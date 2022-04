Amerikkalainen Carvana nousi pörssiraketiksi automatisoimalla autojen oston ja myynnin. Nyt kurssi syöksyy, eikä muillakaan jälleenmyyjillä mene vahvasti, kirjoittaa HS Vision toimittaja Joonas Turunen.

Autokauppa on yksi aloista, joilla digitalisaatio on edennyt hitaasti vielä 2020-luvulla. Autot ostetaan edelleen kehäteiden varsien hallimyymälöistä, eikä kauppoja tehdä yleensä kuin vasta paikan päällä.

Yhdysvaltalainen Carvana keksi jo vuonna 2013 täysin toisenlaisen konseptin: yhtiö avasi autojen myyntiautomaatin, joka oli käytännössä korkea lasitorni, josta kuluttaja saattoi ostaa käytetyn auton parilla napin painalluksella.

Yhtiö meni pörssiin jo huhtikuussa 2017. Kun koronapandemia roihahti kaksi vuotta sitten, oli automaattinen myynti hittituote. Samalla yhtiö pääsi mukaan Netflixin ja Zoomin kaltaisten kotoiluosakkeiden nousukiitoon: Carvanan osakekurssi kolminkertaistui vuonna 2020.

Nyt suunta on täysin toinen, ja koko rakettimainen nousu on sulanut. Miten hyvää bisnestä autokaupan automatisointi oikeasti voi olla?

KäytetTYJEn autojen kaupassa on myyntikanavien ohella tärkeää, kuinka tehokkaasti uutta myytävää saadaan sisään. Se tarkoittaa, että jokaisen auton taustoja ja kuntoa ei ehditä aina kattavasti selvittää.

Carvana kehitti tehokkaan mallin: yhtiö ostaa autoja automaattisesti kuluttajan antamien tietojen perusteella – siis näkemättä koko autoa. Oikean ostohinnan arpoo algoritmi, joka käy läpi vakuutus- ja rekisteröintitiedot, ajokilometrit ja mahdolliset onnettomuudet.

Algoritmi myös huomioi, mitä malleja kysytään paljon – jolloin oikeaan aikaan tietyn automallin myyvä voi saada ostorobotilta huomattavan kovan hinnan.

Esimerkiksi The Verge -verkkolehden toimittaja sai Honda Fit (Suomessa Jazz) -autostaan vuoden 2022 helmikuussa enemmän kuin mitä hän oli maksanut uudesta autosta seitsemän vuotta aikaisemmin.

Se tuntuu hullulta. Samaan aikaan on hyvä muistaa, että koko automarkkina on ollut sekaisin: Yhdysvalloissa muutaman vuoden vanhojen autojen keskihinta oli maaliskuussa 37 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin.

Keskeinen syy on uusien autojen toimitusaikojen venähtäminen, jonka taustalla ovat edelleen koronapandemian vaikutus, sirupula ja myös Ukrainan sota. Uutta autoa saa odottaa helposti vuoden, joten kuluttajilla on yksinkertaisesti vähemmän vanhoja autoja myytävänä.

Autokauppa on volyymibisnestä, joten tuotteen keskihinnan nousu ei korvaa sitä, jos varastossa ei ole myytävää.

Kamuxin osake on tullut alas lähes 30 prosenttia viime kesän huipusta. Se noudattaa alan yleistä trendiä – Yhdysvalloissa yhtiön paras vertailukohta lienee Carmax, joka oli noin 20 miljardin dollarin liikevaihdollaan maan suurin jälleenmyyjä viime vuonna.

Carvana on siihen verrattuna pieni yhtiö, mutta se on hankkinut yritysostoilla runsaasti teknologiaosaamista. Toisaalta sen nopea kasvu on perustunut osittain anteliaasti myönnettyihin autolainoihin, jotka yhtiö on vieläpä kirjannut suoraan taseeseensa.

Nyt tilanne on se, että paljon rahaa kymmenen vuoden ajan polttanut yhtiö ei enää pystynyt kasvattamaan myyntiään vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Kukaan ei oikeasti tiedä, onko Carvanan teknologiaosaaminen niin hyvää, että se on alan voittaja. Yhtiö osti alkuvuodesta alan perinteisen toimijan, huutokauppayhtiö Adesan. Se saa kysymään, onko automaattimyynti sittenkään niin toimivaa kuin pitäisi.

Kamuxin tulevaisuus taas näyttää viime aikojen pörssikehitystä paremmalta. Menestyksen ratkaisevat laajat verkostot, järkevät sisäänostohinnat ja riittävä määrä dataa autojen hintatasosta.

Ehkä ihan kaikkea ei kannatakaan automatisoida.