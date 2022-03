Energian hintojen raju nousu on myrkkyä yhteiskuntarauhalle. Eurooppa ei pääse nopeasti irti energiariippuvuudesta Venäjään, kirjoittaa HS Vision toimittaja Laura Kukkonen.

Nord Stream 2 -putki on vain pala metallia meren pohjassa, eikä sitä enää elvytetä, arvioi Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Victoria Nuland alkuviikosta.

Energian kallistuminen voi kärjistää sosiaalisia ja poliittisia jännitteitä, kun hinnat kurittavat kotitalouksia ja yrityksiä ympäri maailmaa, varoitti Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) jo tammikuussa.

Polttoaineiden hinnannousu oli Kazakstanissa johtanut väkivaltaisiin mellakoihin. Myös Espanjassa ja Turkissa sähkölaskun kallistuminen sai ihmiset kaduille.

Tuolloin Euroopassa elettiin vielä aikaa, jolloin isoin kriisi oli koronaviruspandemia.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan energiamarkkinaan on tullut uusi ”häiriö”. Parin viikon ajan on näyttänyt siltä, että Venäjältä tai oikeastaan Vladimir Putinilta voi odottaa mitä tahansa.

Jos Euroopan unionin suhde Venäjän maakaasuun on aiemmin ollut hiljaisen hyväksyvä, näinä päivinä siitä on tullut räikeän ristiriitainen. Putinin painostamiseksi kaikelle yhteistyölle Venäjän kanssa on haluttu panna stoppi. Eurooppa ei kuitenkaan voi juuri nyt mitään sille, ettei se ole energiaomavarainen, vaan riippuvainen Venäjän öljystä ja maakaasusta.

” Jos Venäjä todella toteuttaisi uhkauksensa, seuraukset olisivat järkyttävät.

Euroopan suurimman talouden Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock totesi tällä viikolla, että jos venäläisen öljyn tuonti yhtäkkiä keskeytettäisiin, Saksa ajautuisi kaaokseen ja Kreml voittaisi.

Venäjältä on virrannut noin 40 prosenttia EU:n kaasutarpeista, eivätkä toimitukset ole vähentyneet sodan aikana, vaan hyökkäyksen jälkeen venäläisen maakaasun virta Eurooppaan kiihtyi.

Alkuviikosta Venäjä uhkasi katkaista kaasutoimitukset Itämeressä Viipurin tienoilta Saksaan kulkevan Nord Stream 1 -kaasuputken kautta, mikäli länsi asettaa tuontirajoituksia venäläiselle öljylle. Jos Venäjä todella toteuttaisi uhkauksensa, seuraukset olisivat järkyttävät.

” Kukaan ei halua mellakoita.

Pelkkä uhkaus lopettaa maakaasun toimitukset Eurooppaan saivat hinnat nousemaan ennätyskorkealle.

Euroopan pitää tuudittautua nyt siihen, ettei Venäjä pysty ohjaamaan Nord Stream 1:n maakaasutoimituksia muualle. Kaasuhanan sulkeminen olisi siis raju isku sille itselleen. Tämä keskinäisriippuvuus on kiusallinen totuus, joka ylläpitää nyt taloutta ja tasapainoa Euroopassa.

Jo hetken aikaa sitten laukalle lähteneen inflaation taustalla on ollut pääasiassa energian kallistuminen. Euroalueella energia kallistui helmikuussa noin kolmanneksen viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Energian hintojen kallistuminen näkyy lopulta kaikessa teollisuudessa ja kuluttajien kukkarossa.

Valtioilla ja poliitikoilla on kova halu estää liian nopea hinnannousu. Kukaan ei halua mellakoita.

Osa öljyntuottajamaiden järjestön (Opec) jäsenmaista on todennut olevansa valmiita toimiin öljymarkkinan tasapainon ylläpitämiseksi.

Raakaöljyn hinta lähti ilmoituksen jälkeen laskuun. Öljymarkkinoilla ei ole pulaa öljystä, vaikka Venäjä olisi pannassa. Öljyntuottajamaat ovat pitäneet hanoja tiukalla pönkittääkseen hintoja. Myönnytykset tarkoittavat, että markkinoilla on käynnissä kova turbulenssi. Edes öljyä myyvien maiden intresseissä ei ole nostattaa liikaa epävarmuutta.

Maailmanpankin pääekonomisti Carmen Reinhart arvioi, että sodan vuoksi nousevat energian ja ruoan hinnat voivat aiheuttaa laajaa kärsimystä Lähi-idässä ja Afrikassa.

”En halua olla melodramaattinen, muttei ole kaukaa haettua, että ruokaturvan heikkeneminen ja mellakat olivat osa tarinaa Arabikevään taustalla.”