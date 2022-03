Paola Suhonen kutsui vaikuttajia ”mutu-tuntumalla huutelijoiksi”, vaikka Ivana Helsinki on hyödyntänyt heitä ilmaiseksi jo vuosia

Ivana Helsinki ilmoitti alkuviikosta sulkevansa kaikki sometilinsä. Yhtiön perustajan Paola Suhosen kommentit vaikuttajista herättivät kritiikkimyrskyn Instagramissa.

Vaatemerkki Ivana Helsinki ilmoitti maanantaina sulkevansa kaikki sosiaalisen median tilinsä. Yhtiön perustaja Paola Suhonen kommentoi keskiviikkona Ylelle päätöksen pohjaavan arvoihin.

Ja seuraavaksi hän sanoi jotain erikoista.

”Influensserikulttuuri on minulle hyvin vieras, se ei perustu ammattiosaamiseen, vaan on hyvin mutu-tuntumalla huutelua ja itsensä influensseriksi julistamista”, Suhonen sanoi Ylen haastattelussa.

Suhosen mukaan hän ei henkilökohtaisesti ole koskaan ollut sosiaalisessa mediassa. Ylen haastattelussa Suhonen kertoi näkevänsä sosiaalisen median muuttuneen hyvin henkilövetoiseksi, vahvasti itsepromootion välineeksi.

” "Paolan kommentit ovat täysin ristiriidassa sen kanssa, kuinka Ivana Helsinki brändinä on toiminut vaikuttajamarkkinoinnin suuntaan.”

Torstaina suomalaisten sosiaalisen median vaikuttajien Instagram tarinat täyttyivät pettymyksen osoituksista ennen pidettyä vaatemerkkiä kohtaan.

Tapaukseen ottivat kantaa muun muassa Oimutsimutsi-blogista tunnettu Elsa Heiko, Pupulandian Jenni Rotonen, Kolmistaan-blogin Karoliina Pentikäinen, manageri ja somevaikuttaja Peppi Puljujärvi ja Lähiömutsi eli Hanne Valtari.

”Ivana Helsinki on ollut mulle tosi rakas ja me tehtiin aikoinaan hyvää yhteistyötä. Tiedän, että moni mekko, joka oli kuvissa mun päällä, myytiin seuraavana päivänä loppuun”, Karoliina Pentikäinen kertoi Instagramissa.

HS Visiolle Pentikäinen kertoo tehneensä Ivana Helsingin kanssa maksettua yhteistyötä vaikuttaja-uransa alkuaikoina vuonna 2016. Sen jälkeen kyse on ollut lähinnä ilmaiseksi saaduista mekoista. Ne merkitään somekuviin termillä ”mekko saatu”, ja vaikuttaja maksaa tuotteista verot.

”Mutta sellaisella ei makseta asuntoa tai ruokita lapsia. Parin viime vuoden aikana Ivana Helsingin pyynnöt vaikuttajien suuntaan ovat muuttuneet vaativimmiksi. Se mitä on pyydetty on kasvanut, ja niin sanottu palkkio on pienentynyt. Siksi en ole moneen vuoteen tehnyt heidän kanssaan yhteistyötä”, Pentikäinen kertoo.

Paola Suhosen kommenttia ”mutu-tuntumalla huutelusta” Pentikäinen pitää erikoisena.

Hänellä itsellään on tiimissään freelancereina kirjanpitäjä, assistentti, kaksi kuvaajaa ja stylisti. Assistentin työhön kuuluu nimenomaan vaikuttajakampanjoiden tuloksellisuuden raportointi asiakkaille. Yhteistyökampanjoissa vaikuttaja tietää tarkkaan, montako tuotetta hänen alekoodillaan on ostettu, montako katsojaa videoilla on ja miten linkkejä on klikattu.

” ”Olen tehnyt ilmaisvideoita ajatuksella, että tuen suomalaista design-brändiä.”

Suhosen kommentit siitä, että sosiaalinen media ja vaikuttajamarkkinointi olisivat hänelle vieraita, hämmästyttävät Pentikäistä. Ivana Helsinki on järjestänyt vuosien ajan tapahtumia vaikuttajille ja tehnyt yhteistyötä näiden kanssa.

"Paolan kommentit ovat täysin ristiriidassa sen kanssa, kuinka Ivana Helsinki brändinä on toiminut vaikuttajamarkkinoinnin suuntaan. Hän puhuu, että vaikuttajamarkkinoinnilla ei ole väliä, mutta esimerkiksi minua kontaktoitiin yhteistyötoiveiden tiimoilta vielä viime kuussa”, Pentikäinen sanoo.

Itse somesta lähtemistä Pentikäinen pitää kiinnostavana ja rohkeanakin tekona.

”Mutta se, että puhuu samalla epäkunnioittavasti ihmisistä, joiden kanssa on tehnyt vuosia töitä, jotka ovat auttaneet hänen yritystään, on väärin. Jaan monen vaikuttajan kanssa saman olettamuksen, että kuvittelimme, että tässä naisyrittäjät puhaltavat yhteen hiileen”, Pentikäinen sanoo.

