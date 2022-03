”Rakennamme sisäistä studio-organisaatiota, ja Next Games on sille perusta”, Netflixin peliliiketoiminnasta vastaava johtaja Michael Verdu sanoo.

Next Gamesin pelien vaatimaton menestys ja heikko kassatilanne olivat vieneet yhtiön liikkumatilan ahtaalle Helsingin pörssissä.

Maailman suurin videoiden suoratoistopalvelu Netflix on tehnyt ostotarjouksen suomalaisesta peliyhtiöstä Next Gamesista. Kyse on kansainvälisesti merkittävästä uutisesta, jossa suomalaisella pelistudiolla on tärkeä rooli Netflixin uudessa pelistrategiassa.

Netflix ja Next Games allekirjoittivat keskiviikkona yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Netflix tekee ostotarjouksen kaikista Next Gamesin osakkeista ja optio-oikeuksista.

Ostotarjouksen mukaan Next Gamesin osakkeiden ja optio-oikeuksien yhteenlaskettu arvo on 65 miljoonaa euroa.

Jatkossa Next Gamesin mobiilipelit tulevat ilmestymään yksinoikeudella Netflixin sisällä. Ne ovat tarjolla Netflixin kuukausimaksullisille tilaajille.

”Netflixin pelistrategiaan kuuluu ulkopuolisten pelistudioiden kanssa tehtävä yhteistyö. Sen lisäksi rakennamme sisäistä studio-organisaatiota, ja Next Games on sille perusta”, Netflixin peliliiketoiminnasta vastaava johtaja Michael Verdu kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa.

Netflix palkkasi Verdun viime kesänä, ja nimitys oli yksi isoimpia merkkejä siitä, miten vakavasti Netflix ottaa laajentumisensa peliliiketoimintaan. Aiemmin Verdu vastasi Facebookilla Oculus-tiimissä virtuaalitodellisuuden sisällöistä, ja sitä ennen hän on työskennellyt pelijäteille, kuten Electronic Artsille ja Zyngalle.

Netflix ja Next Games ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2018 lähtien. Viime vuoden lokakuussa ilmestyi ensimmäinen yhteistyön tulos, Stranger Things: Puzzle Tales -mobiilipeli. Kyse on yhteen Netflixin suosituimmista sarjoista perustuvasta tarinallisesta pulmapelistä.

Samaan aikaan pelialalla on käynnissä kansainvälisesti yhä kiihtyvä yhdistymistrendi, jossa Microsoftin ja Sonyn kaltaiset teknologiajättiläiset haalivat studioita omaan talliinsa. Kyse on kilpailusta laadukkaista pelisisällöistä, ja kukin alusta haluaa tarjota omissa palveluissaan pelaajille parhaita pelejä.

Next Games on perustamisestaan eli vuodesta 2013 lähtien rakentanut strategiaa, jossa se keskittyy lisenssipelien tekemiseen esimerkiksi tunnetuista tv-sarjoista. Yhtiötä seuranneille Netflix-kauppa ei tullut varsinaisesti yllätyksenä, vaan Netflix-yhteistyön syvenemisellä on spekuloitu jo keskustelupalstoilla, niin luonteva jatko strategialle tämä askel on.

Next Games tunnetaan yhä parhaiten The Walking Dead: No Man’s Land -hittipelistä, joka perustuu AMC-viihdeyhtiön tuottamaan erittäin suosittuun zombie-epidemiasta kertovaan The Walking Dead -televisiosarjaan.

”Visiomme on aina ollut olla isojen viihdeyhtiöiden kumppani. Mahdollisuus työskennellä Stranger Thingsin kaltaisen sarjan parissa on sellaista, mistä unelmoimme. Tässä on selvä synergia, ja tämä on win-win molemmille osapuolille”, Next Gamesin toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen sanoo.

Jotain ennakoi jo se, kun Next Games kertoi muutama viikko sitten lykkäävänsä 25. helmikuuta kaavaillun tilinpäätöstiedotteensa julkaisua maaliskuun puoliväliin.

Verdun mukaan Next Gamesissa vakuutti yhtiön kokenut johtoryhmä ja näytöt viihdebrändien pohjalta luotavien mobiilipelien kehittämisessä.

