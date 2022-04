Netflixin tilaajamäärä väheni ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen. Yhtiö selitteli huonoa tulostaan lukuisilla eri syillä. Toimitusjohtaja Reed Hastingsin tarjoamat lääkkeet eivät kuitenkaan vakuuta, kirjoittaa HS Vision toimittaja Alex af Heurlin.

Suoratoistopalvelu Netflix kertoi tiistai-iltana alkuvuoden tuloksestaan. Odotukset olivat isot. Netflix on yksi maailman seuratuimpia yhtiöitä, jonka kasvu kuitenkin hidastui tuntuvasti viime vuonna. Nyt odotettiin paluuta normaaliin, eli nopeaan kasvuun.

Niin ei käynyt, Netflixin eilen julkaisema tulos oli karmea. Palvelun tilaajamäärä laski ensi kertaa yli vuosikymmeneen, vaikka sijoittajat odottivat kasvua. Myös näkymä tulevaan on ankea. Netflix arvioi, että tilaajamäärä saattaa laskea huhti-kesäkuun aikana kahdella miljoonalla vajaaseen 220 miljoonaan tilaajaan.

Netflix luetteli pitkän listan syitä tilaajien kaikkoamiseen: koska 1) niin moni on jo sen asiakas, 2) niin moni jakaa salasanojaan kavereille, 3) nettiyhteydet maksavat, 4) kilpailu on kiristynyt, 5) talouskasvu on heikkoa, 6) inflaatio on kiihtynyt, 7) yhtiö on nostanut palvelunsa hintaa, 8) Venäjän hyökkäsi Ukrainaan, ja 9) koska koronapandemia.

” Rahaa on syydetty ympäri maailman mitä erikoisimpiin hankkeisiin.

Vuonna 2021 julkaistusta etelä-korealaisesta tv-sarjasta Squid Gamesta tuli Netflixissä historiallinen hitti.

Lista vetää vertoja suomalaisurheilijoiden kootuille selityksille.

Puolustuspuheet eivät kelvanneet sijoittajille. Netflixin osakekurssi rysähti Wall Streetin jälkipörssissä 26 prosenttia. Kurssi on nyt selvästi alempana kuin koronapandemian aiheuttamassa pörssiromahduksessa keväällä 2020.

Sijoittajat ymmärtävät, että jos tilaajakato jatkuu, Netflix on kasvuyhtiö enää kulujensa osalta.

Yhtiö on kasvattanut sisältöbudjettiaan vuosi vuodelta, ja aikoo käyttää tänä vuonna lähes 20 miljardia dollaria uuteen tuotantoon. Eilisen tuloksen yhteydessä Netflix vakuutti panostavansa ”entistä enemmän laatuun”, mitä se tarkoittaakaan.

Netflix on viihteen häröpallo, joka ei ole missään vaiheessa päättänyt, mitä tarkalleen kymmenien miljardien sisältöbudjetilla pitäisi tehdä. Rahaa on syydetty ympäri maailman mitä erikoisimpiin hankkeisiin.

Nyt Netflixin kirjastosta löytyy laatua ja Squid Gamen kaltaisia maailmanlaajuisia pop-ilmiöitä, mutta myös esimerkiksi deittiohjelma Sexy Beasts, ohjelma, jossa deittailijat maskeerataan eläimiksi.

Sisällöt ovat tietysti se asia, miksi Netflixistä maksetaan. Sisältöjen lisäksi Netflix voi kikkailla kasvulukujaan paremmiksi muillakin tavoilla, mutta ne toimivat vain lyhyellä aikavälillä.

” Aiemmin yhtiö on suhtautunut mainosrahoitteisiin medioihin väheksyvästi ja halunnut pitää palvelunsa mahdollisimman yksinkertaisena.

Ensimmäinen ja raivostuttavin kikka: salasanoja ei voi jatkossa enää jakaa kavereiden kesken, tai tilin jakamisesta pitää kenties pulittaa lisämaksu.

Toinen kikka on laajentaa tarjontaa peleihin. Netflix osti vastikään suomalaisen mobiilipelitalon Next Gamesin.

Next Games on tehnyt toistaiseksi yhden toimivan pelin, vuonna 2015 julkaistun The Walking Dead: No Man’s Landin. Sen jälkeen moni peli on myöhästynyt, ja kun pelit on lopulta julkaistu, ne ovat flopanneet. Satakunta henkilöä työllistävää pelitoimistoa ei parhaalla tahdollakaan voi pitää Netflixin pelastajana.

Kolmas Netflixin kikka: mainokset.

Toimitusjohtaja Reed Hastings kertoi sijoittajapuhelussa, että Netflix aikoo tarjota parissa vuodessa huokeampaa, mainoksia sisältävää versiota palvelustaan. Netflix kulkee siten kilpailijansa Disneyn jalanjäljissä.

Aiemmin yhtiö on suhtautunut mainosrahoitteisiin medioihin väheksyvästi ja halunnut pitää palvelunsa mahdollisimman yksinkertaisena. Nyt se joutuu nielemään sanojaan ja matkii kilpailijoitaan. Se kertoo epätoivosta.