Myös 11 vuotta sisällöntuotantoa ja vaikuttajamarkkinointia työkseen tehnyt Elsa Heiko kommentoi Ivana Helsingin toimintaa Instagramissaan torstaina.

Heiko kertoo osallistuneensa vuosien varrella muun muassa Ivana Helsingin tapahtumien markkinoimiseen ja tehneensä ilmaiseksi vaatteista videoita.

”Olen tehnyt ilmaisvideoita ajatuksella, että tuen suomalaista design-brändiä. Ja koin sen vastavuoroiseksi. Ajattelin, että siellä päässä arvostettiin työtäni”, Heiko sanoo.

Heiko kertoo saaneensa Ivana Helsingiltä säännöllisesti yhteistyöpyyntöjä. Kun hän on tehnyt vastatarjouksen, jossa on mukana rahallinen korvaus, yhteistyötä ei ole syntynyt.

Eli Ivana Helsinki on säännöllisesti toivonut vaikuttajilta vain ilmaiseksi tehtyä työtä?

”Kyllä, se on ollut ehto. Moni on tehnyt niitä jonkin aikaa, kunnes on ymmärtänyt, että tämä ei hyödytä omaa toimintaa”, Heiko sanoo.

Miten poikkeuksellista tällainen on alalla?

”Tässä laajuudessa se on suomalaiselta, vastuulliseksi mielletyltä brändiltä yllättävää. Mutta vaateteollisuudessa yleisesti on paljon sitä, että töitä halutaan teettää vaatepalkalla”, Heiko sanoo.

Kokenut somevaikuttaja ja manageri Peppi Puljujärvi korostaa, että myös ilmaiseksi yhteistyön tekeminen voi olla yhteisymmärryksessä tehtyä, jos vaikuttaja itse haluaa auttaa brändiä.

”Tässä vaikuttajien hyvä tahto on käännetty heitä vastaan. Tällaiset kommentit saavat kaiken näyttämään häikäilemättömältä hyväksikäytöltä”, Puljujärvi sanoo.

Useiden lähteiden mukaan Ivana Helsinki on järjestänyt viimeksi tällä viikolla Helsingissä vaikuttajille tapahtuman, jossa uuden malliston mekkoja on kuvattu vaikuttajien päällä.

” ”Kuka tahansa voi julistautua influensseriksi.”

Paola Suhosen mukaan Ivana Helsinki on tehnyt vain vähän yhteistyötä vaikuttajien kanssa.

Paola Suhosen mukaan Ivana Helsinki on tehnyt vuosien aikana vain vähän yhteistyötä somevaikuttajien kanssa.

"Moneen muuhun verrattuna muodin kentällä me olemme tehneet hyvin vähän yhteistyötä, ja se on ollut tietoinen arvovalinta”, Suhonen kommentoi.

Onko periaatteenne siis ollut pyytää vaikuttajilta näkyvyyttä ilmaiseksi?

”Se ei ole ilmaista, vaan tavaravaihtoa. Moni on meihin itse yhteydessä. Meille on iso investointi antaa mekkoja ilmaiseksi, mallistot ovat pieniä”, Suhonen sanoo.

Suhosen mukaan yhtiö on itse pyrkinyt viemään yhteistyötä läpinäkyvämpään suuntaan ja komissiopohjaiseksi niin, että palkkio perustuisi alennuskoodien kautta syntyvään lisämyyntiin.

”Olemme tarjonneet lukuisia kertoja tällaista sopimusta, mutta influensserit eivät ole halunneet siihen lähteä”, Suhonen sanoo.

Mitä tarkoitat mutu-tuntumalla huutelulla?

”Kuka tahansa voi julistautua influensseriksi. Olen seurannut alaa kymmenen vuoden ajan, ja influensserius on tullut arkipäiväiseksi, ala on saturoitunut. Siellä on paljon itsensä influensseriksi julistaneita, jotka eivät välttämättä ole kiinnostuneita tuloksista.”

Moni alalla pitkään toiminut ammattilainen kokee sinun vähätelleen koko alan osaamista. He kertovat rakkaudesta brändiin ja miten ovat halunneet auttaa. Miten vastaat heille?

”Ihana kuulla. Mutta somekulttuuri on mennyt saturoituneempaan suuntaan, eivätkä nämä asiat liity millään tavalla toisiinsa. Jokaisen ammattikunnan täytyy pystyä itsekritiikkiin.”

Suhosen mukaan Ivana Helsingillä ei ole kokemusta siitä, että vaikuttajat olisivat kiinnostuneita myynnin tuloksista tai myyntiin sidotun markkinoinnin tekemisestä.

”Enkä vaan koe sitä kulttuuria omakseni. Siinä Ylen haastattelussakin toin esille, että haluan tuoda esille vastakkaista maailmaa. Sitä, että elämässä on muutakin kuin tuijottaa puhelinta ja tavoitella influensseriutta.”

Oikaisu 25.3. kello 13.55: Artikkelissa oli kirjoitettu yhden somevaikuttajan nimi väärin. Hän on Hanne Valtari eikä Valtere.