Tietokone päätti estää elannon hankkimisen Britanniassa Uberin ruokalähettinä toimineelta Abiodun Ogunyemilta. Uberin tekoäly ei tunnistanut Oguenyemin kasvoja, minkä jälkeen hänen lupansa toimia Uberin lähettinä evättiin.

Kuljetuspalvelu on käyttänyt kasvotunnistustekniikkaa varmentaakseen, että ratin tai ohjaustangon takana on oikea henkilö. Time-lehden kertoman Oguenyemin tapauksen mukaan Lontoossa on ollut muutamia väärinkäytöksiä, joissa autoa on ajanut joku muu kuin kuljettajaksi rekisteröitynyt henkilö.