Pieni suomalainen yhtiö käytti 20 miljoonaa Hollywood-tähtien kanssa tehtyihin tv-mainoksiin, jotka pyörivät parhaaseen katseluaikaan Foxilla ja ABC-kanavalla. Isot mainospanokset nostivat Metacoren liikevaihdon lähes 60 miljoonaan euroon.

Peliyhtiö Metacore kertoo tehneensä viime vuonna poikkeuksellisen liikevaihdon kasvuloikan. Se kertoo pelialan erityisestä luonteesta, jossa menestys vaatii jättimäisiä markkinointirahoja, ja nopea kasvu voi tarkoittaa samalla kymmenien miljoonien tappioita.

Metacore Gamesin liikevaihto oli vielä vuonna 2020 vain 3,5 miljoonaa euroa. Silloin se julkaisi syyskuussa Merge Mansion -nimisen pulmapelin.

Kun pelin avainluvut todistivat, että pelaajat käyttävät pelin parissa aikaa – ja osa rahaakin – yhtiö tiesi, että sen markkinointiin kannattaisi investoida. Metacore sai toukokuussa 2021 Supercellilta 150 miljoonan euron lainarahoituksen yhtiön kasvattamiseen ja pelin markkinointiin.

Mainonta toi uusia pelaajia, ja se näkyi suoraan liikevaihdon kasvuluvuissa.

Viime vuoden liikevaihto nousi lähes 58 miljoonaan euroon. Samaan aikaan Metacore teki peräti 65 miljoonaa euroa liiketappiota.

Tänä vuonna yhtiön toimitusjohtaja Mika Tammenkoski uskoo, että Metacoren liikevaihto nousee jo 150–180 miljoonan euron tasolle.

Sillä yhtiö nousisi hyvin todennäköisesti Suomen viiden suurimman peliyhtiön joukkoon Supercellin, Small Giant Gamesin, Rovion ja Seriouslyn lisäksi.

“Meillä on isoja tavoitteita pelille. Tulospuolella uskomme, että tämä vuosi kääntyy lähelle plussaa. Mutta voimme tehdä vielä tappiotakin, investoimme edelleen voimakkaasti”, Tammenkoski sanoo.

Pelillä on nyt päivittäin aktiivisia pelaajia noin 1,5 miljoonaa.

Merge Mansion -pulmapeli perustuu merge-mekaniikkaan, kerättävien esineiden yhdistämiseen. Kun pelaaja klikkaa esiin esimerkiksi kaksi pyyhettä ja yhdistää ne, hän saakin ämpärin. Tehtävä on auttaa päähahmo Maddie Boultonia kunnostamaan ränsistynyttä kartanoa ja samalla selvittää isoäitiin ja kartanoon liittyvä salaisuus.

HS Visio kertoi pelin kehityksestä ja alkutaipaleesta vuosi sitten laajassa artikkelissa.

“Isoäiti on pelin avainhahmo ja mietimme tarkkaan sen näyttelijää mainoksissa. Oli hienoa päästä näkemään Kathy Batesin näyttelijätyötä. Pääsimme seuraamaan sitä etäyhteydellä kuvauspaikoille”, Metacoren toimitusjohtaja Mika Tammenkonski kertoo.

Metacoren yli 60 miljoonan euron tappiot tarkoittavat samalla suomalaisittain startupille poikkeuksellista mainosbudjettia. Kyse ei ole tappiollisesta pelistä, vaan investoinneista hyvin menestyneen pelin kasvuun.

Yhtiö käytti pelkästään Hollywood-näyttelijöiden kanssa tehtyyn tv-mainoskampanjaan lähes 20 miljoonaa euroa. Suomalaista mobiilipeliä mainostavat pätkät pyörivät kuumimmalla joulukaudella viisi viikkoa Yhdysvaltojen katsotuimmilla kanavilla, kuten Foxilla, ABC:lla ja NBC:llä.

Mainosten pääosassa oli Oscar-voittaja Kathy Bates, joka esitti pelin salaperäistä isoäitiä. Bates nousi tunnetuksi roolistaan kauhuelokuvassa Piina (1990), ja hän on tehnyt pää- ja sivurooleja muun muassa elokuviin Paistetut vihreät tomaatit (1991) ja Titanic (1997).