”Yhdessä Next Gamesin kanssa tulemme rakentamaan maailmanluokan peliportfolion”, hän sanoo.

Yhtiöt eivät anna vielä lisätietoja tulossa olevista uusista peleistä. Next Gamesilla on parhaillaan kolme uutta peliä työn alla, mutta toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen ei vielä kommentoi sitä, liittyvätkö nekin Netflixin sisältöihin.

Next Gamesin kaikki tulevat pelit eivät myöskään välttämättä liity suoraan Netflixin tv-sarjoihin, Verdu kommentoi.

”Jos katsot nyt Netflixissä olevia pelejä, useimmat niistä eivät liity meidän brändeihimme. Tärkeintä on tehdä hienoja pelejä. Emme näe tätä vain tehtaana tuottaa Netflixin sarjoihin perustuvia pelejä”, Verdu sanoo.

Osana Netflixiä suomalainen pelistudio saa markkinointivoimaa ja resursseja kasvuun. Verdun mukaan tavoitteena on investoida jatkossa Next Gamesin kasvuun.

”Haluamme säilyttää tiimin kulttuurin ja operatiivisen itsenäisyyden, joten en julista tässä suuria suunnitelmia. Päätämme niistä sitten yhdessä”, hän sanoo.

” ”Pörssi ei välttämättä ole oikea paikka yritykselle, joka on niin paljon yhden pelin varassa.”

”Neflixin kanssa astumme uudelle aikakaudelle”, Next Gamesin toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen sanoo.

Samalla Next Games antoi ennakkotietoa vuoden 2021 taloudellisesta tuloksestaan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 25,2 miljoonaa euroa, ja se heikkeni hieman edellisvuoden 27,2 miljoonasta eurosta.

Lokakuussa uuden pelin julkaissut yhtiö käytti rahaa tuotekehitykseen ja pelin markkinointiin, mikä syvensi liiketappion 5,6 miljoonaan edellisvuoden 3,4 miljoonasta eurosta.

Yhtiö sai viime lokakuussa kolmen miljoonan euron lainan pääomistajaltaan Jari Ovaskaiselta Stranger Things -pelin kasvattamiseen markkinoinnilla.

Indesin analyytikko Atte Riikola arvioi, että luvut eivät ole pelistudiolle mairittelevia.

”Kun vuoden 2021 puolivälissä kassassa oli vain 4,9 miljoonaa euroa ja vuoden toisella puoliskolla yhtiö teki 3,4 miljoonan euron tappion, niin kyllä siellä pian alkaa olla kassatilanne sen Ovaskaisen tarjoaman lainan varassa”, hän sanoo.

Riikola arvioi jo joulukuussa, että Next Gamesin olisi vuoden 2022 aikana käännettävä liikevaihtonsa kasvu-uralle Stranger Things -pelin ja muiden mahdollisten projektien avulla. Muuten edessä olisi todennäköisesti ollut uuden pääoman kerääminen osakkeenomistajilta.

Teemu Huuhtasen mukaan yhtiö ei ole vielä investoinut laajamittaisemmin Stranger Things -pelin markkinointiin, sillä pelin avainluvut eivät vielä tue sitä. Merkittävämpiä markkinointipanostuksia on odotettavissa vasta lähellä sarjan neljännen tuotantokauden julkaisua todennäköisesti huhti-heinäkuussa.

”Olemme olleet avoimia siitä, että peli ei ole vielä valmis, sen monetisaatiossa [ansaintamekanismeissa] on vielä optimoitavaa. Mutta pelitiimissä on 40 työntekijää ja jatkamme sen kehittämistä. Tässä ei ole mitään yllättävää”, Huuhtanen sanoo.

Riippuvaisuus Stranger Thingsin menestyksestä ja heikko kassatilanne tekivät Next Gamesin olon tukalaksi Helsingin pörssissä. Netflixin ostotarjous on sille siis erittäin houkutteleva pelastus, joka poistaa paineet pörssikurssin kehityksestä.

Yhteistyössä Alcon Entertainmentin kanssa tehty Blade Runner Rogue -peliprojekti puolestaan oli paha pettymys. Peli ei yltänyt sille asetettuihin tavoitteisiin, ja yhtiöt päättivät lopettaa peliprojektin. Peli poistetaan sovelluskaupoista, mutta on nykyisten pelaajien pelattavissa kesäkuuhun 2022 asti.

