Suomeenkin kohdistuu kyber­sodan­käynnin merkkejä – Yhdysvaltain hallinnon tietoturva-asiantuntija: ”Liikenne­heuristiikka on sekaisin”

Myös Nordean palvelunestohyökkäyksen epäillään olleen venäläistä alkuperää.

Ukrainan sota heijastelee verkkoon, missä käydään kybersotaa. Useat HS:n lähteet kertovat, että Suomessakin on viime aikoina havaittu poikkeuksellisia tunnusteluja sekä palvelunestohyökkäyksiä.

Viranomaisten epäilyt kohdistuvat Venäjään.

Suomen viranomaiset eivät kommentoi epäilyksiä omalla nimellään, mutta kybersotaa Yhdysvalloissa seuraava Yhdysvaltain hallinnon tietoturva-asiantuntija Harri Hursti sanoo, että venäläiset palvelunestohyökkäykset sekä muut kybersodankäynnin elementit ovat lisääntyneet merkittävästi globaalisti viime aikoina.

”Liikenneheuristiikka on sekaisin tällä hetkellä. Emme pysty normaalilla tavalla seuraamaan tilannetta.”

Yksi näkyvimmistä palvelunestohyökkäyksen kohteeksi joutuneista suomalaisyrityksistä on Nordea, jonka palvelut menivät tukkoon helmikuun viimeisenä päivänä.

Useiden HS:n lähteiden mukaan valtionhallinnossa on epäilty Venäjää Nordean palvelunestohyökkäyksen lähtömaaksi.

HS on yrittänyt selvittää hyökkäyksen alkuperää useista kotimaisista lähteistä, mutta varmuutta asiaan ei ole löytynyt.

Lue lisää: Pankkivalvoja kehottaa Suomen pankkeja varautumaan kyberiskuihin Venäjän käynnistämän sodan takia

Lue lisää: Finanssivalvonta: Palvelunesto­hyökkäys Nordeaan oli ”poikkeuksellinen ja pitkäkestoinen”

Hursti on tietoinen Nordeaan kohdistuneesta palvelunestohyökkäyksestä, mutta ei ole seurannut asiaa Yhdysvalloista käsin tarkemmin. Haastattelun aikana Hursti kuitenkin kiinnostuu aiheesta, kun häneltä kysyy, miksi alkuperää on niin vaikea tutkia.

Hursti on yksi Suomen legendaarisimpia hakkereita, joka nousi kuuluisuuteen hakkeroimalla Yhdysvaltain pyynnöstä liittovaltion äänestysjärjestelmät, mikä on johtanut järjestelmien uusimiseen. HBO on tehnyt Hurstin kanssa dokumentin.

Nykyään Hursti työskentelee tietoturvan parissa muun muassa Yhdysvaltain hallinnolle, mikä tarjoaa hänelle hyvän näköalan siihen, mitä verkossa tapahtuu.

Kuka vain pystyy seuraamaan suomalaista verkkoliikennettä internetin palveluntarjoajien yhdysliikennepisteen Ficixin (Finnish Communication and Internet Exchange) kautta.

Venäläisen Yandexin liikennemääriä Suomessa helmikuussa.

Hursti katsoo venäläisen internetyhtiön Yandexin Suomen konesalin liikennettä helmikuun ajalta. Kyseessä on tietynlainen tie, jota pitkin venäläiset pystyvät liikkumaan Suomen verkkoliikenteessä.

Kuukauden alku- ja keskivaiheilla näkyy selkeä poikkeama. Tietoturva-asiantuntija pohdiskelee.

”Normaalisti Yandexin liikenne on yksi gigabitti sekunnissa, mutta helmikuun puolivälissä määrä on moninkertainen.”

”Pakettien määrä ei kasva samaan aikaan, eli tuo ei ole tavanomaista yhteysliikennettä. Yandex saattaa olla myös hyökkäyksen kohde."

Muiden operaattorien osalta Hurstin silmään tarttuu yksi asia.

”Outoa on, että kaikilla suomalaisilla operaattoreilla oli helmikuun kaksi ensimmäistä viikkoa paljon enemmän liikennettä kuin helmikuun kolmannesta viikosta eteenpäin.”

Toisin sanoen Suomen verkkoliikenteessä on Hurstin mukana tapahtunut helmikuussa jotain outoa, mutta ilman tarkempia selvityksiä on mahdotonta sanoa, mitä se tarkoittaa.

Normaali liikennemäärä saattaa tarkoittaa, että Nordean palvelunestohyökkäystä ei tehty ainakaan liikenteen ylikuormituksella, vaan todennäköisesti hyökkäämällä suoraan yritykseen applikaatio- ja protokollatasolla.

