajien kilpailuttaminen alkaa. Isoja kauppoja voi olla luvassa.

Tästä syystä myös osakkeet ovat nousussa, sanoo Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman. Mitä vakavammaksi tilanne kehittyy ja mitä pidempään se kestää, sitä enemmän aseita tilataan ja uusia sopimuksia solmitaan aseyhtiöiden kanssa.

”Jotkut markkinatoimijat voivat odottaa, että sota eskaloituu laajemmalle tai jatkuu pitkään”, Snellman sanoo.

Osakemarkkinat ovat laajalti lähteneet laskuun Venäjän hyökkäyksen vuoksi ja talouteen povataan suurta epävarmuutta. Snellmanin mukaan markkinaliikkeet suuntaan ja toiseen saattavat nyt olla ylireagointia.

Sijoittamiskeskusteluun uinut vastuullisuus on siis joutanut romukoppaan ainakin joidenkin sijoittajien mielissä. Vastuullisen sijoittamisen vähimmäisvaatimus on epäeettisiksi nähtyjen yritysten sulkeminen pois salkusta. Aseyhtiöt mainitaan usein ensimmäisenä tällaisten epäeettisten sijoitusten joukossa.

”Itse välttelen aseyhtiöitä. Niin voi nukkua paremmin yönsä ja katsoa itseään peiliin”, Snellman sanoo.

Vastuullisuus on toki suhteellista. Missä määrin on vastuullista ostaa teräsyhtiöiden osakkeita, jotka palvelevat muiden alojen ohessa myös asevalmistajia?

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan on perustavanlaatuisesti muuttanut Euroopan puolustussektorin näkymiä”, JP Morganin analyytikko David Perry kirjoitti maanantaina Reutersin mukaan.

”Toisekseen mitä tulee sektorin ESG-luokituksiin [vastuullisuusluokitus], monet sijoittajat saattavat hyväksyä, että ”puolustusta” tarvitaan rauhan ja demokratian ylläpitämiseen.”

Myös valtioista Yhdysvallat on ylivoimaisesti maailman suurin aseviejä, ja kakkosena tulee Venäjä. Kiinan edellä ovat toistaiseksi olleet Ranska ja Saksa.

Vuonna 2020 maailman sadan suurimman aseyhtiön sotilaspalvelujen ja aseiden myynti kasvoi edellisvuodesta 1,3 prosenttia 531 miljardiin dollariin. Alan kehitystä seuraa Tukholman kansainvälinen rauhantutkimusinstituutti (Sipri).

Sadan suurimman aseyhtiön myynti on kasvanut jatkuvasti vuodesta 2015, jolloin Sipri ensimmäistä kertaa otti lukuun myös kiinalaiset aseyhtiöt. Kuuden vuoden aikana myynti on kasvanut kaikkiaan 17 prosenttia.

Nyt kun sota on syttynyt, kysyntä kiihtyy entisestään.