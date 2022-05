Wide ContentPlaceholder

Stockmannin tavaratalossa Helsingissä vieraillut Lindexin toimitusjohtaja Susanne Ehnbåge on jo oppinut, ettei taksinkuljettajillekaan tarvitse antaa Stockmannin osoitetta. Kaikki tietävät, missä se sijaitsee.

Oman työn ohella Stockmannin pelastajaksi

Lindexin rooli Stockmannissa on ollut hakusessa, mutta loistavaa tulosta tekevä yhtiö on silti pelastanut koko konsernin konkurssin partaalta. Toimitusjohtaja Susanne Ehnbågen mukaan se on onnistunut keskittymällä Lindexin omiin ongelmiin.

Ruotsalaisen yritysjohtajan Susanne Ehnbågen nimen tuntee vain harva suomalainen. Stockmannin tavaratalon sen sijaan tietävät kaikki. Myös Ehnbågen nimi kannattaa painaa mieleen, sillä hän piti Stockmannia pystyssä ja lapioi sille rahaa, kun maineikas tavarataloyhtiö kaksi vuotta sitten hoippui konkurssin partaalla keskellä koronakriisiä.