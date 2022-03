Mikä on äärimmäisen matala mutta hirmuisen leveä? Professori Seppo Ikäheimon arvonmääritys.

Sijoittajapiireissä kiertävä vitsi juontuu kuituyhtiö Ahlstrom-Munksjön ostotarjouksesta ja sitä seuranneesta välimiesmenettelystä. Kyseinen välimiesmenettely oli monella tapaa poikkeuksellinen, niin käsiteltävän asian, asiantuntijoiden arvonmäärityksen kuin prosessin kulujenkin osalta.

Ennen kuin syvennytään erikoiseen välimiesmenettelyyn, on paikallaan kerrata lyhyesti, miten tähän pisteeseen tultiin.

Ahlströmien ja Ehrnroothien sijoitusyhtiöt sekä pääomasijoittaja Bain Capital tekivät ostotarjouksen kuituyhtiö Helsingin pörssiin listatusta Ahlstrom-Munksjön osakkeista syksyllä 2020.

Ostotarjous ja tarjousprosessin aikaiset tapahtumat nostattivat tyytymättömyyttä monissa yhtiön vähemmistöomistajissa. Muun muassa Suomen Osakesäästäjät kritisoi ostajatahoa voimakkaasti.

Ostajat saavuttivat Ahlstrom-Munksjöstä 90 prosentin omistusosuuden alkuvuodesta 2021, ja yhtiö poistui Helsingin pörssistä muutamaa kuukautta myöhemmin.

Ostotarjouksen toteuduttua vähemmistöomistajat veivät asian välimiesmenettelyyn.

Välimiesmenettelyssä oli kyse isoista rahoista. Passiivisten vähemmistöosakkaiden etua valvova uskottu mies arvioi, että riita koski noin 100 miljoonaa euroa. On sitä vähemmästäkin saatu riitoja aikaiseksi.

Lain mukaan vähemmistöosakkaat ovat lunastustilanteessa oikeutettuja saamaan ”käyvän hinnan” osakkeistaan. Muun muassa tähän välimiesoikeuden piti ottaa kantaa.

Vaan mikä on käypä hinta?

Vastausta kysymykseen voi hakea rahoitustieteestä. Välimiesmenettelyssä esitettyjen professoriarvioiden perusteella voisi puhua myös rahoituksen taiteesta.

” Ikäheimon analyysin perusteella Ahlstromin pörssikurssi saattoi olla siis täyden pörssiromahduksen keskelläkin 50 prosenttia liian korkealla.

Välimiesoikeudessa niin kantaja (ostajat eli Ahlströmit, Ehnroothit ja Bain) kuin vastaajat (tyytymättömät vähemmistöomistajat) kutsuivat todistajakseen Aalto-yliopiston professorin. Ostajien asiantuntijana toimi laskentatoimen professori Seppo Ikäheimo, vähemmistöosakkaiden puolella rahoituksen professori Vesa Puttonen. Lisäksi osapuolet pyysivät investointipankkiireilta arvioita osakkeen käyvästä hinnasta.

Seppo Ikäheimo.

Asiantuntijoiden näkemykset eriävät oikeudessa lähes poikkeuksetta sen mukaan, kumpi osapuoli on kutsunut asiantuntijan todistajakseen.

Tällä kertaa erot asiantuntijoiden näkemykset olivat kuin haulikolla ammuttuja.

” Ehkä kuusi euroa, ehkä 28 euroa. Ehkä jotain siltä väliltä.

Varsinkin professori Ikäheimon arvonmääritykset olivat hätkähdyttäviä. Ensiksi ne olivat hyvin matalia.

Ikäheimo esitti välimiesmenettelyssä kaksi eri hintahaarukkaa Ahlstrom-Munksjön osakkeelle. Hänen mukaansa Ahlström-Munksjön osakkeen käypä hinta syyskuussa 2020 ostotarjouksen alkaessa oli 4,04–8,97 euroa.

Ahlstrom-Munksjön pörssikurssi liikkui tuolloin noin 15 eurossa, lähes 300 prosenttia korkeammalla kuin Ikäheimon matalin arvio.

Ikäheimon arvion erikoisuudesta kertoo se, että Ahlstromin kurssi kävi keväällä 2020 koronakriisissä alimmillaan noin kahdeksassa eurossa. Ikäheimon analyysin perusteella Ahlstromin pörssikurssi saattoi olla siis täyden pörssiromahduksen keskelläkin 50 prosenttia liian korkealla.

Maaliskuussa 2021 ostotarjouksen toteutuessa osakkeen käypä hinta oli Ikäheimon mukaan 6,07–12,05 euroa. Ostotarjous oli 17,84 euroa.

