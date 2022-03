Erityisesti bitcoinin taustalla on ideologia virtuaalivaluuttojen neutraaliudesta. Nyt kryptomaailma on kerääntynyt auttamaan Ukrainaa, ja ottaa kantaa pakotteisiin, kirjoittaa HS Vision Elina Lappalainen.

Sodassa jokainen joutuu valitsemaan puolensa – nyt on kryptovaluuttojen vuoro.

Alun perin erityisesti bitcoin luotiin eräänlaiseksi neutraaliksi rahajärjestelmäksi, joka toimii valtioiden ja keskuspankkien ulkopuolella.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan myös kryptovaluutoista tuli nopeasti poliittinen työkalu. Niiden avulla on kerätty menestyneesti varoja Ukrainan auttamiseksi. Samalla niiden avulla on toteutettu myös venäläisille suunnattuja taloudellisia pakotteita.

”Sodan ja pakotteiden myötä ainakin minulle on käynyt selväksi, että neutraalisuus ei ole mahdollista. Kaikki järjestelmät joutuvat valitsemaan puolen”, sanoo suomalainen kryptovaluuttojen pioneeri ja Equilibrium-yhtiön perustaja Teemu Päivinen.

Päivinen tekee tiivistä yhteistyötä useimpien suurten kryptovaluuttojen ja lohkoketjuprojektien, kuten Ethereum-säätiön kanssa.

Ethereumin perustaja, venäläistaustainen Vitalik Buterin otti nopeasti sodan alettua kantaa Twitterissä, ja tuomitsi hyökkäyksen.

”Ethereum on neutraali, minä en”, hän myös twiittasi.

Sota nostaa keskiöön politiikan ja kryptovaluuttojen ekosysteemin välisen suhteen. Ilmiössä on kolme kiinnostavaa kysymystä:

1. Kryptoyhteisöt Ukrainan apuna

Venäjän hyökättyä Ukrainan hallitus twiittasi vetoomuksen rahalahjoituksiin myös kryptovaluutoissa. Keräyspottia seuraavan Elliptic-sivuston mukaan lahjoituksia olisi tullut tähän mennessä jo 57 miljoonan euron edestä.

Kryptolompakkojen transaktiot ovat julkisia, joten kuka tahansa voi seurata varainkeruuta reaaliajassa. Esimerkiksi eri lohkoketjuja yhdistävän Polkadot-kryptoalustan perustanut Gavin Wood lahjoitti Ukrainalle 5,2 miljoonan euron edestä kryptovaroja.

Ukrainan asian ympärille nousi nopeasti myös kryptomaailman yhteisöitä, kuten Ukraine DAO, auttamaan varojen keräämisessä.

DAO tarkoittaa autonomista hajautettua organisaatiota (decentralized autonomous organizations). Kyse on web3 -ilmiön ympärille nousseista verkkoyhteisöistä, jotka ovat organisoituneet lohkoketjuteknogioiden avulla.

Perustajana Ukraine DAO:ssa oli venäläisen taidekollektiivi Pussy Riotin Nadežda Tolokonnikova, joka myi Ukrainan lipusta tehtyjä NFT-taideteoksia.

Myös Miltton Creativen toimitusjohtaja Olli Sirén osallistui huutokauppaan. Vastineeksi hän sai kryptolompakkoonsa niin sanottua love tokenia, käytännössä digitaalisen muistoesineen.

”Sitä voi ajatella muistona yhteisistä talkoista tai osallistumisesta varainkeruumyyjäisiin. Kyse on ennemmin omistajuuden ja yhteenkuuluvuuden rakentamisesta, kuin omistuksesta, jolla olisi rahallista arvoa”, Sirén sanoo.

Kyse on hänen mukaansa tavasta vedota kryptoista kiinnostuneeseen yleisöön, ja aktivoida heidät mukaan.

Kiinnostavaa on myös vauhti, jolla valtiollinen toimija kykeni ottamaan käyttöön kryptovaluutat rahan keräämisessä. Yksi syy nopeuteen on se, että Ukraina on ollut jo aiemmin kryptovaluuttojen hyödyntämisen edelläkävijä. Chainanalysis-sivuston mukaan Ukraina on kryptovaluuttojen hyödyntämisessä maailman neljänneksi kehittynein valtio.