Näyteltyjen mainoselokuvien tekeminen on suomalaiselle kännykkäpeliyhtiölle uutta. Se oli kuitenkin riski, jonka Metacore halusi ottaa. Tavoitteena on ollut nostaa peli viihdetuotteena laajemman kohderyhmän tietoisuuteen, ja syventää pelihahmoihin liittyvää taustatarinaa.

Tv-mainokset isojen kanavien parhaassa katseluajassa toimivat kuitenkin huonommin, kuin Metacore oli toivonut, Tammenkoski myöntää.

“Kampanjassa oli myös pettymyksiä, joita analysoimme. Tavoitimmeko siellä oikeita ihmisiä oikeaan aikaan, ja onko tv oikea kanava mainostaa mobiilipelejä?”

Samoja mainoksia pyöritettiin kuitenkin myös sosiaalisen median kanavissa ja YouTubessa, ja siellä ne toimivat hyvin.

Kännykkäpelien markkinoinnissa tyypillisempää on hyvin datavetoinen kohdennetun mainonnan ostaminen eri sosiaalisen median kanavista. Siihen Metacore käytti viime vuonna yli 60 miljoonaa euroa.

“Alalla harva tekee kohdennettua mainontaa ja brändimarkkinointia samaan aikaan. Me uskomme, että pidemmällä tähtäimellä mobiilipelin markkinoinnin pitää näyttää samalta kuin muidenkin viihdetuotteiden”, Tammenkoski sanoo.

Ennen näyteltyjä mainoksia Metacore oli teettänyt Merge Mansion pelistään jo animoituja mainosvideoita, jotka olivat puhutelleet kohderyhmää hyvin.

Yhtiön brändin kehityksestä vastaavana johtajana aloitti viime syksynä muun muassa Red Bullilla ja Fiskarssilla aiemmin työskennellyt Sandra Fenyo.

Peliyritykset pyrkivät ennustamaan datan perusteella, miten lyhyessä ajassa pelaaja keskimäärin tuottaa käyttäjähankintaan tehdyn mainosinvestoinnin takaisin. Tammenkosken mukaan tällä hetkellä yhtiö saa mainontaan käyttämänsä rahan takaisin noin puolessatoista vuodessa.

“Tämä on matemaattinen systeemi, jossa rahaa laitetaan sisään ja tiedetään, miten se palautuu takaisin”, Tammenkoski sanoo.

Yhtiöllä ei ole vielä tarkkoja suunnitelmia siitä, saavatko tv-mainokset jatkoa tänä vuonna.

Supercell sijoitti yhtiöön ennen Merge Mansionin julkaisemista vuonna 2020 yhteensä 25 miljoonaa euroa. Tuolloin rahoituksesta 15 miljoonaa euroa oli sijoitusta Metacoreen yhtiönä ja 10 miljoonaa euroa lainarahaa. Samalla Supercellista tuli Metacoren enemmistöomistaja.

Yhtiöllä on nyt runsaat 70 työntekijää, ja vuoden loppuun mennessä Tammenkoski toivoo työntekijöitä olevan jo sata. Merge Mansion -pelitiimin lisäksi studiolla on toinen pelitiimi. Sen työstämä uusi peli on tarkoitus julkaista vuoden toisella puoliskolla.

Uusi peli tarkoittaa puolestaan uutta sykäystä markkinointipanostuksiin.

“Siinä missä Merge Mansion on kevyt ja rentouttava viihdepeli, tässä uudessa pelissä pelaajan motivaattori on kilpaileminen yksilöinä ja klaaneina. Haemme sillä siis erilaista kohderyhmää”, Tammenkoski kertoo.

Uusi peli laajentaa studiona myös Metacoren portfoliota ja onnistuessaan hajauttaa riskiä.

Tammenkosken mukaan yhtiöllä on viime keväänä Supercellin tarjoamasta rahoituksesta vielä osa käyttämättä, ja kassassa riittävästi voimaa skaalata tämä seuraava peli kansainvälisille markkinoille.