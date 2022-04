Älysormusyhtiö Oura kertoo saavuttaneensa kaksi uudesta kokoluokasta viestivää merkkipaalua. Se on myynyt tähän mennessä yhteensä miljoona älysormusta.

Ja uudella rahoituskierroksella sijoittajat arvioivat Ouran arvoksi jo 2,3 miljardia euroa.

Yhtiö on siis kerännyt pääomasijoittajilta lisää kasvurahoitusta, mutta ei kerro vielä paljonko. Lyhyellä varoitusajalla lähetetty vaillinainen tiedote on erikoisen niukka.

Kyse on kuitenkin siitä, että oikeastaan rahoituskierroksen kerääminen on vielä kesken, Ouran hallituksen jäsen ja Lifeline Ventures -pääomasijoitusyhtiön osakas Timo Ahopelto kertoo. Kierrokselle on liittymässä vielä uusia sijoittajia, ja yhtiö kertoo lisää aiheesta myöhemmin.

”Kilpailu työntekijöistä on etenkin Piilaaksossa nyt armotonta. Pitää tuoda uutisia ulos jatkuvalla syötöllä. Kun ei olla vähään aikaan tiedotettu mitään, haluttiin tässä kohtaa kertoa miljoonasta myydystä sormuksesta ja siitä, että ollaan kerätty rahaa”, Ahopelto selittää.

Ahopellon mukaan kyse on merkittävästä kasvurahoituksesta.

”Nyt ei puhuta vain kymmenistä miljoonista euroista”, hän sanoo.

Yhtiö on kertomassa lähiaikoina myös uutisia uuden toimitusjohtajan nimityksestä joulukuussa lähteneen Harpreet Singh Rain tilalle. Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana toimii operatiivinen johtaja Michael Chapp.

Se, että suomalainen kasvuyritys arvioidaan nyt 2,3 miljardin arvoiseksi, on sinänsä iso asia.

Pörssilistaamatonta kasvuyritystä ei voi suoraan verrata julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin pörssiyrityksiin. Mutta esimerkiksi Helsingin pörssissä Ouran kanssa samassa kokoluokassa olisivat siis nyt yritykset kuten Cargotec, Outokumpu ja Tietoevry.

Ouran viimeisin julkistettu tilinpäätös on vuodelta 2020, ja senkin yhtiö julkaisi poikkeuksellisen myöhään, vasta 2021 lopussa. Siitä ei ole siis tuoreita talouslukuja, joiden valossa yhtiön arvostustasoa voisi arvioida.

Ahopellon mukaan Ouran arvoa sijoittajien silmissä nostaa nyt erityisesti sen vahva asema omalla markkinallaan, ja kovat kasvuluvut.

”Ourahan on omalla alueellaan markkinajohtaja, ja asiakaskunta on globaali. Ja jos katsoo toissa vuoden julkistettuja talouslukuja, yhtiö kasvoi noin sadan prosentin vuosivauhtia. Se kasvuvauhti on nyt säilynyt”, Ahopelto sanoo.

Sen tarkemmin hän ei yhtiön talouslukuja omien sanojensa mukaan pysty nyt kommentoimaan.

Oura Healthin tulos nousi toissa vuonna voitolle, kun liikevaihto kasvoi reippaasti ja yhtiö piti kulujensa kasvun kurissa.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto kasvoi toissa vuonna 57,7 miljoonaan euroon sitä edeltävän vuoden 26,7 miljoonasta eurosta.

Liikevoitto nousi toissa vuonna 1,9 miljoonaa euroa voitolle, kun vuonna 2019 tappiota syntyi 1,4 miljoonaa euroa.

Sadan prosentin kasvuvauhti tarkoittaisi, että Ouran liikevaihto viime vuonna olisi noussut noin 115 miljoonaan euroon.

Lue lisää: Älysormusyhtiö Ouran tulos ylsi voitolle toissa vuonna

Kun Oura keräsi toukokuussa 2021 edellisen suuren rahoituskierroksensa, se arvioitiin HS Vision tietojen mukaan tuolloin noin 660 miljoonan euron arvoiseksi yhtiöksi. Vuodessa yhtiön arvo olisi siis paisunut yli kolminkertaiseksi.

Tuolloin yhtiö keräsi 83 miljoonan euron kasvurahoituksen.

Ouran kaltaisten teknologiayhtiöiden arvo kertoo, millaisina sijoittajat pitävät sen mahdollisuuksia kasvuun. Kyse on siis enemmän uskosta tulevaisuuden kasvuun, kuin tämän hetken talousluvuista.

Toukokuussa 2021 yhtiö kertoi myyneensä siihen mennessä puoli miljoonaa sormusta.