Tällöin suojausmekanismit ovat yrityksen vastuulla, eikä operaattorien.

Hursti sanoo, että yritysten ja valtionhallintojen pitäisi olla varautuneita nykyiseen kybersodankäyntiin, koska niin selvästi Yhdysvallat on aiheesta varoittanut.

”Kuukausi sitten Valkoinen talo ilmoitti, että niin pientä kioskia ei ole olemassakaan, etteikö Venäjän hyökkäys Ukrainaan voisi siihen vaikuttaa. Viikko ennen hyökkäystä hallinto antoi kolme kertaa yhden päivän aikana viestin, että shields up, kohta rytisee.”

Tällä hetkellä internetin käyttöä on rajoitettu Venäjällä, länsimaat ovat asettaneet venäläisiä toimijoita blokkiin ja erilaiset ryhmittymät iskevät toisiaan vastaan.

Koko globaali verkko on nyt tietynlaisessa poikkeustilassa. Sivuosumiksi kutsuttuja palvelunestohyökkäyksiä voi kohdistua myös niihin toimijoihin, jotka eivät olleet alunperin kohteena.

Myös Nordean palvelunestohyökkäystä on epäilty tietynlaiseksi sivuosumaksi.

Suomessa suojautuminen ja hyökkäysten tutkiminen on Hurstin mukaan helppoa, koska liikenne on niin pientä.

”Esimerkiksi tasan kaksi vuotta sitten Ruotsissa Netnodin yhdyspisteessä keskiliikenne on ollut 1712 gigabittiä sekunnissa, kun Suomessa Ficixissä se on ollut 27 gigabittiä sekunnissa.”

”Suomi on takapajula. Ei ole isoja konesalejakaan, joten sisäisetkin hyökkäykset voidaan käydä nopeasti läpi.”

Tällä hetkellä käytävä kybersota on Hurstin mukaan paljastanut jo paljon viime vuosien internetissä levinneiden ilmiöiden taustoista.

Hursti kertoo, miten yhden Venäjällä operoivan verkkotoimijan blokkaus johti yllättävään lopputulokseen.

”Tämän yhden blokkauksen jälkeen Kanadaan suunnattu anti-covid -materiaali väheni 95 prosenttia. Saimme napanuoran poikki.”

Venäjälle kybersodan julistanut Anonymous on kybersodankäynnissä vakava peluri, Hursti sanoo. Anonymous kuitenkin käsitetään julkisessa keskustelussa väärin.

Anonymous on julistanut sodan Venäjälle.

”Sellaista ryhmittymää ei ole, ei edes löyhää liittoumaa. Mutta kun Anonymousin nimissä annetaan joku julistus, niin sadat eri ryhmät kuuntelevat. Tämä voi tarkoittaa myös valtiollisia toimijoita.”

Lue lisää: Vapaa­ehtoiset ottivat Ukrainan kyber­sodan hoitaakseen – Rosvot ja poliisit hyppäsivät samalle puolelle

Hursti on selaillut erilaisia tietokantoja, joita Anonymous on kaivanut Venäjästä ulos. Esimerkiksi koko Venäjän puolustusministeriön ekosysteemi on nykyään internetissä jaossa.

Anonymousin nimissä toimivien hakkereiden kerrotaan tällä hetkellä kohdistavan hyökkäyksiään ympäri Venäjää.

”Esimerkiksi Sberbankin yksityispuolen koko rahaliikenne on julkaistu. Siellä saattaa olla suomalaisiakin kiinnostavia tietoja”, Hursti vihjaa.

Vastapuolella Venäjän kuuluisat ”trollifarmit” ovat alkaneet levittää valheelliseksi muokattua kuvamateriaalia ukrainalaisista toimittajista. Hursti sanoo, että vähän ennen hyökkäystä Yhdysvalloissa alkoi levitä erilaisia valheellisia meemejä, joiden tarkoituksena oli aiheuttaa eripuraa valtion sisällä.

Toistaiseksi venäläismielisten ryhmittymien iskut ovat Hurstin mukaan jääneet kuitenkin vähän miedoiksi.

Esimerkkinä toimii Venäjää tukevan kyberjengin Contin tapaus.

”He julistivat heti hyökkäävänsä kaikkia vastaan, jotka tukevat Ukrainaa. Muutamaa tuntia myöhemmin yksi Contin jäsenistä jakoi kuitenkin kaiken ryhmittymän viestiliikenteen.”

”Contin rivit hajosivat parissa tunnissa. Tässä tilanteessa on poikkeuksellista tunnelatausta, kun ammattirikollisetkaan eivät enää pysy ammattirikollisina.”