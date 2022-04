Menestyneiden yritysten valinnat mielletään usein systemaattisesti onnistuneiksi, epäonnistuneiden taas huonoiksi. Tällaisessa päättelyssä on virheen riski, kirjoittaa Uprightin perustaja ja HS Vision kolumnisti Annu Nieminen.

Järjestin kuusi vuotta sitten suomalaisten keskisuurten kasvuyritysten yrittäjille ja toimitusjohtajille tarkoitetun tapahtuman, jossa käsiteltiin erilaisia organisaatiomalleja. Supercellin menestys oli juuri tullut suurelle yleisölle tietoisuuteen ja pyysin tapahtumaan myös Ilkka Paanasta kertomaan Supercellin solumallisesta organisaatiosta.

Tapahtumassa kirkkaasti suurin kiinnostus kohdistui - odotetusti - Paanasen puheenvuoroon. Miten mielenkiintoinen solumalli, ja miten upea suomalainen menestystarina!

Tapahtuman kahvitauolla moni mietti, että kyllä se solumalli vaan oli suuri oivallus. Olisiko se jopa yrityksen koko menestyksen salaisuus?

Myöhemmin julkisessa keskustelussa käsiteltiin Supercellin haastavampia vaiheita, joissa liikevaihto ei kasvanut yhtä vauhdikkaasti vaan jopa kutistui. Tällöin moni epäili solurakennetta vuorostaan syylliseksi.

Hetkinen. Menestyikö Supercell siis organisoitumistapansa takia vai siitä huolimatta?

Veikkaan, ettei kumpaakaan.

Menestyneiden yritysten kaikki valinnat mielletään herkästi sen enempää analysoimatta onnistuneiksi, epäonnistuneiden huonoiksi. Näin niidenkin valintojen kohdalla, joilla ei ole suurtakaan roolia menestyksen aiheuttamisessa – tai joiden vaikutus menestykseen on ollut päinvastainen.

Yksikään menestyvä yritys ei tee kaikkea oikein, eivätkä kaikki sen valinnat ja ominaisuudet tietenkään ole sen menestyksen juurisyitä. Vastaavasti jokainen isostikin epäonnistunut yritys on tehnyt jotain oikein ja hyvin, vaikkei ketään innostaisikaan sitä imitoida.

” Jokaista onnistunutta ja epäonnistunutta yrittäjää kohden löytyy tusina ihmistä, jotka tiesivät jo ennen yrityksen onnistumista tai epäonnistumista, mitä tulisi käymään.

Harva esimerkiksi markkinoisi uutta siivousmoppia sillä, että samankaltaista lattiapyyhintä käytettiin ennen muinoin Neuvostoliitossa. Tämä tuskin toimisi myyntiargumenttina, vaikka kukaan ei ajattelisi Neuvostoliiton hajonneen huonojen siivousvarusteiden takia. Mielikuva ei toimi yksinkertaisesti siksi, että kokonaisuus eli Neuvostoliitto mielletään epäonnistuneeksi.

Vastaavasti Applen hr-käytännöt kiinnostavat ihmisiä ja niiden avulla saa myytyä kirjoja ja seminaarisalit täyteen, vaikkei yrityksen menestys olisi millään lailla tulos sen hyvistä ihmisjohtamisen prosesseista. Voi jopa olla, että Applen hr-käytännöt ovat keskivertoa huonommat, mutta ne eivät kaada yritystä, koska menestyksen draiverit ovat muutoin vahvat.

Ulkoapäin on hyvin vaikea nähdä, mistä yrityksen menestys on todella seurausta. Silti suosion juurisyiden arvaaminen on suosittu harrastus. Jokaista onnistunutta ja epäonnistunutta yrittäjää kohden löytyy tusina ihmistä, jotka tiesivät jo ennen yrityksen onnistumista tai epäonnistumista, mitä tulisi käymään.

” On työmoraalia, lahjakkuutta, hienoa instrumenttia, tuuria ja tähtien asentoa.

Kun Nokian voittokulku tyrehtyi, ilmestyi sekä lähipiiristäni että talousmedian palstoilta yhtäkkiä runsaasti telekommunikaatioalan asiantuntijoita, jotka olisivat bisnesoppikirjansa opeilla osanneet välttää mahalaskun. Yhtäkkiä Nokian kaikki valinnat, joita oli siihen asti ihailtu bisneskurssien penkeillä, näyttivätkin kaikki huonoilta. Hölmöt, eivätkö ne tätäkään tajunneet!

Miksi sitten on niin vaikea tietää, mitkä asiat todella johtavat yrityksen menestykseen?Taustalla on kompleksinen ilmiö, josta on vähän vaikea puhua rationaalisessa bisneselämässä.

Loppujen lopuksi kaikki kiteytyy yksinkertaiseen tautologiaan.

Et voi nähdä sitä, mitä et näe.

Siksi on epätodennäköistä, että ihminen, joka ei koskaan osaisi soittaa Rahmanikovin g-mollipianokonserttoa sydäntä särkevästi, voisi todella ymmärtää, miksi ja miten huippupianisti siinä onnistui.

Arvata voi, ja kuvailla erilaisia tekijöitä ympärillä. On työmoraalia, lahjakkuutta, hienoa instrumenttia, tuuria ja tähtien asentoa.

Käytännössä juurisyyt hänen menestykseensä voivat kuitenkin olla jossain aivan muualla –esimerkiksi kyvyssä kestää epävarmuutta ja olla lannistumatta epäonnistumisista. Tavassa tarttua yksityiskohtaan, jota kaikki muut pitävät turhana. Äärimmäisessä introversiossa, jonka takia lapsena pianistia kiinnostivat ainoastaan sävelet, eivät muut lapset.

Haastan usein omaa tiimiäni säilyttämään analyyttisen uteliaisuuden nähdä epäonnistuneiden projektien hyvät valinnat ja tunnistaa menestystarinoista asiat, jotka tehtiin keskinkertaisesti tai jopa huonosti. Ne, joista huolimatta menestyttiin ja joita ei kannata imitoida.

Tällainen analyysi on osa sitä todellista bisnestaidetta, jolla menestystarinoita rakennetaan.