Lokakuussa 2021 Oura toi markkinoille uuden, kolmannen sukupolven sormuksen. Kun sormuksia on nyt myyty miljoona, uuden sukupolven sormuksia on siis myyty ainakin satoja tuhansia. Yhtiön mukaan uutta sormusmallia on myyty jo enemmän kuin edeltäjiään.

Myyntiä vauhditti vanhan sukupolven sormuksen omistaville annettu tarjous. Yhtiö myi uuteen versioon päivittävälle sormuksia puoleen hintaan.

”Uuteen versioon päivittäviä oli todella paljon. Oura on monille käyttäjilleen tärkeä laite, jota monet ovat käyttäneet jo vuosien ajan. Nyt moni halusi siirtyä uuteen versioon”, Ahopelto kommentoi.

Lue lisää: Oura joutui pulaan. Uusia sormuksia ei saada toimitettua, asiakkaat raivoavat somessa, toimitusjohtaja lähti eikä tilinpäätöstietoja näy.

Lue lisää: Suomessa perustetun älysormus­valmistaja Ouran toimitus­johtaja jättää tehtävänsä – Kuluttaja-arvioissa kritisoitiin syksyllä julkaistua kolmatta sormusversiota

Lue lisää: Oura julkaisi älysormuksensa kolmannen version. Kuukausimaksu, lisää antureita ja sykkeenmittausta myös päivisin.

Samalla yhtiö pyrkii laajentamaan liiketoimintaansa laitteiden myynnistä kuukausitilauksiin. Nyt Ouran uudet käyttäjät joutuvat maksamaan kuuden dollarin eli noin viiden euron hintaisen kuukausimaksun päästääkseen käsiksi kaikkiin Oura-sovelluksen tarjoamiin sisältöihin. Vanhoille, uuden sormuksen määräaikaan mennessä ostaneille luvattiin kuitenkin tämä palvelu ilmaiseksi.

Uuden sormuksen kova kysyntä ja tarjouskampanjan tuoma tilauspiikki veivät kuitenkin yhtiön vaikeuksiin viime syksynä. Ouran asiakaspalvelu tukkiutui vihaisista asiakkaista, jotka odottivat sormuksiaan, eivätkä saaneet vastausta viesteihinsä.

Ahopellon mukaan yhtiö on saanut nyt nämä ongelmansa korjattua, ja toimitusajat ovat palautuneet normaaleiksi. Myös tyytymättömän palautteen määrä on vähentynyt.

”Olimme vain resursoineet liian heikosti. Siinä kesti hetken, että yhtiöön saatiin rekrytoitua ja koulutettua riittävä määrä uutta henkilöstöä asiakaspalveluun ja automatisoitua taustaprosesseja”, Ahopelto sanoo.

Uutta sormusta on myös kritisoitu siitä, että se tuotiin markkinoille ennen kuin kaikki siihen luvatut uudet ohjelmisto-ominaisuudet ovat valmiita. Jatkossa uudella Ouran sormuksella on mahdollista seurata sykettä samaan tapaan kuin sykemittarilla.

Ahopellon mukaan aktiivinen, treenin aikainen sykkeen mittaus on tulossa ennen kesää.

”Se on ominaisuus, jota kaikki asiakkaamme nyt odottavat. Fokusoimme nyt siihen, että kaikki luvatut ominaisuudet saadaan julkaistua”, Ahopelto kertoo.

Ahopellon mukaan ominaisuuksien viivästyminen ei ole vaikuttanut negatiivisesti myyntilukuihin.

”Firmaan kuitenkin luotetaan, ja sitä ollaan valmiita odottamaan.”

Uuden sukupolven sormus mittaa yhtiön mukaan edeltäjäänsä tarkemmin unen laatua ja palautumista, siinä on aiempaa tarkempi kehon lämpötilan mittaus ja aiempaa parempi akun kesto. Asiakkaille joilla on hormonikierto, sormus tarjoaa nyt kuukautisten seurantaa ja siihen liittyviä sisältöjä.

Ahopellon mukaan Oura on selvinnyt poikkeuksellisen hyvin koronapandemian aiheuttamista vaikeuksista kansainväliselle kuljetusalalle ja komponenttipulasta.

”Tässä on ollut apuna monien yhtiön Oulun työntekijöiden pitkä kokemus Nokialla ja siellä hankittu hankintaosaaminen", Ahopelto sanoo.

Yhtiön johto siirtyi Yhdysvaltoihin vuonna 2018. Kaliforniassa lähellä asiakaskuntaa ja sormuksen päämarkkina-aluetta hoidetaan myös yhtiön markkinointi ja viestintä. Oulussa on silti yhä Ouran merkittävä tutkimus- ja tuotekehityskeskus.