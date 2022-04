HS Vision aamupodcastissa taustoitetaan päivän tärkeintä uutista taloudesta, tekniikasta tai politiikasta. Podcast-versiossa on myös ennakoituna päivän tärkeimmät uutiskäänteet.

Tässä jaksossa puhutaan Anonymousista. Se on termi, jota hajanainen joukko hakkereita käyttää itsestään. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, ketkä kaikki esiintyvät Anonymousin nimissä.

Kuumottavaksi asian tekee se, että nämä hakkerit pystyvät tekemään valtavasti vahinkoa lähes kenelle tahansa: yrityksille, valtioille tai yksittäisille ihmisille...

Nyt he ovat julistaneet sodan Venäjää vastaan. HS Vision toimittaja Emil Elo sukelsi syvälle internetiin selvittääkseen, keitä he ovat ja mihin he oikein pyrkivät.

Toimittajana Antti Tiainen, vieraana Emil Elo.

