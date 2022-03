Suomessakin on jäädytetty joidenkin venäläisten kryptolompakoita

Venäläisten asiakkaiden määrä suomalaisissa kryptovaluuttojen välityspalveluissa on ollut pieni.

Coinmotionin toimitusjohtaja Heidi Hurskainen kertoo, että suomalainen yhtiö on valvonut pakotteiden kohteena olevia venäläisiä asiakkaita Fivan ohjeiden mukaisesti.

Venäjälle ja Vladimir Putinin sisäpiiriin kohdistuneet talouspakotteet ovat vaikuttaneet myös kryptosijoituksiin.

Kun länsimaat asettivat Venäjälle talouspakotteita sen hyökättyä Ukrainaan helmikuun lopussa, muun muassa yhdysvaltalaiset senaattorit nostivat esiin huolen siitä, kykenisivätkö venäläiset kiertämään pakotteita siirtämällä varojaan kryptovaluuttoihin.

Ruplissa käyty kauppa sekä bitcoineilla että tethereillä lisääntyikin nopeasti sodan alkamisen jälkeen. Määrät ovat kuitenkin kaupankäynnin volyymista kertovien tilastojen mukaan varsin pieniä, alle 40 miljoonaa dollaria päivittäin.

Suomessa vaikutus kotimaisiin kryptovaluutta-alan yrityksiin on ollut kuitenkin toistaiseksi vähäinen, kertovat Coinmotionin ja Localbitcoinin toimitusjohtajat.

Coinmotionin toimitusjohtaja Heidi Hurskainen toteaa, että venäläisten asiakkaiden määrä on ollut ylipäätään suomalaisella alustalla melko pieni, eikä venäläisten asiakkaiden määrä ole lisääntynyt Venäjän hyökkäyksen myötä.

Siitä voisi päätellä, että venäläiset eivät yritä kiertää pakotteita ja siirtää varojaan ainakaan suomalaisen palvelun kautta.

Hurskainen vahvistaa, että palvelussa on ollut ”vähäisiä määriä” kryptolompakoita, jotka ovat kuuluneet sanktioiden piirissä oleville henkilöille. Tällaisissa tapauksissa asiakkaan kryptolompakko on jäädytetty.

”En voi sanoa tarkkaa määrää tai kryptotileillä olleiden varojen määrää, mutta lukumäärä on kokonaisuuden huomioiden todella pieni”, Hurskainen sanoo.

Sanktioiden piirissä olevat tilit on Hurskaisen mukaan havaittu normaalissa pakotteiden valvonnassa. Coinmotion kuten muutkin kryptovaluuttojen kauppapaikat ovat Finanssivalvonnan valvonnan alaisuudessa, ja niitä koskevat asiakkaiden tunnistamiseen liittyvät vaatimukset. Se tarkoittaa pakotelistojen päivittämistä ja vertaamista asiakastietoihin.

”Meillä on samat prosessit asiakkaan tunnistamiseen, kuin pankeillakin. Sääntelyyn liittyvä tiimimme on ollut jo pitkään hyvin tietoinen myös rahanpesuun liittyvistä riskeistä markkinoilla, ja siihen on kiinnitetty huomiota”, Hurskainen sanoo.

Coinmotionissa käydään kauppaa euroilla, eikä siellä ole ruplaa kaupankäyntiparina eri kryptovaluutoille. Tämä voi vaikuttaa myös venäläisten asiakkaiden vähäisyyteen.

Hurskainen arvioi venäläisten käyttävän tyypillisemmin isoja kansainvälisiä kaupankäyntipalveluita, kuten Coinbase ja Binance.

Osa venäläisistä on voinut hakea kryptovaluutoista suojaa ruplan arvon romahtamiselta, ja yrittää samalla siirtää varojaan paikkaan, josta ne saa käyttöön myös ulkomailla. Vaikka Venäjä on suljettu pankkien maksujärjestelmä swiftistä, kryptovaluutat ovat perinteisten järjestelmien ulkopuolella.

Kryptovaluuttoihin erikoistuneet keskitetyt välityspalvelut ovat kuitenkin toimintamaansa lainsäädännön piirissä.

Bitcoinin vertaiskauppaan keskittynyt Localbitcoins puolestaan ei ole havainnut sodan alkamisen jälkeen asiakkaitaan pakotelistoilla.

Localbitcoinsissa käyttäjät myyvät kryptovaluuttaa toisilleen, eli kyse on ihmisten välisestä markkinapaikasta. Keskimääräinen summa Venäjällä Localbitcoin-palvelun sisällä tehdyssä bitcoin-kaupassa on ollut tänä vuonna vain noin 280 euroa.

”Käyttäjäkuntamme ei ole oligarkkien mittakaavassa, näillä summilla ei pysty kiertämään pakotteita”, Localbitcoinsin toimitusjohtaja Sebastian Sonntag sanoo.

Localbitcoinsilla on asiakkaita myös Venäjällä, ja Venäjän hyökkäyksen jälkeen kaupankäyntimäärät Venäjältä ovat yhtiön sisäisten tilastojen mukaan nousseet alkuvuoteen verrattuna. Päivittäinen bitcoin-kauppa Venäjältä on silti edelleen pienemmällä tasolla kuin keskimäärin 2021 aikana.

Sodan aikana kaupankäyntivolyymi Venäjällä Localbitcoin-alustalla on ollut yhtiön mukaan noin 33 miljoonaa ruplaa päivässä, eli maanantain valuuttakurssin mukaan noin 240 000 euroa.

Myös Localbitcoin on Fivan valvonnan piirissä ja yhtiö kertoo noudattavansa asiakkaiden tuntemiseen velvoittavaa sääntelyä.

Viime vuonna yhtiöllä oli aktiivisia ja kauppaa tehneitä asiakkaita noin 250 000. Localbitcoin on rekisteröitynyt myös Yhdysvalloissa, eli se on myös siellä viranomaisvalvonnan piirissä.

”Venäjä ja Valko-Venäjä on meillä luokiteltu korkean riskin maiksi, joista tuleviin asiakkaisiin kiinnitämme erityistä huomiota. Kaikki sieltä tulevat käyttäjät pitää tunnistaa ja tarkistaa. Lisäksi pyrimme selvittämään varallisuuden lähteen ja todellisen edunsaajan”, Sonntag kertoo.

Yhtiö ei ole rajoittanut yleisesti venäläisten asiakkaiden kaupankäyntiä, vaan rajoitukset koskevat pakotelistalla olevia henkilöitä.

Toimijoilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta ilmoittaa osumia Fivalle, joten Finanssivalvonta ei tiedä kootusti tilannetta siitä, kuinka pakotteiden kohteena olevien omaisuutta on Suomessa jäädytetty.

Kansalliseen lakiin perustuvat jäädyttämispäätökset tekee Suomessa keskusrikospoliisissa sijaitseva rahanpesun selvittelykeskus, ja päätösten täytäntöönpanosta vastaa ulosottomies.