Toisin sanoen Ikäheimo uskoi, että ostajat tekivät vuosisadan sijoitusmöhläyksen ja maksoivat Ahlstromista pahimmillaan lähes kolminkertaisen ylihinnan suhteessa käypään arvoon.

”Ikäheimo on analyysissään päätynyt olennaisesti muista asiantuntijoista poikkeavaan arvostustasoon”, välimiehet huomauttivat perusteluissa.

Toinen erikoinen piirre Ikäheimon arvioissa olivat vaihteluvälit. Erot minimi- ja maksimihintojen välillä olivat ammottavan suuria.

Vesa Puttonen.

Suuret hintahaarukat ymmärtäisi, jos kyseessä olisi yhtiö, jonka arvonmääritys olisi vaikeaa. Sellainen voisi olla vaikkapa nopeasti kasvava teknologiayhtiö tai startup.

Ahlstrom-Munksjö ei ole startup. Se on perinteinen valmistavan teollisuuden yhtiö, jonka juuret ulottuvat 1800-luvulle saakka.

Vähemmistöosakkaiden kutsuma asiantuntija professori Vesa Puttonen asetti Ahlstrom-Munksjön käyvän hinnan 24,38–28,32 euron haarukkaan. Sen perusteella 17,84 euron ostotarjous oli siis selvästi liian matala.

Huvittavaa tapauksessa on, että professori Puttonen ja professori Ikäheimo ovat johtavia suomalaisia asiantuntijoita osakkeiden arvostusta pohdittaessa.

He tulevat samasta koulusta. He ovat lukeneet samat kirjat ja osaavat samat teoriat. Heillä on jopa yhteisiä tieteellisiä julkaisuja.

Ja mitä he sanovat Ahlstrom-Munksjön osakkeen käyväksi hinnaksi? Ehkä kuusi euroa, ehkä 28 euroa. Ehkä jotain siltä väliltä.

Puttonen ja Ikäheimo eivät halunneet kommentoida asiaa HS Visiolle. Ikäheimo ei halunnut lähettää myöskään arvonmäärityksen taustalla olevia laskelmiaan toimitukselle.

Toinen poikkeuksellinen piirre Ahlstrom-Munksjön välimiesmenettelyssä olivat prosessista koituneet kulut.

Välimiesmenettelyssä välimiehet määräävät itselleen sopivan palkkion. Lain mukaan välimiehien korvauksen on oltava kohtuullinen ottaen huomioon tehtävän vaatima aika, jutun vaikeusaste ja muut asiaan vaikuttavat seikat.

” Toivottavasti Timonen on ehtinyt hoitaa jutun yhteydessä myös päivätyötään oikeusministeriön kansliapäällikkönä.

Välimiesoikeuden puheenjohtajana toimi Pekka Timonen. Hän nosti palkkiona 300 000 euroa. Välimiesoikeuden jäsenet Kari Lautjärvi ja Carita Wallgren-Lindholm saivat kumpikin 150 000 euroa urakasta.

Ahlstrom-Munksjön ostotarjous lunastusprosesseineen oli poikkeuksellisen monimutkainen kokonaisuus, jonka kaikkia koukeroita ei ole syytä käydä läpi tässä artikkelissa. Todettakoon vain, että asialistalla oli monta ennakkotapauksen luonteista kysymystä.

Prosessi teetti varmasti tavanomaista enemmän työtä lautakunnan jäsenille. Tuomiota ja sen perusteluita saatetaan käyttää tulevissa oikeusprosesseissa. Välitystuomio on 237-sivuinen nivaska.

Toivottavasti Timonen on ehtinyt hoitaa jutun yhteydessä myös päivätyötään oikeusministeriön kansliapäällikkönä. Siitä tehtävästä on palkka on 150 000 euroa vuodessa.

Pekka Timonen ei halunnut kommentoida välimiesmenettelyyn liittyviä asioita.

Välimiesoikeus vahvisti Ahlstrom-Munksjön osakkeiden lunastushinnaksi 21,55 euroa, mikä oli 21 prosenttia korkeampi kuin alkuperäinen ostotarjous.

Välimiesmenettelyn antama tuomio ei ole lainvoimainen. Jos ostaja, joku vähemmistöomistajista tai uskottu mies valittaa päätöksestä, juttu etenee käräjäoikeuteen.

Jos valitusta ei kuulu, lunastajat maksavat vähemmistöosakkaille noin 40 miljoonaa euroa enemmän kuin alkujaan ostotarjouksen perusteella odottivat.