Vaikuttivatko vaikeudet yrityskauppahalukkuuteen?

”Kyllä ja ei. Jos katsot pörssiä, kaikkien sijoittajien silmät olivat tässä pelissä. Pörssi ei välttämättä ole oikea paikka yritykselle, joka on niin paljon yhden pelin varassa. Esimerkiksi Roviolla on paljon isompi peliportfolio, joten heillä on helpompaa”, Huuhtanen sanoo.

Next Games oli ensimmäinen suomalainen pörssiyhtiö, joka listautui pörssiin vuonna 2017. Se keräsi tuolloin pörssilistautumisellaan 30 miljoonan euron bruttovarat.

Se joutui kuitenkin pian vaikeuksiin, kun odotettu Our World -pelin julkaisu kärsi teknisistä vaikeuksista ja yhtiön tappiot syvenivät. Tämän jälkeen yhtiö joutui sopeuttamaan kustannusrakennettaan, uudistamaan prosessejaan ja keräämään lisää pääomaa markkinoilta.

Koko pörssitaipaleensa aikana Next Games ei ole vielä onnistunut todistamaan lupauksiaan, ja se on koetellut sijoittajien kärsivällisyyttä.

”Fakta on, että meillä on ollut myös vaikeita aikoja, tämä on ollut taistelua ylämäkeen. Yrityksenä olemme oppineet paljon. Nyt Neflixin kanssa astumme uudelle aikakaudelle”, Huuhtanen sanoo.

Netflixin Michael Verdun mukaan yhtiön läpikäymät vaikeudet vain lisäävät luottamusta Next Gamesin johtoryhmään.

” ”Tämä on ollut taistelua ylämäkeen.”

”Tiimi on osoittanut uskomatonta selviytymiskykyä, ja se on tärkeää. Kunnioitan heitä siitä, että he ovat olleet valmiita rohkeisiin ja kunnianhimoisiin valintoihin. Our World oli kunnianhimoinen peli, ja se että se ei toiminut toivotusti, ei vähennä sen arvoa. Tämä tiimi on testattu taistelussa”, Verdu sanoo.

Verdun mukaan Netflix on ollut tyytyväinen yhteistyöhön Stranger Things -pelin parissa ja peli on parantunut jatkuvasti.

Osana Netflixiä pelistudio pääsee kokonaan eroon myös ilmaiseksi ladattavien mobiilipelien ansaintamallien tuskaisuudesta. Tässä pelityypissä pelikehittäjät joutuvat tasapainottelemaan hauskan pelikokemuksen ja sen välillä, miten pelaajat saadaan käyttämään pelin parissa myös rahaa.

Netflixin kuukausimaksullisen palvelun sisällä pelien sisäiset lisämaksut poistuvat, ja se antaa pelikehitykselle uusia mahdollisuuksia.

”Free-to-play -mallissa pitää optimoida sisältöjä ansaintamallin kannalta. Nyt voimme keskittyä hauskuuteen, ja se antaa paljon mahdollisuuksia luovuuteen”, Huuhtanen sanoo.

Netflixillä on 208 miljoonaa maksavaa jäsentä yli 190 maassa. Sen sovelluksen sisällä pelit tavoittavat siis laajan yleisön.

Next Gamesin suuret osakkeenomistajat Jari Ovaskainen sekä AMC Networks Ventures ovat jo hyväksyneet kaupan. Heillä on yhteensä noin 43,3 prosenttia Next Gamesin osakkeista ja äänistä.

Tarjouksen mukaan Netflix tarjoaa 2,1 euroa jokaisesta osakkeesta. Kauppa on tarkoitus suorittaa käteiskauppana.

Tarjouksessa osakkeen tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 125,6 prosenttia verrattuna Next Gamesin osakkeen tiistain päätöskurssiin. Next Gamesin osake maksoi Helsingin pörssissä 0,93 euroa tiistain päätöskurssilla.

Next Gamesin osakkeen arvo ampaisi jopa 120 prosentin nousuun ostotarjouksen julkistamisen jälkeen. Keskiviikkona kello 15 jälkeen osakkeen arvo oli 2,04 euroa.