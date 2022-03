Korkojen kääntyminen on miltei pomminvarma ennuste taantumasta. Mutta voiko signaaliin luottaa tällä kertaa, kirjoittaa HS Vision toimittaja Alex af Heurlin.

Tiistaina iltapäivällä tapahtui jotain, joka järkytti talousmaailmaa. Tapahtumapaikka ei ollut Washington, Moskova, Peking tai Kiova, eikä tarkkaan ottaen edes Wall Street. Se tapahtui sijoittajien näyttöpäätteillä, yhtäaikaisesti joka puolella maailmaa.

Velkakirjamarkkinoilla ei ole oikeastaan mitään fyysistä sijaintia. Tuhannet ja taas tuhannet sijoittajat käyvät jatkuvasti kauppaa Yhdysvaltain valtion velkakirjoilla, ja miljoonat muut sijoittajat seuraavat bondimarkkinoiden kehitystä omilta näytöiltään.

Tiistaina sijoittajat katsoivat ruutujaan haudanvakavina. Yhdysvaltain 10-vuotisen ja 2-vuotisen velan korkoeroa kuvaavaa käppyrä valui yhä lähemmäs nollaa ja lopulta miinuksen puolelle. Korkoero pysyi tiistaina miinuksella kolme pitkää minuuttia, kunnes ponnahti taas plussalle.

Nuo kolme minuuttia povaavat ikäviä aikoja taloudelle. Korkoeron käyminen miinuksella on ennakoinut miltei joka kerta taantumaa.

Tiistaina nähty oikku on arkijärjen vastainen. Pitkäaikaisessa lainassa on lyhytaikaista lainaa suuremmat riskit. Pitkien korkojen pitäisi olla siksi lyhyitä korkoja korkeammalla.

Yleensä niin onkin. Silloin harvoin, kun pitkät korot painuvat lyhyitä alemmas, jokin on pielessä.

Korkokäyrän kääntyminen miinukselle on ollut aiemmin lähes pomminvarma merkki lähestyvästä taantumasta. Useimpien asiantuntijoiden mielestä ilmiö on seurausta siitä, että sijoittajat ennakoivat taantumaa.

”Kaksivuotisen velan korko seuraa varsin tarkasti keskuspankin koronnostoaikeita. Nyt kun Yhdysvaltain keskuspankki on nostamassa ohjauskorkoaan, lyhyet korot nousevat”, varainhoitaja Evlin päästrategi Valtteri Ahti sanoo.

Pitkät korot puolestaan liikkuvat pitkän aikavälin inflaatio- ja kasvuodotusten perässä. Yhdysvaltain 10-vuotinen korko kertoo, miten optimistisesti sijoittajat suhtautuvat Yhdysvaltain inflaatio- ja kasvunäkymiin. Mitä korkeampi korko, sitä valoisammat näkymät, jos yksinkertaistaa hieman.

” ”Korkokäyrän kääntyminen on ollut historiallisesti yksi parhaimmista mittareista, mutta ei sekään ole erehtymätön.”

Kun lyhyet korot nousevat pitkiä korkoja ylemmäs, viittaa se talouden noususyklin olevan tiensä päässä. Taantuma odottaa nyt muutaman vuoden sisällä, jos markkinoita on uskominen.

”Tavallaan se on keskuspankin tavoitekin, että inflaatio talttuu eikä talous lähde ylikierroksille. Se, jäähtyykö nykyinen suhdanne vai tuleeko ihan todellinen taantuma, on vielä kysymysmerkki”, Ahti sanoo.

Kymmenvuotisen ja kaksivuotisen korkoero on painunut edellisen 40 vuoden aikana painunut miinukselle vuosina 1980, 1981, 1990, 2000, 2007 ja 2019. Taantuma on seurannut joka kerta vuoden-parin sisällä.

Vuonna 2019 tapahtuneen signaalin ennustevoima on tosin kyseenalainen, sillä harva uskoo velkakirjamarkkinoiden ennustaneen koronakriisiä ja siitä seurannutta taantumaa.

Varmana esitetty ennuste voi muuttua joskus itseään toteuttavaksi.

Kun tarpeeksi moni uskoo, että taantuma tulee, sellainen voi tosiaan syntyä. Jos taantuma näyttää väistämättömältä, ihmiset vähentävät kulutustaan ja yritykset investointejaan.

”Sijoittajilla on lukemattomia eri mittareita, joista he yrittävät ennakoida tulevaa talouskehitystä. Korkokäyrän kääntyminen on ollut historiallisesti yksi parhaimmista mittareista, mutta ei sekään ole erehtymätön”, Ahti sanoo.

Osakesijoittajat eivät pelästyneet tiistain mustia minuutteja. Osakemarkkinoilla tunnelma on suorastaan riehakas, sillä Yhdysvaltain suuryhtiöitä seuraava S&P 500 -osakeindeksi on noussut kahdessa viikossa yli kymmenen prosenttia. Indeksi on vain muutaman prosentin päässä ennätyslukemista.