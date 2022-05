Yritykset puhuvat nyt merkityksestä, ja yksi syyllinen tähän on kansainvälisiä hittikirjoja kirjoittanut Simon Sinek. Silti moni yritys ei vieläkään tiedä, miksi tekee sitä mitä tekee.

Oletko huomannut, että suklaapatukatkin saattavat nykyään kertoa missiokseen maailman pelastamisen?

Yksi syyllinen tähän on amerikkalainen luennoitsija ja kirjailija Simon Sinek.

Ainakin hän ja koomikko Bo Burnham ovat huomanneet saman.

Burnhamin Inside-komediaspesiaalissa on osio, jossa tämä kertoo olevansa entinen koomikko, nykyinen merkityksellisiä brändejä rakentava konsultti. Brändien pitää kysyä, haluavatko ne olla oikealla puolella historiaa, Burnham julistaa.

”Kysymys ei enää ole, mitä myyt tai mitä tuotetta tarjoat... Kysymys on siitä, mihin uskot. Kuka sinä olet, Bagel Bites?”

Kohta huvittaa, koska sen tunnistaa. Etenkin startupien maailmoja syleilevät puheet kuulostavat joskus hilpeyttä herättävän ylimitoitetuilta suhteessa tuotteisiin ja palveluihin, joita ne varsinaisesti tarjoavat.

”Kuulen ihan koko ajan tuota, kuinka yritys kertoo pelastavansa maailman ja tekevänsä sen pitsan kotiinkuljetussovelluksella”, sanoo Simon Sinek videopuhelun ruudulta.

Hänestä kyseessä on silloin vain yleinen julistus, jolle ei ole käyttöä.

”Se voi ehkä kuulostaa hyvältä, mutta miksi menisin vaikka töihin yhtiöön, jos en edes tajua, mitä se varsinaisesti tekee.”

” Ihmiset eivät osta sitä, mitä yritys tekee, vaan miksi se tekee sitä mitä tekee.

Kuka on Simon Sinek, ja mitä tekemistä hänellä on sen kanssa, että suklaapatukoilla tai minipitsoilla voi nykyään olla voimakkaita näkemyksiä maailmasta?

Kaksitoista vuotta sitten Sinek löi läpi kirjallaan Start With Why. Siihen perustuva Ted Talk -video on katsottu kymmeniä miljoonia kertoja.

Sinekin mukaan ihmiset eivät osta sitä, mitä yritys tekee, vaan miksi se tekee sitä mitä tekee. Yrityksen ja sen tuotteen olemassaololle on oltava uskottava tarkoitus. Vain se motivoi työntekijöitä ja innostaa asiakkaita.

Menestysteosta seurasivat uudet kirjahitit, kuten inspiroivista johtajista kertova Leaders Eat Last ja menestyvistä yrityksistä kertova The Infinite Game.

Sinekin oma tausta ei ole bisneksessä. Hän on koulutustaustaltaan etnografi.

”Antropologia on ihmisten kulttuurin tutkimista, ja etnografiassa oppii, miten erilaisia yhteisöjä tutkitaan sisältä käsin. Monet etnografit matkustavat kaukaisiin kulttuureihin, mutta itseäni kiinnostivat modernit heimot eli yritykset”, Sinek kertoo.

” ”Mutta jos joku asia on sinulle kamalan tärkeä, miksi tekisit siitä niin vaikeaa, että se ei kiinnosta ketään?”

Se kannatti. Nykyään Sinek on maailmantähti, joka täyttää bisnestapahtumien saleja ympäri maailmaa. Lähes 900 000 Twitter-seuraajalleen hän kertoo viisauksia, jotka uhkaavat ilman kontekstia kirjoitettuna kuulostaa latteuksilta.

Jos on ihmisiä, jotka välittävät, on toivoa.

Asiantuntijat ovat niitä, jotka uskovat tietävänsä kaiken. Nerot ovat niitä, jotka tietävät, etteivät tiedä.

Juuri vaikeiden asioiden kirkastaminen on kuitenkin ollut Sinekin suosion salaisuus. Selkeys on myös yksi hänen omista arvoistaan.

”Jos selitän vaikean asian yksinkertaisesti, kuulijat tajuavat sen. Ja jos he tajuavat sen, he voivat selittää asian ytimen myös muille ja alkaa toteuttaa sitä.”

Sinek sanoo rakentaneensa koko uransa sille, että on tehnyt antropologiasta yksinkertaista.

”Monien mielestä yksinkertaistan asioita liikaa. Mutta jos joku asia on sinulle kamalan tärkeä, miksi tekisit siitä niin vaikeaa, että se ei kiinnosta ketään?”

Simppeli ei sitä paitsi ole sama asia kuin helppo, Sinek huomauttaa.