Helmikuussa Ukrainassa hyväksyttiin laki, joka mahdollisti kryptojen sääntelyn. Lakiuudistuksen taustalla oli myös sodan aikaisessa toiminnassa ja viestinnässä näkyväksi noussut Ukrainan digiministeri Mykhailo Fedorov.

”Jokaisen pienen valtion pitäisi olla valmistautunut samaan esimerkiksi luonnonkatastrofin varalta. Se mahdollistaa nopean organisoitumisen ja resurssien keräämisen”, Teemu Päivinen sanoo.

2. Venäjän pakotteet

Pian länsimaiden asetettua Venäjälle talouspakotteita, muun muassa yhdysvaltalaiset senaattorit nostivat esiin huolen siitä, kykenisivätkö venäläiset kiertämään pakotteita siirtämällä varojaan kryptovaluuttoihin.

Ruplissa käyty kauppa sekä bitcoineilla että tethereillä lisääntyikin nopeasti sodan alkamisen jälkeen. Määrät ovat kuitenkin kaupankäynnin volyymista kertovien tilastojen mukaan varsin pieniä, alle 40 miljoonassa dollarissa päivittäin.

Osa venäläisistä on voinut hakea kryptovaluutoista suojaa ruplan arvon romahtamiselta, ja yrittää samalla siirtää varojaan paikkaan, josta ne saa käyttöön myös ulkomailla. Vaikka Venäjä on suljettu pankkien maksujärjestelmä swiftistä, kryptovaluutat ovat perinteisten järjestelmien ulkopuolella.

Esimerkiksi USDT-lyhenteellä tunnetun tether-kryptovaluutan arvo on kiinnitetty Yhdysvaltain dollariin. Sen vuoksi tetherin arvo ei heittelehdi kuten monien muiden virtuaalivaluuttojen, ja se voi näyttää houkuttelevalta turvasatamalta.

Yhdysvaltojen suurin kryptovaluuttojen välityspaikka Coinbase on ilmoittanut estäneensä tähän mennessä yli 25 000 venäläisiin omistajiin kytkeytyvää kryptolompakkoa. Yhtiö myös jakoi näiden lompakkojen tiedot viranomaisille.

Monet välityspalvelut ovat kuitenkin vastustaneet Ukrainan vaatimuksia sulkea venäläiset kokonaan palveluiden ulkopuolelle. Maailman suurin kryptoväittäjä Binance kommentoi, että se estää vain pakotteiden kohteena olevien henkilöiden toiminnan alustallaan.

”Kryptot on kehitetty luomaan taloudellista vapautta ihmisille ympäri maailman. Yksipuolinen päätös estää ihmisten pääsy heidän kryptoihinsa olisi vastoin juuri sitä syytä, miksi kryptot ovat olemassa”, Binancen edustaja sanoi uutiskanava CNBC:lle.

Coinbasen toimitusjohtaja Brian Amstrong sanoi twiittiketjussaan, että yhdysvaltalaisena yrityksenä yhtiön on noudatettava lakia. Riippumatta siitä, onko kyse dollareista, kullasta, asuntosijoittamisesta tai kryptoista, pakotteet pätevät.

Myös kryptovaluuttojen välityspaikat ovat finanssialan sääntelyn piirissä, ja laki vaatii niitä tunnistamaan asiakkaansa. Niinpä myös Coinbase vertaa pakotelistoja omiin käyttäjätietoihinsa ja estää rahaliikenteen osoitteista, jotka voivat kytkeytyä pakotteiden kohteena oleviin henkilöihin tai yrityksiin.

”Emme usko, että venäläiset oligarkit yrittäisivät käyttää kryptoja pakotteiden kiertämiseen. Kyse on avoimesta lohkoketjusta. Jos joku yrittäisi piilottaa suuria summia kryptojen avulla, tiedot olisivat jäljitettävämpiä, kuin jos käyttäisi dollareita, kultaa, taidetta tai muita omaisuuslajeja”, Brian Amstrog huomautti.

Toisaalta koko kryptomarkkina ja eri kryptovaroissa päivittäin oleva kaupankäynti on vielä niin pientä verrattuna venäläisten miljardöörien varallisuuteen – Venäjän keskuspankin varoista puhumattakaan. Valtavien summien siirtäminen laajamittaisesti kryptovaluutoiksi ei siksi edes onnistuisi.

