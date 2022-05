Sairaaloita johdetaan kuin tehtaita. Työntekijät ja johtamisen asiantuntijat kertovat, mikä terveydenhuollon johtamisessa on vialla ja miten sitä voisi parantaa.

Tilaajille

Se tulee selväksi nopeasti: kirurgi Päivi Vaara on kova luu.

On nimittäin helppoja ja vaikeita tehtäviä. Helppo tehtävä on saada hoitajat ja lääkärit puhumaan siitä, miten sairaaloita ja terveydenhuoltoa ylipäänsä heidän mielestään johdetaan. Vaikea tehtävä on saada heidät puhumaan omilla nimillään.