”Hyvässä parisuhteessakaan kyse ei ole kovin vaikeista asioista, mutta ei se ole silti helppoa. Vaikka kuinka tietäisi, että toisen kuuntelu on tärkeää, siitä huolimatta moni ei saa parisuhdetta edes aikaiseksi.”

Myös yrityksen tarkoituksen toteuttaminen vaatii Sinekin mielestä jatkuvaa, johdonmukaista ja kurinalaista työtä. Ensin on kuitenkin kysyttävä, miksi.

” Kiinnostavat yritykset taas ajattelevat, toimivat ja viestivät sisältä ulospäin.

Myös Start With Whyn perusajatus on selkeä.

Sinekin mukaan jokainen yritys maailmassa tietää, mitä tekee. Ne osaavat kuvata hyvin tuotteensa ja palvelunsa.

Osa yrityksistä osaa vastata myös siihen, miten ne tekevät sen, mitä tekevät. Miten-kysymykseen vastaamalla kerrotaan esimerkiksi se, miten yrityksen tuote tai palvelu erottuu kilpailijoista ja millä tavoin se on niitä parempi.

Mutta vain hyvin harvat yritykset pystyvät kertomaan, miksi ne tekevät sitä, mitä tekevät. Rahan ansaitseminen ei ole Sinekistä oikea vastaus, sillä se on vasta toiminnan tulos.

Viestinsä ytimen Sinek visualisoi ”kultaiseksi ympyräksi”. Sisimpänä on kysymys ”miksi”, keskimmäisenä ”miten” ja uloimpana ”mitä”.

Sinekistä useimmat organisaatiot ajattelevat, toimivat ja viestivät nurinniskoin. Ne lähtevät kultaisen ympyrän ulkoreunasta. Jos ne tietävät vain mitä ne tekevät ja miten ne tekevät sen, niiden tuotteesta tai palvelusta on vaarana tulla bulkkia, jonka on vaikeaa erottua muista.

Kiinnostavat yritykset taas ajattelevat, toimivat ja viestivät sisältä ulospäin. Ne aloittavat kysymällä, miksi. Se on kestävä pohja kaikelle tekemiselle, vaikka maailma ympärillä muuttuisi.

” ”Jos ihmiset ajattelevat edes vähän enemmän, se on minusta jo paljon.”

Jos yritykset edes yrittävät viedä asioita oikeaan suuntaan, sekin on jo hyvä asia, Simon Sinek sanoo.

Nyt Viisas elämä-kustantamo on suomentanut Start With Whyn nimellä Kysy ensin miksi. Alkuperäisen teoksen julkaisusta on aikaa jo yli kymmenen vuotta.

Mitä sen jälkeen on tapahtunut?

Yhä useampi yritys on alkanut kysyä, miksi ne tekevät sitä mitä tekevät, Sinek sanoo. Siitä on tullut tekemisen standardi.

”Kirjan perusajatus on yhä täysin pitävä, ja olen tosi ylpeä siitä.”

Sinekin äänen kuulee lukemattomien yritysten missioissa tai koko liikeideassa. Hänen työkalujaan on käytetty strategioiden laatimisessa ja yritysten viestien selkeyttämisessä.

Silti moni yritys on Sinekistä yhä jättänyt vastaamatta kysymykseen kokonaan tai vastaa siihen suklaapatukkaesimerkin lailla tavalla, joka hakee tarkoitusta turhan kaukaa.

” Apple ei sorru olemaan banaali, kuten maailmaa pelastava suklaapatukka, vaan onnistuu Sinekistä vaikuttamaan autenttiselta vuodesta toiseen.

Kirjan yksi tapausesimerkki on iänikuinen Apple. Mutta teknologiajätti on tosiaan onnistunut kehittämään johdonmukaisen innovatiivisia tuotteita vuosikymmenestä ja vuodesta toiseen. Alkuperäisen teoksen mp3-soittimet olisi vain pitänyt vaihtaa 12 vuoden jälkeiseen suomennokseen vaikka Airpodeiksi.

Sinekistä Apple menestyy, koska se perustelee olemassaolonsa ”vallitsevan asiantilan haastamisella”. Se siis tietää, miksi se on olemassa.

Mutta lisäksi tuotteet, joita yritys tekee, ovat konkreettisia osoituksia siitä, mihin yritys uskoo. Vaikka maailma muuttuu, Applen tuotteissa on Sinekin mukaan aina uutta ajattelua. Vastaukset kysymyksiin ”miksi” ja ”miten” korreloivat keskenään.

Siksi Apple ei sorru olemaan banaali, kuten maailmaa pelastava suklaapatukka, vaan onnistuu Sinekistä vaikuttamaan autenttiselta vuodesta toiseen.

Sinekiä ei haittaa se, että hänen kirjansa viesti on joskus ymmärretty väärin tai että miksi-kysymykseen on annettu vähän hölmöjä vastauksia.

”Jos ihmiset ajattelevat edes vähän enemmän, se on minusta jo paljon.”