Lohkoketjuteknologiaan perustuvat kryptovaluuttojen siirrot ovat lähtökohtaisesti julkisia, pysyviä ja jäljitettäviä, Coinbasen lakijohtaja Paul Grewal selosti yhtiön käytäntöjä ja jäljitettävyyden teknistä perustaa blogipostauksessa.

Chainanalysis-palvelun mukaan Venäjä on kryptovarojen hyödyntämisessä maailman 18. kehittynein valtio. Bloombergin arvion mukaan venäläisillä on vähintään 214 miljardin dollarin edestä kryptovaroja, mikä edustaa noin 12 prosenttia koko markkinan koosta. Venäjä on myös yksi suurimmista bitcoinin louhinnan maista.

Aiemmin esimerkiksi Iran on kiertänyt bitcoinin louhinnalla sille asetettuja talouspakotteita, Elliptic-sivusto on arvioinut.

Kyse on paljon energiaa vaativasta toiminnasta, ja siksi louhintaa tehdään usein halvimman energian maissa, joissa energianlähteet ovat edelleen useimmiten fossiilisia.

” ”Tämä on täysin uusi kategoria, jota pitää valvoa ja kehittää uusia ratkaisuita.”

3. Sota nosti sääntelyn uuteen rooliin

Kryptovaluuttojen käytön yleistyessä myös valtioiden kiinnostus niiden sääntelyä kohtaan on kasvanut. Sota ja pakotteet nostavat sen entistä suuremmaksi puheenaiheeksi.

Viime keskiviikkona Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden allekirjoitti määräyksen, joka vaatii keskuspankkia selvittämään kryptovaluuttojen riskejä ja mahdollisuuksia. Aiheesta kirjoittivat muun muassa uutistoimisto AP ja New York Times.

Biden vaati hallintoaan myös selvittämään kryptovaluuttojen vaikutusta finanssimarkkinoiden vakauteen ja kansalliseen turvallisuuteen. Lisäksi Biden haluaa keskuspankin tutkivan, pitäisikö sen hypätä mukaan ja luoda oma digitaalinen valuutta. Kyse on aloitteesta, joka on ollut työn alla jo kuukausia ennen Venäjän hyökkäystä.

Yhdysvaltojen hallinnon mukaan jo noin 16 prosenttia amerikkalaisista aikuisista, siis noin 40 miljoonaa ihmistä, on sijoittanut kryptovaluuttoihin. 18–29 -vuotiaista miehistä jopa 43 prosenttia on laittanut rahojaan kryptoihin.

Bidenin neuvonantajien mukaan tavoitteena on pitää Yhdysvallat digitaalisen talouden innovaatioiden edelläkävijänä. Sääntelyn selkiyttäminen nähdään yleisesti alalla pitkällä aikavälillä positiivisena ilmiönä, ja useiden kryptovaluuttojen hinnat nousivat Bidenin julkistuksen jälkeen.

Teemu Päivisen mielestä myös Suomen kannattaisi lisätä resursseja kryptovaluuttojen seurantaan ja sääntelyyn.

”Tällä hetkellä kryptovaluuttabuumin ympärillä kasvanut toiminta on varmasti Fivalle raskas käsiteltävä, vaikka he tekevät siinä hyvää työtä. Sama pätee verohallintoon ja keskusrikospoliisiin. Tämä on täysin uusi kategoria, jota pitää valvoa ja kehittää uusia ratkaisuita”, Päivinen sanoo.

Onkin kiinnostavaa, lisääkö Ukrainan sota valtioiden ymmärrystä kryptovaluutoista ja alan toimijoista. Vaikka tähän mennessä ollaan ajateltu, että kryptovaluutat olisivat epäpoliittisia, se ei pidä paikkansa. Lohkoketjuteknologiat ovat vain tekniikkaa, ja niillä on aina hallintonsa ja ihmiset, jotka niissä käyttävät valtaa.

”Itse ajattelen, että meidän on löydettävä rakentavia tapoja kytkeä näitä finanssiteknologioita yhteiskuntaamme. Kyse on samasta kehityskulusta, joka on tapahtunut internetille. Se on vaatinut monenlaista lainsäädäntöä, jotta siitä on tullut osa yhteiskuntaa”, Olli Sirén sanoo.