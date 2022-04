Wide ContentPlaceholder

Next Gamesin toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen on luonut Yhdysvaltojen viihdemaailmassa poikkeukselliset suhteet, jotka johtivat lopulta yrityskauppaan Netflixin kanssa.

Hollywoodin luottomies

Next Games teki hittipelin, listautui ensimmäisenä suomalaisena peliyhtiönä pörssiin, poltti kaikki rahansa eikä ole onnistunut uudestaan. Silti se on yhtiö, johon Netflix luottaa, kun suoratoistopalvelujätti yrittää mullistaa pelialan. Kaiken takana on Teemu Huuhtanen, joka on vuosia luonut suhteita viihdemaailman huipulle Yhdysvalloissa.

Meillä on tiukka aikataulu, mutta voinko heittää sinut hotellillesi, niin jatketaan puhumista, Netflixin operatiivinen johtaja Greg Peters sanoi Teemu Huuhtaselle. Huuhtanen nousi Petersin kanssa valkoisen Cadillac Escaladen takaosaan, jonne oli tehty toimisto tummennettujen lasien taakse. Nämä ovat tosissaan, suomalaisen peliyhtiö Next Gamesin toimitusjohtaja ajatteli.