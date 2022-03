Entisen Ukrainan Suomen-suurlähettilään poika kävi koulua Helsingissä, opiskeli Cambridgessa ja perusti startupin. Sodan puhjettua hän ryhtyi tiimeineen auttamaan Ukrainan keskuspankkia keräämään rahaa suoraan armeijalle.

Perjantaiyönä 25. helmikuuta kello 2:41 ukrainalainen startup-yrittäjä Dimitri Podoliev pyysi verkostoltaan apua Facebookissa.

”Tunteeko kukaan ihmisiä Ukrainan keskuspankista? Meidän tarvitsee luoda helpompia tapoja lahjoittaa rahaa Ukrainan armeijalle!”

48 tuntia myöhemmin oli valmista, ja Ukrainan keskuspankki alkoi kerätä kansainvälisiä korttimaksuja. Ukrainan keskuspankin sivuilla kuka tahansa pystyy nyt lahjoittamaan suoraan luottokorttimaksulla rahaa Ukrainan armeijalle. Välissä ei ole hyväntekeväisyysjärjestöjä tai kansainvälisten swift-pankkisiirtojen välissä yleensä olevia välitysmaksuja.

Lahjoitetut varat käytetään sodankäyntiin eli ne menevät Ukrainan armeijalle.

”Kun alussa yritimme saada ihmisiä lahjoittamaan rahaa, moni vastasi, että se on hankalaa ja siinä on välissä liikaa kustannuksia. Tässä ei ole teknologisesti mitään erityistä. Poikkeuksellista on se, miten nopeasti saimme tämän toteutettua”, Podoliev kertoo HS Visiolle Teams-puhelussa.

Mukana on sentään valtiollinen keskuspankki, it-asioista vastaava ministeri sekä lukuisia yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia, jotka eivät olleet aiemmin työskennelleet yhdessä. Kumppaneina on muun muassa ukrainalainen maksupalveluiden kasvuyhtiö Ligpay sekä ukrainalainen pankki Privatbank.

Nyt sivuston kautta on lahjoitettu jo noin 7,3 miljoonaa euroa.

Turvallisuussyistä Podoliev ei kerro tarkkaa sijaintiaan, mutta sanoo olevansa ”suhteellisen turvallisessa paikassa”. Siitä huolimatta Podoliev kertoo juosseensa useita kertoja yössä pommisuojaan ilmahälytyksen vuoksi.

Hanketta on avustanut joukko kansainvälisiä vapaaehtoisia, ja Suomesta Podoliev mainitsee Enston teollisuussukuun kuuluvan Anna Miettisen. He tutustuivat, kun isä Igor Podoliev oli Ukrainan suurlähettiläs Suomessa 1990-luvun lopussa.

Molemmat perheet asuivat Helsingin Kulosaaressa ja heillä oli saman ikäisiä lapsia.

Kun Podolievien komennus Suomessa loppui, lapset jäivät Suomeen opiskelemaan. Dimitri Podoliev kävi Kulosaaren yhteiskoulua ja siirtyi sieltä Otaniemeen teknilliseen korkeakouluun.

Nykyisin Ensto Investin hallituksen puheenjohtajana toimiva Anna Miettinen ja Dimitri Podoliev opiskelivat TKK:ssa vuoden verran samaan aikaan. Sen jälkeen Podoliev siirtyi opiskelemaan Britanniaan Cambridgen yliopistoon.

Yhteensä Podoliev asui Suomessa seitsemän vuotta, ja hänellä on yhä Suomessa ystäviä ja perheenjäseniä.

”Muutimme Ukrainasta kun olin kymmenenvuotias. Muutin takaisin 2009 kun olin 23. Mutta täytyy myöntää, että en silloin tuntenut omaa maatani, enkä ymmärtänyt mitä odottaa”, Podoliev kertoo.

Silloin hän työskenteli brittiläiselle sijoitusrahastolle, joka avasi toimiston Kiovaan. Rahasto halusi sijoittaa Ukrainaan ja Venäjälle, muun muassa maatalouteen sekä öljy- kaasu ja logistiikka-alalle.

