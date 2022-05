Kuusi vuotta sitten nyhtökaurapakkaukset katosivat kauppojen hyllyiltä valtavan kysynnän takia. Tänä keväänä kävi samoin, mutta täysin eri syystä. Pörssissä moni kasvisproteiinin varaan rakennettu yhtiö on romahtanut.

Kaurasta prosessoitu mössö nimeltä nyhtökaura nousi ilmiöksi vuonna 2016. Esimerkiksi Helsingin Sanomat kertoi tuolloin, että kaupoissa tuote ”revittiin käsistä”.

”Aikamoista innostus on. Välillä tuntuu, että nyhtökaura on Suomen oma Pokémon, jota metsästetään ihan kuumana”, kertoi Gold&Green Foodsin toimitusjohtaja Maija Itkonen.

Muutama kuukausi sen jälkeen Paulig osti nyhtökauran takana olleen Gold & Green Foodsin.

Nyhtökauraa on ollut sen jälkeenkin vaikea löytää kauppojen hyllyiltä. Mutta toisin kuin vuonna 2016, pääsyy ei ole ollut yltiöpäinen kysyntä, vaan jatkuvat ongelmat tuotannossa. On ollut listeriaa, tuotantoprosessi piti suunnitella uusiksi, ja ties mitä.

Samalla kilpailu on kiristynyt. Kauppoihin on ilmestynyt toinen toistaan erikoisempia kasvisproteiinin lähteitä.

Nyhtökaura löysi uuden kodin tänä keväänä, kun Valio osti Gold & Green Foodsin brändit, patentit ja kehitystoiminnot Pauligilta. Käytännössä Valio haluaa rakentaa Gold & Greenin alle seksikkään brändimaailman uneliaan Valion brändin rinnalle.

Valio hankki kaupassa Gold & Green Foodsin tuotteet, muttei huolinut nykyistä Pauligin omistuksen aikana rakennettua nyhtökauratehdasta. Valio rakentaa kokonaan uuden tuotantolinjaston ja arvioi tuotannon alkavan joskus syksymmällä. Sitä ennen myydään ei-oota.

Nyhtökaurayhtiön luvut viime vuosilta ovat synkkää luettavaa. Niin synkkää, että sopii kysyä, kumpi kaupassa maksoi kummalle, Valio saadakseen yhtiön vai Paulig päästäkseen siitä eroon. Paulig ja Valio eivät ole kertoneet kauppahintaa.

Gold & Green Foods Oy teki edellisen neljän vuoden aikana yhteensä yli 47 miljoonan euron tappiot. Mikä pahinta, yhtiö on kutistunut. Gold and Green Foodsin myynti oli viime vuonna alle neljä miljoonaa euroa, eli vähemmän kuin viisi vuotta sitten.

Ei tarvitse olla rahoituksen ammattilainen ymmärtääkseen, että laskeva myynti ja kymmenien miljoonien tappiot ovat kestämätön yhdistelmä.

Nyhtökaura ja sen tuotanto-ongelmat voivat olla yksittäistapaus, sillä monet kasvispohjaisia tuotteita valmistavat yhtiöt ovat pystyneet viime vuosina erinomaiseen kasvuun. Näyttää kuitenkin siltä, että trendikästä kasvispohjaista tuotetta on hyvin vaikea tehdä kannattavasti.

Pari esimerkkiä.

Kaurajuoma- ja markkinointi-ilmiö Oatly listautui Wall Streetille viime kesänä suuren kohun saattelemana. Sijoittajat pitivät Oatlya hetken aikaa yli viidentoista miljardin euron arvoisena ruokateknologiayhtiönä.

Alle vuosi siitä ja Oatly näyttää nopeasti kasvaneelta, mutta muilta osin varsin perinteiseltä elintarvikevalmistajalta. Kulut ovat kasvaneet ja kasvu hiipunut. Päivän kurssilla laskettuna Oatlyn markkina-arvo on enää kaksi miljardia euroa.

Kasvispohjaisia purilaispihvejä valmistava Beyond Meat on sekin jättänyt kitkerän maun sijoittajien suuhun. Sekä yhtiön liikevaihto että kannattavuus laskivat loka–joulukuussa vuoden takaisesta. Tavaraa myytiin siis ale-hintaan, mutta siitä huolimatta myynti väheni.

Beyond Meatin osakekurssi on laskenut kolmen vuoden takaisista kurssihuipuista neljä viidesosaa. Ja siltikin osake näyttää kalliinpuoleiselta. Jos yhtiö ei pääse uudestaan kasvuun, kurssissa on vielä paljon laskuvaraa.

Miltei kaikki tunnetuimmat kasvisproteiiniyhtiöt ovat nojanneet kasvussaan brändin voimaan ja suuriin markkinointikampanjoihin. Esimerkiksi Beyond Meatilla ja Oatlylla myynti- ja markkinointikulut ovat jopa kymmenkertaiset verrattuna perinteisiin elintarvikeyhtiöihin.

Joutuvatko kasvisproteiiniyhtiöt tinkimään markkinointipanostuksistaan saadakseen kulut kestävälle tasolle? Ja mitä silloin tapahtuu kasvulle?

Näillä perustein trendikkäät elintarvikebrändit sopivat paremmin lautaselle tai kahvimukiin kuin sijoittajan salkkuun.