Mutta jos yritys väittää vastanneensa kysymykseen siitä, miksi se se tekee mitä tekee, mutta vastaus ei ole rehellinen, kyse on Sinekin mielestä vain markkinoinnista.

”Yritystä pitää myös todella johtaa sen vastauksen perusteella. Muuten se valehtelee.”

” ”Kun palasin tapahtumien jälkeen takaisin työpaikalleni mainostoimistoon, ajattelin, että työni on typerää.”

Palataan vielä hetkeksi suklaapatukoihin.

Suklaapatukka ei ymmärtänyt, että yrityksen olemassaolon tarkoituksen ei pidä rakentua toivekuvista, Sinek sanoo.

”Miksi-kysymyksen pitää nousta omasta kokemuksesta. Miksi yritys on ylipäätään perustettu ja miksi riskejä halutaan ottaa.”

Simon Sinek innostuu pohtimaan, miten suklaapatukka vastaisi paremmin miksi-kysymykseen.

Sinek alkaa maalailla kuvitteellista taustatarinaa, jossa yrittäjä on selvittänyt asioita ja tullut vihaiseksi siitä, miten kaakaofarmareita kohdellaan.

”Hän ei ole enää halunnut syödä suklaapatukoita, joista tulee lähinnä paha mieli. Hän on alkanut tehdä suklaapatukoita, joita syödessä hän voi olla varma siitä, että maanviljelijöitä kohdellaan hyvin ja että tuotantoketju on reilu.”

Suklaapatukka voi siis edustaa johdonmukaisesti ja konkreettisesti yrityksen arvoja, Sinek sanoo.

”Mutta jos vain julistaa maailman parantuvan suklaapatukoilla, se on täyttä hölynpölyä.”

” ”Jos menee mainiosti ja tienaakin hyvin, ei tule kyseenalaistaneeksi asioita.”

Kiihtyvä inflaatio, nousevat korot, osakekurssien rytinä ja taantuman ennusmerkit eivät saa taloutta näyttämään valoisalta.

Haastattelussakin eksymme keskustelemaan Ukrainan sodasta, ukrainalaisten sotilaiden kokemasta merkityksestä verrattuna venäläisiin ja Suomen Nato-jäsenyyshakemuksesta. Ne ovat asioita, joiden tarkoitus on helppo ymmärtää.

Kun pandemia on pistänyt muutamaksi vuodeksi maailman polvilleen ja Ukrainan sota täyttänyt uutisfeedit, on vielä entistäkin vaikeampaa lähteä mukaan ajatukseen, että suklaapatukka olisi muuta kuin suklaapatukka.

Jos ajat ovat vaikeat, puhutaanko yritysten ja brändien tarkoituksesta aiempaa enemmän vai vähemmän?

Simon Sinek muistelee, kuinka asui New Yorkissa syyskuun 11. päivän iskujen aikaan.

”Kun palasin tapahtumien jälkeen takaisin työpaikalleni mainostoimistoon, ajattelin, että työni on typerää. En ollut koskaan aiemmin ajatellut niin.”

Se muutti myös Sinekin oman uran suuntaa.

Vaikeina aikoina on Simon Sinekistä helpompaa löytää asioiden merkitys – tai huomata, ettei todellista merkitystä ole.

”Jos menee mainiosti ja tienaakin hyvin, ei tule kyseenalaistaneeksi asioita. Mutta kun ilmassa on epävarmuutta, ihmiset ovat yleensä avoimempia sille, että se, mitä he ajattelivat ennen, ei ehkä pitänytkään paikkansa. Ihmiset kysyvät filosofisempia kysymyksiä.”

Simon Sinek kertoo itse olevansa kaikesta huolimatta ”horjumaton optimisti”. Ja huippuluennoitsijoille optimismi onkin osa työtä: harva kai ostaisi kalliita lippuja johtamisseminaareihin raskassoutuiselta pessimistiltä.

Sinekin kaltaiset ihmiset ovat jonkinlaisia inspiraation ja toivon kauppiaita.

”Visiot ovat kai mahdottomia, jos tulevaisuudessa ei näe lainkaan valoa.”

Kun hän kerran on optimismin ammattilainen, voisiko hän neuvoa, miten pelon ja epävarmuuden aikana oikein säilytetään optimismi?

”Ystävyys- ja työsuhteet ovat nyt kamalan tärkeitä. On aika olla epäitsekäs ja myös tarvita itse muita ihmisiä. Kysy ja anna apua. Optimismi löytyy sitä kautta.”

Kun koronakriisi alkoi, monet esihenkilöt alkoivat Sinekin mukaan soitella työntekijöilleen ja kysellä, ovatko nämä kunnossa.

”Mutta ehkä siihen ei tarvitse pandemiaa, että yrittää olla hyvä johtaja ja välittää ihmisistä.”