Vielä vuosi sitten Dimitri Podoliev antoi paikalliselle startup-sivustolle haastattelun Ukrainan startup-ekosysteemin kehityksestä ja vuonna 2012 perustamastaan iHub-verkostosta. Kyse on yhdistelmästä startupien yhteisiä toimistotiloja, kiihdyttämöohjelmia ja tapahtumien järjestämistä Kiovan, Lvin ja muiden ukrainalaisten kaupunkien alueella.

Haastattelussa Podoliev kertoi Ukrainan muuttuneen vapaaksi ja demokraattiseksi Maidanin kansannousun jälkeen 2014. Hän puhui toiveikkaasti siitä, miten Kiova voisi nousta pian Lontoon, Berliinin ja Tukholman kaltaiseksi startup-keskukseksi.

Vuonna 2019 maa perusti ensimmäisen julkista rahaa startupeihin sijoittavan oman rahaston. iHubissa pitivät toimistoaan myös monet ulkomaiset pääomasijoittajat, jotka etsivät alueelta sijoituskohteita.

Anna Miettisen ottama kuva Dimitri Podolievistä Ukrainassa iHubin startup-tapahtumassa.

Viime vuonna Podoliev perusti oman startup-yrityksen, Mindlyn. Kyse on verkossa toimivasta markkinapaikasta mielenterveyden asiantuntijoille. Tavoitteena oli saada psykologinen hoito saavutettavaksi kaikille. Viime syksynä tuore yritys pääsi Googlen järjestämään startup-kiihdyttämöön.

”Mindly täyttäisi pian vuoden, mutta emme juhli. Startup on jäissä, olemme jättäneet kaiken tavallisen elämämme syrjään. Olimme juuri valmistautuneet keräämään rahoitusta ja meillä oli kymmenen työntekijää”, Podoliev kertoo.

Ukrainan keskuspankki kerää suoraan lahjoituksia maan armeijalle puolustautuakseen Venäjää vastaan.

Nyt Podoliev vetää noin 20–30 vapaaehtoisen ydinjoukosta koostuvaa tiimiä, joka käyttää startupeissa kertynyttä osaamistaan rahan keräämiseen sotaa varten.

Hän kertoo, että ei ole nukkunut kunnolla viiteen vuorokauteen. Onneksi on kahvia ja energiajuomia.

”Kaikki yrittävät nyt antaa panoksensa Ukrainan puolustamiseen. Olen teknologiayrittäjä, joten tiedän miten tuotteita rakennetaan ja markkinoidaan. Olen myös verkostoitunut kansainvälisesti”, Podoliev sanoo.

Ulkomaisista apuvoimista mukana projektissa on ollut myös islantilainen finanssiteknologia-alan yrittäjä Jon Helgi Egilsson, joka on Islannin keskuspankin entinen varapuheenjohtaja.

Nimettömien lahjoittajien lisäksi mukana on tunnettuja startup-nimiä, kuten tanskalainen peliteknologiayhtiö Unityn perustaja David Helgason. Helgason on sijoittanut myös useisiin suomalaisiin startup-yrityksiin. Nyt hän on luvannut lahjoittaa hankkeeseen jo 716 000 dollaria.

Vaikka hanke on saanut mukaan vaikutusvaltaisia teknologiayrittäjiä Podoliev haluaa korostaa, että kuka tahansa voi lahjoittaa.

”Täytyy toimia nyt, olemme sodassa. Ensimmäinen tapa auttaa on taistella rinnallamme. Toinen tapa on nousta kaduille protestoimaan ja luoda päättäjille painetta. Kolmas on osallistua taloudellisesti. Sota on kallista”, Podoliev sanoo.

Kun yleensä kriisialueilla toimivat avustusjärjestöt keräävät rahaa sodan uhrien auttamiseen, suoran sodankäynnin tukeminen tuntuu ajatuksena oudolta.

Podoliev näkee toisin: hän uskoo Ukrainan voittavan sodan sitä nopeammin, mitä enemmän apua maa saa.